代码文档是软件开发过程中至关重要的一部分。但对多数开发人员而言，编写代码文档耗时费力，挤占了核心编码工作的时间。

这就是人工智能发挥作用的地方。生成式 AI 工具依托大语言模型 (LLM)，大幅提升文档编写与维护效率。代码专用大语言模型基于代码数据集完成训练与微调，可解析源代码的语法、结构与语义。基于它们收集到的模式，AI 模型生成底层文档，如例如用于解释单行或代码块的行内注释，以及描述类、函数、方法、模块的文档字符串。

下文将讲解 AI 工具能为代码文档编写工作流带来哪些优势，并附上实用技巧，帮助研发团队最大化发挥 AI 在代码文档撰写上的价值。