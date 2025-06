Cos'è l'infrastruttura iperconvergente?

Per combinare funzionalità di elaborazione, rete e storage in un unico sistema gestibile, i data center che adottano una metodologia convergente integrano vari componenti, come server, storage e rete, in soluzioni singole e pre-ingegnerizzate costituite da hardware modulare o realizzato appositamente.

I sistemi CI semplificano la distribuzione e la gestione rispetto ai sistemi non convergenti, ma non riescono a utilizzare al meglio la virtualizzazione del software. Sebbene alcuni elementi dell'infrastruttura convergente siano combinati, questi sistemi richiedono ancora più componenti hardware unici (che possono essere specializzati e costosi) e il supporto IT per integrare e gestire l'intero sistema.