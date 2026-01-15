Architettura a microservizi è un modello di progettazione in cui una singola applicazione è composta da molti componenti o servizi più piccoli, scarsamente accoppiati e distribuibili in modo indipendente che comunicano tramite API e broker di messaggi. Questi servizi sono portatili e possono essere impiegati ovunque, rendendoli una parte importante di DHI.

I servizi di streaming come Netflix e HBO utilizzano centinaia di microservizi per eseguire attività che vanno dall'autenticazione degli utenti e dai consigli sui contenuti allo streaming video e alla fatturazione.