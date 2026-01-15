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Che cos'è l'architettura ibrida distribuita?

Pubblicato il 15 gennaio 2026
Sala server collegata in un data center
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Spiegazione di infrastruttura ibrida distribuita

L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) unifica risorse on-premise, cloud pubblico e cloud privato con le posizioni edge , creando un'unica infrastruttura IT per supportare applicazioni e workload moderni.

Parte critica dell'evoluzione del cloud computing, il cloud ibrido distribuito estende il modello tradizionale hybrid cloud fornendo agilità, flessibilità e sicurezza necessarie per gestire ambienti distribuiti complessi e accelerare l'adozione dell'AI.

Negli ultimi anni, le applicazioni ad alta intensità di dati sono esplose, insieme alla necessità di elaborare le informazioni quasi in tempo reale all'edge. L'infrastruttura ibrida distribuita integra sistemi disparati in un sistema affidabile e sicuro, così che le aziende possano adattarsi, innovare e tenere il passo con le tecnologie in rapido cambiamento.

Secondo un rapporto di 360iresearch, la dimensione del mercato DHI è stata stimata in 5,60 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 9,95 miliardi di dollari entro il 2032.1

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Infrastruttura ibrida distribuita e cloud distribuito

Anche se infrastrutture ibride distribuite e cloud distribuito possono sembrare simili, non sono le stesse tecnologie.

Un cloud distribuito è un servizio cloud pubblico in cui un unico fornitore di cloud fornisce infrastrutture su più sedi. Ad esempio, i data center del fornitore di servizi cloud, i data center di terze parti e i locali. Inoltre, gestisce tutto da un unico piano di controllo.

Infrastruttura ibrida distribuita consiste in soluzioni che spaziano tra on-premise, multicloud e edge computing, creando uno strato di gestione unificato per una gestione coerente, sicurezza e portabilità del workload. Questo approccio semplifica le operazioni IT per le moderne app containerizzate .

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Come funziona l'infrastruttura ibrida distribuita?

L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) consiste in uno stack tecnologico unificato basato su funzionalità cloud-native per lo sviluppo e l'implementazione delle applicazioni. Estende i principi basati su cloud su un intero ambiente ibrido.

Questi sono alcuni dei componenti chiave:

  • Virtualizzazione
  • Containerizzazione
  • Orchestrazione dei container
  • Microservizi
  • Piattaforma di gestione unificata

Virtualizzazione

La virtualizzazione, che utilizza un livello software chiamato hypervisor per astrarre l'hardware informatico in più macchine virtuali (VM), è fondamentale per il cloud computing.

Ogni VM esegue il proprio sistema operativo (OS) e si comporta come un computer fisico separato, condividendo lo stesso hardware sottostante. Distribuisce risorse (ad esempio, processi, memoria, reti, storage) tradizionalmente legate all'hardware informatico in molte posizioni diverse, preparando così il terreno per la DHI.

Containerizzazione

Basati sulla virtualizzazione, i container sono unità eseguibili di software che impacchettano il codice dell'applicazione insieme alle relative librerie e dipendenze. Sono un'evoluzione naturale delle macchine virtuali, che consentono di eseguire il codice in qualsiasi ambiente informatico e creano un livello di portabilità e velocità per le applicazioni moderne.

Orchestrazione di container

Kubernetes, una piattaforma open source per l'orchestrazione di container, programma e automatizza la distribuzione, la gestione e la scalabilità delle applicazioni containerizzate, assicurandone il funzionamento fluido indipendentemente dal luogo in cui vengono distribuite.

Microservizi

Architettura a microservizi è un modello di progettazione in cui una singola applicazione è composta da molti componenti o servizi più piccoli, scarsamente accoppiati e distribuibili in modo indipendente che comunicano tramite API e broker di messaggi. Questi servizi sono portatili e possono essere impiegati ovunque, rendendoli una parte importante di DHI.

