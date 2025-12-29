客户关系管理 (CRM)、业务流程管理 (BPM)、企业资源规划 (ERP)、数据库管理和供应链管理等业务系统通常难以相互通信。它们可能采用不同的编程语言、操作系统与数据格式，并部署在隔离的环境或架构层级中。

EAI 助力这些系统交换关键数据点，消除可能阻碍业务运营的不兼容性。集成解决方案还能让组织沿用遗留系统，既保留关键历史数据，又无需在每次引入新服务时重构应用。

最终，EAI 使系统能够共享自动化流程，从而加速并简化跨部门的工作流。以电商场景为例，组织可利用集成平台在客户每次下单时自动处理支付、更新库存并生成物流标签——即便这些流程跨越不同系统或环境。

EAI 架构可助力构建分布式网络，使应用程序与服务实现松耦合与独立运行。传统 EAI 平台通常是本地部署的服务器端中间件（如企业服务总线），由组织 IT 团队内部安装运维。如今，许多组织也采用集成平台即服务 (iPaaS) 解决方案来促进和管理集成。

iPaaS 提供类似服务，属于企业应用集成解决方案的一种，但其交付与运营模式有所不同——iPaaS 由外部托管并通过云端交付。实践中，许多组织（尤其是大型企业）会同时采用两种方案：核心本地系统沿用传统 EAI，云端和 SaaS 集成则使用外部 iPaaS。​