Cos'è lo storage iperconvergente?

I sistemi iperconvergenti portano la convergenza a un livello superiore. Non solo tramite l'integrazione dei componenti hardware ma anche tramite l'astrazione in un software-defined storage (SDS), l'infrastruttura iperconvergente può raggruppare e condividere in modo più efficiente le risorse di storage iperconvergenti sull'intera storage area network (vSAN). Questa astrazione sblocca efficacemente lo storage per creare un pool di archiviazione condiviso, flessibile, conveniente e agile.

Una soluzione di infrastruttura iperconvergente fornisce l'accesso agli amministratori e l'automazione delle risorse attraverso un livello software noto come hypervisor, un unico sistema in grado di integrare tutto lo storage disponibile su tutti i componenti del data center in un'unica piattaforma iperconvergente.



Il software HCI non richiede appliance HCI specializzate e viene eseguito su hardware di base comune con alta disponibilità, pertanto sia i fornitori di HCI che i team IT riconoscono lo storage iperconvergente come una modalità economica per scalare le risorse di data storage.