I servizi di streaming come Netflix e HBO utilizzano centinaia di microservizi per eseguire attività che vanno dall'autenticazione degli utenti e dai consigli sui contenuti allo streaming video e alla fatturazione.

Piattaforma di gestione unificata

Una piattaforma di gestione unificata offre un unico pannello di controllo per i team IT per distribuire, gestire e ottimizzare i workload mission-critical in tutti gli ambienti. Tra le sue funzionalità figurano strumenti di orchestrazione, automazione, monitoraggio e governance che semplificano i workflow e tengono traccia dello stato di salute e delle prestazioni complessive di infrastrutture e applicazioni distribuite.

Benefici dell'infrastruttura ibrida distribuita

L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) aiuta le aziende a modernizzare i propri sistemi IT e raggiungere i propri obiettivi aziendali. I vantaggi includono:

  • Flessibilità e scalabilità: come negli ambienti hybrid cloud, la flessibilità e la scalabilità costituiscono i benefici fondamentali dell'architettura ibrida distribuita. Queste caratteristiche favoriscono la portabilità, il provisioning rapido e la scalabilità in base alla domanda. Le organizzazioni possono anche realizzare con successo strategie di migrazione cloud (ad esempio, lift-and-shift, refactoring).
  • Maggiori prestazioni: le organizzazioni possono distribuire i workload nella posizione più ottimale, migliorando le prestazioni. Ad esempio, i dati sensibili possono essere implementati in un data center on-premise, mentre i dati che necessitano di elaborazione in tempo reale (ad esempio, dati provenienti da sensori IoT ) possono essere elaborati all'edge per una bassa latenza. Le aziende possono anche migliorare le prestazioni scomponendo le app monolitiche in microservizi e containerizzandoli.
  • Disaster recovery e continuità operativa (DRBC): DHI distribuisce i dati su più località geografiche ed elementi dell'infrastruttura cloud, supportando ridondanza e bilanciamento del carico. Questo garantisce un'alta disponibilità (HA) e garantisce tempi di inattività quasi nulli, fornendo BCDR in caso di interruzioni (ad esempio, interruzioni di corrente, attacchi alla cybersecurity).
  • Sicurezza e conformità solide: il DHI aiuta le organizzazioni a soddisfare severi requisiti normativi, di sovranità e conformità attraverso misure di sicurezza end-to-end. Enfatizza il monitoraggio continuo (ad esempio, SIEM, gestione delle identità e degli accessi (IAM)), insieme alla conformità e alla gestione della residenza dei dati tramite visibilità unificata.
  • Integrazione multicloud: l'infrastruttura ibrida distribuita consente un'integrazione perfetta tra più tipi di cloud, compresi i cloud pubblici, privati, sovrani e dedicati. Ciò riduce il blocco da fornitore e consente alle aziende di scegliere le soluzioni migliori per eseguire ogni workload.  
  • Migliore efficienza dei costi: con un approccio DHI, le aziende possono ottimizzare la loro allocazione delle spese tra data center, colocation, cloud pubblici e privati. Il pay-per-use crea maggiori opportunità di risparmio sui costi.
  • Ottimizzato per carichi di lavoro di AI e gen AI: l'addestramento intensivo di Apprendimento automatico (ML) e di Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) necessario per alimentare i carichi di lavoro di AI e gen AI odierni può essere eseguito su potenti server basati su cloud in un ambiente DHI. Il trattamento dei dati in tempo reale e l'inferenza a bassa latenza avvengono all'edge, e le risorse GPU/calcolo possono scalare dinamicamente tra gli ambienti.

Soluzioni di infrastruttura ibrida distribuita

Un report Gartner Magic Quadrant sull'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) ha rivelato un importante passaggio dalle strategie "cloud-first" a quelle "hybrid-first", con il 90% delle organizzazioni che dovrebbe adottare approcci ibridi entro il 2027.2

Man mano che le aziende modernizzano le proprie strategie IT, i leader si stanno evolvendo oltre le strategie di cloud pubblico e si concentrano sul portare un modello operativo cloud-native in sedi non cloud. In risposta, sono nate le soluzioni DHI, che forniscono le tecnologie avanzate e la flessibilità di implementazione necessarie per soddisfare questa domanda.

