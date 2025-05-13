Apa itu pembelajaran berkelanjutan?

Sistem pembelajaran machine learning tradisional melatih model menggunakan kumpulan data statis yang besar. Kumpulan data melewati algoritma model dalam batch saat model memperbarui bobot, atau parameternya. Model memproses seluruh kumpulan data beberapa kali, dengan setiap siklus dikenal sebagai epoch.

Pengembang mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran mendalam sebelumnya, mengumpulkan kumpulan data pelatihan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan melatih model pada data tersebut. Kemudian, model diuji, divalidasi, dan diterapkan. Penyempurnaan model machine learning dengan lebih banyak data dapat menyesuaikan kinerjanya dengan tugas baru.

Metode pembelajaran tradisional tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika dunia nyata. Pembelajaran diawasi menggunakan kumpulan data statis dengan hasil yang diketahui. Pembelajaran tanpa pengawasan memungkinkan model menyortir data sendiri, tetapi data pelatihan masih terbatas dan tidak berubah. Pembelajaran penguatan juga aman dan terbatas.

Berbeda dengan metode pembelajaran tradisional, pembelajaran berkelanjutan mencoba menerapkan plastisitas otak manusia ke neural networks . Neuroplastisitas adalah kualitas otak yang memungkinkannya untuk beradaptasi, belajar tanpa melupakan pengetahuan sebelumnya ketika menghadapi keadaan yang berubah.

Beberapa jenis pembelajaran berkelanjutan masih dimulai dengan pelatihan batch offline dalam beberapa periode, mirip dengan pelatihan offline tradisional. Pembelajaran berkelanjutan online hanya melatih model dengan aliran data sekali lintas.