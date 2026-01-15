L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) unifica risorse on-premise, cloud pubblico e cloud privato con le posizioni edge , creando un'unica infrastruttura IT per supportare applicazioni e workload moderni.
Parte critica dell'evoluzione del cloud computing, il cloud ibrido distribuito estende il modello tradizionale hybrid cloud fornendo agilità, flessibilità e sicurezza necessarie per gestire ambienti distribuiti complessi e accelerare l'adozione dell'AI.
Negli ultimi anni, le applicazioni ad alta intensità di dati sono esplose, insieme alla necessità di elaborare le informazioni quasi in tempo reale all'edge. L'infrastruttura ibrida distribuita integra sistemi disparati in un sistema affidabile e sicuro, così che le aziende possano adattarsi, innovare e tenere il passo con le tecnologie in rapido cambiamento.
Secondo un rapporto di 360iresearch, la dimensione del mercato DHI è stata stimata in 5,60 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 9,95 miliardi di dollari entro il 2032.1
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
Anche se infrastrutture ibride distribuite e cloud distribuito possono sembrare simili, non sono le stesse tecnologie.
Un cloud distribuito è un servizio cloud pubblico in cui un unico fornitore di cloud fornisce infrastrutture su più sedi. Ad esempio, i data center del fornitore di servizi cloud, i data center di terze parti e i locali. Inoltre, gestisce tutto da un unico piano di controllo.
Infrastruttura ibrida distribuita consiste in soluzioni che spaziano tra on-premise, multicloud e edge computing, creando uno strato di gestione unificato per una gestione coerente, sicurezza e portabilità del workload. Questo approccio semplifica le operazioni IT per le moderne app containerizzate .
L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) consiste in uno stack tecnologico unificato basato su funzionalità cloud-native per lo sviluppo e l'implementazione delle applicazioni. Estende i principi basati su cloud su un intero ambiente ibrido.
Questi sono alcuni dei componenti chiave:
La virtualizzazione, che utilizza un livello software chiamato hypervisor per astrarre l'hardware informatico in più macchine virtuali (VM), è fondamentale per il cloud computing.
Ogni VM esegue il proprio sistema operativo (OS) e si comporta come un computer fisico separato, condividendo lo stesso hardware sottostante. Distribuisce risorse (ad esempio, processi, memoria, reti, storage) tradizionalmente legate all'hardware informatico in molte posizioni diverse, preparando così il terreno per la DHI.
Basati sulla virtualizzazione, i container sono unità eseguibili di software che impacchettano il codice dell'applicazione insieme alle relative librerie e dipendenze. Sono un'evoluzione naturale delle macchine virtuali, che consentono di eseguire il codice in qualsiasi ambiente informatico e creano un livello di portabilità e velocità per le applicazioni moderne.
Kubernetes, una piattaforma open source per l'orchestrazione di container, programma e automatizza la distribuzione, la gestione e la scalabilità delle applicazioni containerizzate, assicurandone il funzionamento fluido indipendentemente dal luogo in cui vengono distribuite.
Architettura a microservizi è un modello di progettazione in cui una singola applicazione è composta da molti componenti o servizi più piccoli, scarsamente accoppiati e distribuibili in modo indipendente che comunicano tramite API e broker di messaggi. Questi servizi sono portatili e possono essere impiegati ovunque, rendendoli una parte importante di DHI.
I servizi di streaming come Netflix e HBO utilizzano centinaia di microservizi per eseguire attività che vanno dall'autenticazione degli utenti e dai consigli sui contenuti allo streaming video e alla fatturazione.
Una piattaforma di gestione unificata offre un unico pannello di controllo per i team IT per distribuire, gestire e ottimizzare i workload mission-critical in tutti gli ambienti. Tra le sue funzionalità figurano strumenti di orchestrazione, automazione, monitoraggio e governance che semplificano i workflow e tengono traccia dello stato di salute e delle prestazioni complessive di infrastrutture e applicazioni distribuite.
L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) aiuta le aziende a modernizzare i propri sistemi IT e raggiungere i propri obiettivi aziendali. I vantaggi includono:
Un report Gartner Magic Quadrant sull'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) ha rivelato un importante passaggio dalle strategie "cloud-first" a quelle "hybrid-first", con il 90% delle organizzazioni che dovrebbe adottare approcci ibridi entro il 2027.2
Man mano che le aziende modernizzano le proprie strategie IT, i leader si stanno evolvendo oltre le strategie di cloud pubblico e si concentrano sul portare un modello operativo cloud-native in sedi non cloud. In risposta, sono nate le soluzioni DHI, che forniscono le tecnologie avanzate e la flessibilità di implementazione necessarie per soddisfare questa domanda.
Le soluzioni DHI si suddividono in tre categorie principali:
I provider cloud (ad esempio, hyperscaler come Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud) forniscono la connettività cloud ibrida tra data center on-premises e ambienti cloud. Abilitano inoltre servizi cloud distribuiti in più aree geografiche e zone di disponibilità.
Le caratteristiche includono strumenti di gestione unificati come dashboard centralizzate, applicazione delle policy e orchestrazione del workload.
