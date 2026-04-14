SDLC 中的 AI

SDLC 的目标是以最低成本、最短周期交付最高质量软件。纵观软件工程发展的历程，衍生出了多种标准化开发方法论。20 世纪 70 年代兴起的瀑布开发法划分了清晰的串行阶段，必须完成当前阶段工作，开发人员才能进入下一阶段。

在接下来的十年里，僵化的瀑布模式让位于迭代式开发，后者的各阶段允许部分实现、用户反馈和完善。21 世纪带来了敏捷开发，它将开发方法转向协作、改进反馈和更迭代的开发周期。在接下来的十年里，DevOps 实践逐渐普及。这套文化理念、实践和工具将开发与运营团队整合起来，以实现持续集成和持续交付 (CI/CD)。

这些创新极大地改进了 SDLC，但是该过程仍然存在问题。开发人员虽然更愿意构建新系统，但还是把时间花在了“救急”上。他们仍在处理孤立且零散的工作流。在许多组织中，他们必须努力处理数十年间由于不协调的解决方案和不进行长远规划就实施的快速补丁所累积的技术债务。

随着转换器这种使现代 LLM 成为可能的模型架构的发展，AI 领域取得了巨大的飞跃。OpenAI 于 2021 年推出的 Codex 是其 GPT-3 模型的后继产品，并且使用了大量公开代码进行训练。许多人认为，这一版本代表了 AI 编程时代的到来。同年晚些时候，GitHub 发布了由 Codex 提供支持的 Copilot 编程助手。此时，AI 编程辅助不再仅是学术研究中的小众兴趣，而已成为主流产品，正在企业工作流中迅速部署。

次年，OpenAI 的 ChatGPT 将与人工智能驱动的聊天机器人进行对话的概念引入大众视线。虽然与 AI 对话的能力很重要，但 AI 也需要能够理解代码的更广泛上下文，以便提供最佳建议。后来的发展，如 Code Llama，允许更大的上下文窗口和更好的上下文理解。

智能体系统代表着下一项重大创新。借助能够推理和行动的智能体（如 ReAct 框架），LLM 不仅可以思考和交谈，还可以在开发环境中采取行动。现在，智能体可以半自主地进行工具调用和代码库互动。

AI 智能体仍在彻底改变软件开发。智能体并非取代人类开发人员，而是作为智能层，提高生产力、减轻认知负担并改善决策。从规划、分析、编程、测试、部署到维护，AI 将 SDLC 转变为一个更具适应性、更高效和可迭代的流程。

革命仍在继续，智能体辅助编程有可能成为比瀑布式、敏捷式或 DevOps 影响更深远的开发范式转变。