Le soluzioni DHI si suddividono in tre categorie principali:

  • Piattaforme cloud
  • Infrastruttura iperconvergente (HCI)
  • XaaS (anything as a service)

Piattaforme cloud

I provider cloud (ad esempio, hyperscaler come Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud) forniscono la connettività cloud ibrida tra data center on-premises e ambienti cloud. Abilitano inoltre servizi cloud distribuiti in più aree geografiche e zone di disponibilità.

Le caratteristiche includono strumenti di gestione unificati come dashboard centralizzate, applicazione delle policy e orchestrazione del workload.

Piattaforme di infrastruttura iperconvergente (HCI)

L'infrastruttura iperconvergente (HCI) è un approccio software-defined data center all'infrastruttura che utilizza la virtualizzazione per combinare componenti di elaborazione, rete e storage in un unico sistema gestito da un livello software.

Per supportare DHI, queste piattaforme possono essere distribuite in più siti, fornendo un'infrastruttura coerente tra i sistemi. Le principali soluzioni HCI includono Nutanix Piattaforma cloud (NCP), IBM Fusion HCI e VMware vSAN.

XaaS (anything as a service)

Le soluzioni XaaS (anything as a service) comprendono ampiamente servizi cloud on-demand, come SaaS (software come servizio), PaaS (piattaforma come servizio) e IaaS (infrastruttura come servizio), CaaS (container come servizio) e altri.

Questo modello promuove l'agilità, l'affidabilità e la sicurezza necessarie in DHI. Consente alle aziende di fornire le più recenti innovazioni AI e di altro tipo su una base flessibile e a pagamento. Le soluzioni XaaS più popolari includono IBM® Power® Virtual Server e Red Hat® OpenShift®.

Casi d'uso dell'infrastruttura ibrida distribuita

L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) offre benefici significativi in tutti i settori aziendali. I casi d'uso presentati più avanti dimostrano come DHI stia trasformando le infrastrutture in settori chiave:

  • Servizi finanziari
  • Settore sanitario
  • retail
  • Trasporti e logistica
Servizi finanziari

Le società di servizi finanziari si affidano alla flessibilità della DHI per raggiungere diversi obiettivi aziendali. Ad esempio, i dati sensibili o regolamentati possono essere collocati in ambienti privati/on-premise per soddisfare le esigenze di sicurezza e conformità. I workload che richiedono elasticità e bassa latenza, come le app bancarie online, sono implementati nel cloud pubblico e all'edge per offrire un rilevamento delle frodi in tempo reale e un'esperienza del cliente senza soluzione di continuità.
Settore sanitario

L'infrastruttura ibrida distribuita supporta la gestione delle cartelle cliniche elettroniche (EHR) proteggendo al contempo i dati sensibili dei pazienti in ambienti privati per rispettare rigorosi requisiti normativi (ad esempio, HIPAA). Svolge anche un ruolo importante nella medicina moderna, migliorando l'assistenza ai pazienti tramite diagnostica AI in tempo reale e monitoraggio remoto del paziente all'edge.
retail

Combinando cloud privato, cloud pubblico e risorse all'edge, la DHI offre l'ambiente agile ed economico richiesto dalle esperienze del cliente. Ad esempio, i sistemi dei punti vendita vengono eseguiti nell'edge per le transazioni in tempo reale, mentre i dati dei clienti rimangono nei cloud privati per la sicurezza.
Trasporti e logistica

La DHI svolge un ruolo importante nella moderna gestione della flotta attraverso l'elaborazione dei dati in sedi distribuite. Il monitoraggio in tempo reale all'edge consente l'ottimizzazione del carburante e la guida del percorso. Il trattamento dei dati e gli analytics basati sul cloud forniscono manutenzione predittiva, report sulla conformità e altre metriche.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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