ما هو اختبار اختراق الشبكة؟

يتم تنفيذ اختراق الشبكة من خلال قيام القراصنة الأخلاقيين، أو ما يعرف باسم فرق الهجوم، باستخدام أدوات وتقنيات القرصنة لإجراء هجوم إلكتروني وهمي على نظام الكمبيوتر الخاص بالمنظمة. الهدف هو الوصول إلى ما وراء جدار حماية المنظمة والوصول غير المصرح به.

قد يشمل اختبار اختراق الشبكة مهاجمة تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات ونقاط النهاية والضوابط المادية. يمكن أن تكشف الهجمات المحاكاة على نظام التشغيل عن ثغرات أمنية وتساعد المنظمة في تحديد نقاط الضعف.

تساعد الهجمات المزيفة فرق الأمن على الكشف عن الثغرات الأمنية ذات الصلة بالبنية التحتية للشبكة. وتتضمن التهديدات الشائعة التي يمكن اختبارها هجوم موزع لحجب الخدمة (DDos) ونظام اسم النطاق (DNS) والبرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وحقن SQL.

يستخدم المختبرون أيضًا أدوات لإجراء عملية إعادة اختبار الاختراق وأتمتة عملية اختبار الاختراق. غالبًا ما يكون هناك نوعان من الاختبارات المستخدمة: الداخلية والخارجية.

اختبارات الشبكة الداخلية: في الاختبار الداخلي، يعمل مختبرو الاختراق كمهاجمين داخليين أو شخص قد يحاول القيام بعمل ضار باستخدام بيانات اعتماد مسروقة. والغرض الرئيسي من هذا النوع من الاختبارات هو العثور على الثغرات الأمنية التي قد يستخدمها شخص أو موظف من داخل المنظمة. ويتم هذا عن طريق سرقة المعلومات وإساءة استخدام امتيازات الوصول إلى البيانات الخاصة أو المهمة.

اختبارات الشبكة الخارجية: تهدف خدمات اختبار اختراق الشبكة الخارجية إلى محاكاة المهاجمين الخارجيين الذين يحاولون اقتحام الشبكة. ويعمل مختبرو الاختراق هؤلاء على العثور على مشكلات الأمان المتصلة مباشرةً بالإنترنت، مثل الخوادم وأجهزة التوجيه ومواقع الويب والتطبيقات وأجهزة كمبيوتر الموظفين، والتي تمثل مخاطر مفتوحة المصدر.