L'infrastruttura iperconvergente (HCI) è un approccio software-defined data center all'infrastruttura che utilizza la virtualizzazione per combinare componenti di elaborazione, rete e storage in un unico sistema gestito da un livello software.
Per supportare DHI, queste piattaforme possono essere distribuite in più siti, fornendo un'infrastruttura coerente tra i sistemi. Le principali soluzioni HCI includono Nutanix Piattaforma cloud (NCP), IBM Fusion HCI e VMware vSAN.
Le soluzioni XaaS (anything as a service) comprendono ampiamente servizi cloud on-demand, come SaaS (software come servizio), PaaS (piattaforma come servizio) e IaaS (infrastruttura come servizio), CaaS (container come servizio) e altri.
Questo modello promuove l'agilità, l'affidabilità e la sicurezza necessarie in DHI. Consente alle aziende di fornire le più recenti innovazioni AI e di altro tipo su una base flessibile e a pagamento. Le soluzioni XaaS più popolari includono IBM® Power® Virtual Server e Red Hat® OpenShift®.
L'infrastruttura ibrida distribuita (DHI) offre benefici significativi in tutti i settori aziendali. I casi d'uso presentati più avanti dimostrano come DHI stia trasformando le infrastrutture in settori chiave:
Le società di servizi finanziari si affidano alla flessibilità della DHI per raggiungere diversi obiettivi aziendali. Ad esempio, i dati sensibili o regolamentati possono essere collocati in ambienti privati/on-premise per soddisfare le esigenze di sicurezza e conformità. I workload che richiedono elasticità e bassa latenza, come le app bancarie online, sono implementati nel cloud pubblico e all'edge per offrire un rilevamento delle frodi in tempo reale e un'esperienza del cliente senza soluzione di continuità.
L'infrastruttura ibrida distribuita supporta la gestione delle cartelle cliniche elettroniche (EHR) proteggendo al contempo i dati sensibili dei pazienti in ambienti privati per rispettare rigorosi requisiti normativi (ad esempio, HIPAA). Svolge anche un ruolo importante nella medicina moderna, migliorando l'assistenza ai pazienti tramite diagnostica AI in tempo reale e monitoraggio remoto del paziente all'edge.
Combinando cloud privato, cloud pubblico e risorse all'edge, la DHI offre l'ambiente agile ed economico richiesto dalle esperienze del cliente. Ad esempio, i sistemi dei punti vendita vengono eseguiti nell'edge per le transazioni in tempo reale, mentre i dati dei clienti rimangono nei cloud privati per la sicurezza.
La DHI svolge un ruolo importante nella moderna gestione della flotta attraverso l'elaborazione dei dati in sedi distribuite. Il monitoraggio in tempo reale all'edge consente l'ottimizzazione del carburante e la guida del percorso. Il trattamento dei dati e gli analytics basati sul cloud forniscono manutenzione predittiva, report sulla conformità e altre metriche.
IDC illustra come le aziende risolvono la complessità e sbloccano il valore aziendale con architetture ibride progettate per l'AI.
Il debito tecnologico legacy ti sta rallentando. Scopri come le organizzazioni utilizzano un framework hybrid by design per creare una tecnologia che supporta potenti workflow di gen AI integrati.
Sblocca il vero valore dell'AI generativa. Scopri come una progettazione mirata dell'hybrid cloud può colmare il divario tra tecnologia e risultati aziendali, favorendo una reale innovazione.
Delta Air Lines ha collaborato con IBM per trasformare le proprie operazioni e offrire nuove esperienze dei clienti attraverso una migrazione hybrid cloud.
Scopri come le organizzazioni possono acquisire valore aziendale dai propri investimenti cloud leggendo questo report di HFS Research realizzato in collaborazione con IBM.
Scopri come il Calmon Lab di Harvard ha superato i colli di bottiglia delle GPU e accelerato la ricerca sulla sicurezza dell'AI implementando una soluzione di hybrid cloud ad alte prestazioni con IBM, raggiungendo oltre 2.000 token al secondo.
Scopri come le soluzioni di hybrid cloud e AI stanno rimodellando le strategie aziendali. Impara dagli esperti del settore, esplora le partnership strategiche e approfondisci i case study che dimostrano come promuovere l'innovazione e ottimizzare le operazioni con tecnologie scalabili a prova di futuro.
Sfrutta la potenza combinata di AI e hybrid cloud per integrare i dati senza soluzione di continuità, promuovere l'innovazione e trasformare il tuo business. Esplora insight di esperti, storie di successo e applicazioni reali per accelerare la tua trasformazione digitale.
Inizia con una piattaforma Red Hat OpenShift completamente gestita. Accelera il processo di sviluppo e distribuzione con soluzioni scalabili e sicure, su misura per le tue esigenze.
Semplifica la trasformazione digitale con le soluzioni hybrid cloud di IBM, create per ottimizzare la scalabilità, la modernizzazione e la perfetta integrazione nella tua infrastruttura IT.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.
1 Mercato dell'infrastruttura ibrida distribuita per componente (hardware, servizi, software), tipo di offerta (cloud privato, cloud pubblico), applicazione, industria degli utenti finali, utente finale - previsione globale 2025-2032, 360iresearch, 2024.
2 Gartner Magic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure, Gartner, 2025.