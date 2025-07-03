与几乎所有与计算机相关的问题一样，人工智能 (AI) 现在正在将软件测试的效率推向全新的水平。它使整体性能测试过程更快、更准确且更容易实现自动化。

具体来说，AI 可以采用更短的测试周期，从而缩短运行测试所需的时间。通过 AI 极精细的准确性，它能够注意到人类测试人员无法察觉的更细微的性能变化。此外，通过预测性分析，AI 可以评估操作趋势和历史数据，并预测瓶颈接下来可能在何时何处出现。它还可以充分利用该预测系统行为，甚至根据它调整测试参数。

但是，到目前为止，AI 对性能测试做的最重要的事情就是通过启用自动化来大规模地协助其工作。这种自动化的显著特点是，它完全能够运行性能测试流程 - 全部的流程。

AI 不仅可以实现测试的自动化执行，还可以编写用于执行的测试脚本。此外，它还能在后台解释测试结果，并为补救有问题的情况提供指导。

AI 对性能测试最有趣、最有希望的影响之一是人类与 AI 协作的方式被越来越多地采用。这种安排是认识到，人类的本能和知识仍然可以发挥重要作用。事实上，在某些情况下，跟随人类冲动仍然是最高指导原则。

一些专家确信，未来的性能测试依赖于这种混合方法。它将计算机思维和处理能力与人类对上下文和细微差别的感觉相结合。