Cos'è il cloud distribuito?

Il cloud distribuito è un servizio di cloud computing pubblico che consente di eseguire un'infrastruttura di cloud pubblico in più ubicazioni - i data center del proprio provider di servizi cloud, i data center di altri provider di servizi cloud, i data center di terze parti o i centri di co-locazione e gli ambienti on-premise - e di gestire tutte le attività da un unico piano di controllo.
Con questa distribuzione mirata e centralizzata di servizi di cloud pubblico, la tua azienda può distribuire ed eseguire applicazioni o singoli componenti di applicazioni in diverse combinazioni di ubicazioni e ambienti cloud che soddisfano al meglio i tuoi requisiti di prestazioni, conformità normativa e altro ancora. Il cloud distribuito risolve le incongruenze operative e gestionali che possono verificarsi in ambienti di cloud ibrido o multicloud.
Forse l'aspetto più importante è che il cloud distribuito fornisce la base ideale per l'edge computing, eseguendo server e applicazioni in ubicazioni più vicine al punto in cui vengono creati i dati.
La domanda di cloud distribuito e edge computing proviene principalmente da IoT (Internet of Things), dall'AI , dalle telecomunicazioni e da altre applicazioni che devono elaborare enormi quantità di dati in tempo reale. Ma il cloud distribuito sta anche aiutando le aziende ad affrontare le problematiche relative al rispetto delle normative sulla privacy dei dati specifiche di Paesi e settori e, più recentemente, a fornire servizi IT a dipendenti e utenti finali ridistribuiti a causa delle esigenze sorte a seguito della pandemia di COVID-19.
Potresti aver sentito parlare di elaborazione distribuita, in cui i componenti dell'applicazione sono distribuiti su diversi computer in rete e comunicano tra loro tramite messaggistica o API, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni complessive delle applicazioni o massimizzare l'efficienza di elaborazione.
Il cloud distribuito compie un importante passo in avanti, distribuendo l'intero stack di elaborazione di un provider di cloud pubblico ovunque un cliente possa averne bisogno: on-premise nel data center del cliente o nel cloud privato oppure off-premise in uno o più data center di cloud pubblico che possono o meno appartenere al provider di servizi cloud.
In effetti, il cloud distribuito estende il cloud centralizzato del provider con micro-cloud satellite geograficamente distribuiti. Il provider di servizi cloud mantiene il controllo centrale su operazioni, aggiornamenti, governance, sicurezza e affidabilità di tutta l'infrastruttura distribuita. E il cliente accede a tutto, ai servizi cloud centralizzati e a quelli satellite, ovunque questi si trovino, come in un unico cloud e gestisce tutto da un unico piano di controllo. In questo modo, come afferma l'analista di settore Gartner, il cloud distribuito risolve il problema delle interruzioni del cloud ibrido e del multicloud ibrido.
Come detto, l'edge computing si riferisce all'individuazione e all'esecuzione dei carichi di lavoro delle applicazioni il più vicino possibile al luogo in cui vengono creati i dati, ad esempio dove gli utenti interagiscono con dispositivi come telefoni cellulari o lettori di codici a barre oppure dove dispositivi IoT come telecamere di sicurezza o sensori di macchine stanno raccogliendo e generando dati.
In parole povere, l'edge computing consente di "portare il calcolo ai dati" - invece di spostare i dati in un data center cloud centralizzato per l'elaborazione, e poi di nuovo dove sono necessarie le risposte per il supporto decisionale o l'automazione dei processi, il calcolo viene eseguito dove vengono creati i dati. Di conseguenza, l'edge computing è visto sempre più come essenziale per le applicazioni che elaborano enormi volumi di dati ad alta velocità o in tempo reale, quando la bassa latenza è fondamentale.
Puoi implementare l'edge computing senza un'architettura di cloud distribuito. Ma il cloud distribuito semplifica notevolmente la distribuzione e la gestione delle applicazioni edge.
Supponi di gestire più impianti di produzione, ciascuno con il proprio server edge ospitato da diversi provider di servizi cloud, che elaborano i dati generati da migliaia di sensori. Con il cloud distribuito, puoi controllare e gestire tutte le attività, come ad esempio l'implementazione e la gestione dei cluster Kubernetes, l'esecuzione di aggiornamenti di sicurezza e il monitoraggio delle prestazioni - da un unico piano di controllo, un dashboard e un set di strumenti da un unico cloud. Senza cloud distribuito, queste attività e strumenti potrebbero differire a seconda di dove si trovi il server edge.
Il cloud distribuito e l'edge computing supportano tutto, dalla gestione multicloud semplificata alla scalabilità e alla velocità di sviluppo migliorate, fino all'implementazione di applicazioni e funzionalità di supporto decisionale e di automazione all'avanguardia.
IBM Cloud Satellite consente di implementare ed eseguire le applicazioni in modo coerente in tutti gli ambienti di cloud pubblico, edge computing e on-premise da qualsiasi provider di servizi cloud. Standardizza un set principale di servizi di sicurezza, AI, dati e Kubernetes da gestire centralmente come un servizio di IBM Cloud, con visibilità completa in tutti gli ambienti attraverso una singola interfaccia. Il risultato è una maggiore produttività degli sviluppatori e una maggiore velocità di sviluppo.
Con IBM Cloud Satellite, puoi avviare servizi cloud coerenti ovunque, in ambienti on-premise, sull'edge e in ambienti di cloud pubblico.
