Apa itu pembelajaran berkelanjutan?

Pembelajaran dengan penambahan kelas bertahap adalah pendekatan langkah demi langkah untuk pembelajaran banyak tugas sekaligus, di mana algoritma harus belajar menyelesaikan serangkaian tugas yang berbeda. Harus jelas bagi algoritma, tugas mana yang diharapkan darinya, dengan membuat tugas sangat berbeda satu sama lain, atau memberi label pada input dengan output yang sesuai.
Contoh dunia nyata dari pembelajaran dengan penambahan tugas bertahap adalah belajar berbicara bahasa Jepang, kemudian Mandarin, lalu Ceko, dan kemudian Spanyol. Biasanya sudah jelas bahasa mana yang harus digunakan pembicara pada waktu tertentu.
Karena tugas dialirkan ke model secara berurutan, tantangannya adalah membantu memastikan bahwa model tersebut dapat mentransfer pembelajaran secara memadai dari satu tugas ke tugas berikutnya. Jumlah total tugas juga tidak selalu diketahui sebelumnya, terutama pada model yang sudah dalam penerapan.
Pencegahan lupa katastropik adalah hal yang pasti—memastikan model menerapkan pembelajaran transfer adalah tujuan sebenarnya pada metodologi pembelajaran dengan penambahan tugas bertahap.