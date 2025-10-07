Cos'è il cloud distribuito?

Il cloud distribuito è un servizio di cloud computing pubblico che consente di eseguire un'infrastruttura di cloud pubblico in più ubicazioni - i data center del proprio provider di servizi cloud, i data center di altri provider di servizi cloud, i data center di terze parti o i centri di co-locazione e gli ambienti on-premise - e di gestire tutte le attività da un unico piano di controllo.

Con questa distribuzione mirata e centralizzata di servizi di cloud pubblico, la tua azienda può distribuire ed eseguire applicazioni o singoli componenti di applicazioni in diverse combinazioni di ubicazioni e ambienti cloud che soddisfano al meglio i tuoi requisiti di prestazioni, conformità normativa e altro ancora. Il cloud distribuito risolve le incongruenze operative e gestionali che possono verificarsi in ambienti di cloud ibrido o multicloud.

Forse l'aspetto più importante è che il cloud distribuito fornisce la base ideale per l'edge computing, eseguendo server e applicazioni in ubicazioni più vicine al punto in cui vengono creati i dati.

La domanda di cloud distribuito e edge computing proviene principalmente da IoT (Internet of Things), dall'AI , dalle telecomunicazioni e da altre applicazioni che devono elaborare enormi quantità di dati in tempo reale. Ma il cloud distribuito sta anche aiutando le aziende ad affrontare le problematiche relative al rispetto delle normative sulla privacy dei dati specifiche di Paesi e settori e, più recentemente, a fornire servizi IT a dipendenti e utenti finali ridistribuiti a causa delle esigenze sorte a seguito della pandemia di COVID-19.