Navigare nella complessità

Per sua natura, la gestione degli asset in un data center aziendale è complessa. Un data center è spesso composto da hardware e software di più fornitori, tra cui numerose applicazioni e strumenti. Un ambiente di data center può anche coesistere e interagire con ambienti cloud privati di diversi fornitori di servizi cloud. Ogni componente hardware, istanza software e ambiente basato su cloud può avere i propri termini contrattuali, garanzie, interfacce utente o permessi di licenza. Ogni elemento di un data center ha anche processi e procedure unici da seguire durante l'implementazione di patch o upgrade. Pur essendo una sfida a sé stante, la complessità è anche un fattore che contribuisce (se non una causa diretta) a molte altre sfide che si incontrano nella gestione di un data center.

Rispettare i Service level agreement (SLA)

A causa del complesso ambiente multivendor di un data center, può essere difficile per i responsabili garantire il rispetto di tutti gli SLA. Questi SLA possono includere:

Disponibilità delle applicazioni

Conservazione dei dati

Velocità di ripristino

Tempo di attività e disponibilità della rete

Monitoraggio delle garanzie

In un ambiente complesso, i data center manager possono avere difficoltà a tenere traccia di quali garanzie siano scadute o di cosa copra ciascuna garanzia. Senza visibilità sulle informazioni relative alla garanzia, si rischia di spendere inutilmente dei soldi per componenti che altrimenti sarebbero stati coperti.

Costi

Per i data center privati, i costi del personale IT, dell'energia e del raffreddamento possono utilizzare gran parte del budget limitato assegnato a ciò che è tipicamente considerato, dalle aziende, un costo senza valore aggiunto.

Monitoraggio

I responsabili dei data center possono essere costretti a utilizzare attrezzature insufficienti o obsolete per monitorare le complesse operazioni del data center. Ciò può comportare delle lacune nella visibilità delle prestazioni e una distribuzione inefficiente dei carichi di lavoro. Anche la pianificazione della capacità ne risente negativamente, poiché i responsabili dei data center che fanno affidamento su apparecchiature disparate o obsolete potrebbero non disporre delle metriche accurate necessarie per valutare in che modo un data center soddisfi le esigenze attuali.

Risorse limitate

I responsabili dei data center spesso lavorano con personale, potenza e spazi limitati a causa dei vincoli di budget. In molti casi, mancano anche gli strumenti necessari per gestire efficacemente queste risorse limitate. Le risorse limitate possono ostacolare la gestione dei servizi, con conseguenti ritardi o problemi nella fornitura delle risorse IT agli utenti aziendali e ad altri stakeholder all'interno di un'organizzazione.

Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

Molte organizzazioni stanno lavorando per ridurre l'impronta di carbonio, il che significa trovare modi per ridurre il consumo energetico dei data center e passare a fonti di energia verde. I responsabili dei data center hanno il compito di implementare l'hardware e le procedure per ridurre l'impronta di carbonio del proprio ambiente, gestendo contemporaneamente anche la complessità dei data center esistenti e le risorse limitate.