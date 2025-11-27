一群人在现代化办公室里，黑板上布满图表，透过玻璃墙观察。
人工智能 IT 自动化

AI 代码文档：优势和重要提示

By Rina Diane Caballar , Cole Stryker
发布日期 2025年11月27日
更新日期 2026年5月13日

代码文档软件开发过程中至关重要的一部分。但对多数开发人员而言，编写代码文档耗时费力，挤占了核心编码工作的时间。

这就是人工智能发挥作用的地方。生成式 AI 工具依托大语言模型 (LLM)，大幅提升文档编写与维护效率。代码专用大语言模型基于代码数据集完成训练微调，可解析源代码的语法、结构与语义。基于它们收集到的模式，AI 模型生成底层文档，如例如用于解释单行或代码块的行内注释，以及描述类、函数、方法、模块的文档字符串。

下文将讲解 AI 工具能为代码文档编写工作流带来哪些优势，并附上实用技巧，帮助研发团队最大化发挥 AI 在代码文档撰写上的价值。

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自动化代码文档

谷歌云 DORA 研究项目发布的《2025 AI 辅助软件开发现状报告》显示，64% 受访研发人员会借助 AI 工具撰写代码文档。1

自动化可以节省开发人员的时间和精力，使他们能够更专注于设计算法、构建逻辑和解决问题。此外，像 Gemini Code Assist、GitHub Copilot 和 Tabnine 这样的编码助手可以直接连接到流行的集成开发环境 (IDE) 和工作区，如 Eclipse、JetBrains IDE 和 Visual Studio Code。程序员可保持连贯的编码专注状态，AI 助手能实时根据代码上下文推荐行内注释与文档字符串。

重点提示：AI 生成的文档仍然需要人工程序员的专业知识来补充缺失的细节，尤其是在高级逻辑、复杂算法或边缘情况方面。但仍需要开发人员人工甄别 AI 生成内容，剔除多余说明、重复注释及宽泛笼统的无用描述，避免代码冗余杂乱。

促进更新

代码文档常常被忽视，尤其是在高严重性或高优先级问题变得更紧迫时。这会造成文档与代码仓库的最新代码不一致。过时文档会阻碍后续代码维护与性能调优，同时拉长新员工上手项目的周期。

AI 助手可以帮助缩小差异，并在文档中及时反映代码更改。以 Mintlify 这类平台为例，其内置 AI 智能体可根据合并功能变更的拉取请求链接，自动同步更新对应文档。

更新代码文档正成为研发团队日益普遍的应用场景。Stack Overflow《2025 开发者调查报告》显示，近四分之一 (24.8%) 开发者完全依靠 AI 撰写、维护文档，超四分之一 (27.3%) 会部分借助 AI 完成相关工作。2

重点提示：将 AI 代码文档功能接入持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道，实现文档自动化深度更新。务必确认该工具可兼容现有技术栈与整体软件生态。例如，GitBook 平台提供与基于 Git 的版本控制系统（如 GitHub 和 GitLab）文档同步的功能。

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维护代码文档标准

与编码规范类似，代码文档也必须遵循一致的风格和结构。想要持续遵守规范并非易事，拥有多名维护者的大型企业代码库与开源仓库尤为突出。

如同检测代码质量、功能和风格的 AI 代码平森工具一样，AI 代码文档工具可以评估整个文档，并自动实施必要的样式和结构变更。多数 AI 工具可适配各类编程语言对应的文档规范，例如 Java 的 Javadoc、JavaScript 的 JSDoc，以及 Python 等语言通用的 Markdown 格式。

重点提示：制作规范代码文档格式与结构模板，并基于模板对选用的 AI 工具进行训练或微调。考虑对文档生成器进行培训或微调，不仅涵盖整个代码库，还包括其他高级知识库或技术文档——包括架构图、设计流程图和产品需求文档——以增加背景信息并提升文档质量。

简化 API 文档

代码文档还包含对外文档，这类文档面向外部开发者与客户定制编写。例如，应用程序编程接口 (API) 文档概述了软件项目公共 API 的可用类、函数、方法和模块。

文档生成工具可依据自然语言指令，输出 HTML、PDF、XML 等多格式 API 文档。这些由 AI 驱动的工具会评估代码文件，生成端点描述、请求参数结构和响应模式，以及关于认证需求和错误代码的详细信息。

重点提示：AI 生成的 API 文档需要由人工程序员进行评审。验证输出，确保其准确、完整和高质量。

简化旧版代码现代化改造流程

旧版代码进行现代化改造可能具有挑战性，因此需要细致的计划。首要步骤是查阅现有全部文档，完整梳理代码库整体逻辑。然而，旧版系统通常缺乏足够的文档，因此，掌握系统知识的任务就落在了开发人员的肩上。

AI 驱动的编码助手，如 IBM Bob，有助于现代化改造过程。这类 AI 工具经过多编程语言（含老旧编程语言）数据训练，可解析整套代码库、梳理依赖关系并生成清晰的代码文档。开发者可借助 AI 生成的文档调试旧版代码，并规划现代化改造方案，包括代码重构、系统迁移或重写代码。

重点提示：从小处着手，以免压力过大。将代码库拆分为多个小型、易维护模块，分模块完成文档编写。选择一个核心或关键组件，然后沿着文档链向下移动到不太重要或次要的区域。

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作者

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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脚注

1.《开发者如何应用 AI？解读 2025 年 DORA 报告》，谷歌，2025 年 9 月 23 日
2.《开发者调查报告》，Stack Overflow，2025 年

 