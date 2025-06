Cos'è XaaS (anything as a service)?

Il vantaggio principale di XaaS per le organizzazioni è di natura finanziaria. Prima di XaaS, le aziende dovevano acquistare il software, le soluzioni, i servizi e i prodotti di cui avevano bisogno per operare in modo ottimale. Questo approccio comportava un ingente esborso di capitale, spesso senza alcuna garanzia che il servizio o la soluzione funzionassero nel modo necessario.

Il modello scalabile, flessibile e con pagamento a consumo di XaaS consente alle aziende di diverse dimensioni e in diversi settori di sperimentare quali servizi XaaS sono adatti a loro senza sostenere ingenti spese iniziali. Oltre ai risparmi sui costi, le aziende in genere ottengono anche altri vantaggi:

1. Maggiore innovazione: l'approccio multitenant di XaaS, in cui una singola applicazione serve più utenti, semplifica il processo di adozione di nuovi servizi e di disattivazione di quelli vecchi. Questa flessibilità consente alle aziende con funzionalità XaaS di implementare nuove tecnologie più velocemente e consente l'automazione dell'infrastruttura secondo necessità.

2. Distribuzione remota: durante la pandemia di COVID-19, la domanda di servizi e soluzioni remote è salita alle stelle. XaaS, che viene fornito in remoto su reti internet e ambienti cloud pubblici e privati, era la soluzione ideale per aiutare le organizzazioni. XaaS offriva un'implementazione rapida e remota di applicazioni e servizi che ha aiutato i dipartimenti IT a garantire la continuità aziendale in un momento difficile. Quando la pandemia si è attenuata, la maggior parte delle organizzazioni che hanno adottato strutture XaaS le hanno trovate più efficienti rispetto ai vecchi processi aziendali e hanno scelto di mantenerle.

3. Minore quantità di risorse: XaaS aziendale consente a molte organizzazioni di ridurre le risorse necessarie per gestire la propria obsoleta infrastruttura IT. Con un aumento dei workload nel cloud, componenti hardware obsoleti come i data center in loco, le unità disco rigido (HDD) e i server sono ridondanti.

4. Maggiore efficienza: il trasferimento dei workload sul cloud aiuta le organizzazioni a semplificare i processi aziendali e renderli più convenienti. In un modello cloud, il personale IT può essere riassegnato dalla manutenzione a progetti più strategici e al supporto tecnico. Servizi IT comuni che possono essere esternalizzati tramite XaaS includono provisioning, aggiornamenti e risoluzione dei problemi.

5. Trasformazione digitale più rapida: i modelli XaaS consentono alle aziende di adottare rapidamente nuove tecnologie e rimanere all'avanguardia nei loro settori. Questa rapida adozione dei servizi cloud si avverte principalmente nell’IT, dove la scalabilità avanzata di XaaS consente agli utenti di accedere più rapidamente alle nuove tecnologie tramite il cloud, aprendo la strada all’innovazione.