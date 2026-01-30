换句话说，它是一个智能软件层，可在企业生态系统范围内提供广泛的存储管理。主要功能包括预测分析、自动数据分层、自动软件更新和主动故障排除。

当今组织面临不断扩展的数据密集型工作负载，尤其是在人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的采用加速之际。他们正在对其数据存储基础设施进行现代化改造，以支持这些高级分析工作负载并利用新的业务机会。

对智能存储的需求正在迅速增长。根据 Fortune Business Insights 的数据，全球数据存储市场预计将从 2026 年的 2985.4 亿美元增长到 2034 年的 9845.6 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 16.10%。¹

这一增长是由来自物联网 (IoT) 设备、云计算和 AI 应用程序以及需要本地数据处理能力的边缘数据的大量数据所驱动。作为回应，组织正在转向软件定义存储 (SDS) 和智能存储系统等先进解决方案来管理这种复杂性。