换句话说，它是一个智能软件层，可在企业生态系统范围内提供广泛的存储管理。主要功能包括预测分析、自动数据分层、自动软件更新和主动故障排除。
当今组织面临不断扩展的数据密集型工作负载，尤其是在人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的采用加速之际。他们正在对其数据存储基础设施进行现代化改造，以支持这些高级分析工作负载并利用新的业务机会。
对智能存储的需求正在迅速增长。根据 Fortune Business Insights 的数据，全球数据存储市场预计将从 2026 年的 2985.4 亿美元增长到 2034 年的 9845.6 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 16.10%。¹
这一增长是由来自物联网 (IoT) 设备、云计算和 AI 应用程序以及需要本地数据处理能力的边缘数据的大量数据所驱动。作为回应，组织正在转向软件定义存储 (SDS) 和智能存储系统等先进解决方案来管理这种复杂性。
数据存储主要有三种类型：
传统数据存储管理包含用于安全保存、组织和访问数据资产，同时优化存储资源并提供数据保护的各种流程。它依赖于手动配置、监控和优化，随着数据量增长以及工作负载在混合云环境中多样化，这变得越来越具有挑战性。
智能存储在此基础上发展，将 AI、ML 和自动化直接集成到存储基础设施中。智能存储不需要人工干预，而是在统一的管理系统中管理数据放置、预测容量需求、优化性能并防范威胁。
传统企业存储技术以用于归档数据和文件的单体 存储区域网络 (SAN) 为中心。然而，随着组织数据存储需求的增长，维护 SAN 的成本越来越高，需要更多的物理服务器和其他 IT 基础设施来满足其需求。
云存储应运而生，具备根据业务需求弹性扩缩数据容量的能力。通过将数据存储在云中，组织可以利用按需付费定价模式，优化成本。当今基于云的解决方案涉及混合多云方法，组织可以结合来自多个云提供商的存储来满足各种要求（如性能、成本和合规性）。
随着 AI 和 ML 技术日益成熟且更易获得，将这些智能直接嵌入存储基础设施成为可能。智能存储已演变为适用于可扩展、数据密集型环境的优化解决方案。
智能存储超越了传统的云解决方案，具备持续数据模式分析、自动数据分层和预测性维护等功能。它已成为支持当今 IT 需求（包括 AI 训练工作负载、边缘计算以及 IoT 设备产生的大量数据）的重要组成部分。
智能存储通过使用以下几项核心技术来管理整个生命周期中的数据：
智能存储提供的优势有助于企业实现其业务和 IT 目标，包括以下内容：
组织可以通过多种部署选项使用智能存储。主要的公有云提供商（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM Cloud、Microsoft Azure）提供完全托管的智能存储服务。包括戴尔、惠普企业和 NetApp 在内的企业存储供应商提供可部署在本地数据中心或与云环境集成的智能存储平台。
许多组织根据性能、合规性和成本要求，采取优化数据放置于分布式混合基础设施的策略。这些解决方案支持多种业务用例，包括数据湖、高性能计算 (HPC)、虚拟桌面基础设施 (VDI) 和边缘计算。
混合云、容器原生平台，为现代 Kubernetes 工作量提供可扩展的存储数据保护和统一管理。
IBM 提供 AI 基础设施解决方案并通过混合设计战略来加快对整个企业产生的影响。
借助 IBM Consulting 释放企业数据的价值，构建一个可带来业务优势的洞察驱动型组织。