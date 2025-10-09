网络恢复解决方案使用备份环境、软件和硬件组件来存储关键数据的副本，以便在网络攻击后恢复关键系统。
与更广泛的网络安全和灾难恢复学科不同，网络恢复侧重于缓解恶意攻击者发起的针对性网络攻击。恶意攻击者（也称为威胁行为者）是指企图损害数字设备和系统的团体或个人。投资于现代网络恢复解决方案的组织期望在此类攻击后能够实现全面、快速的恢复
随着网络攻击频率和复杂性的增加，企业正采取比以往更为主动的应对方式。虽然防火墙、实时威胁检测与响应等传统防御手段仍然重要，但应对勒索软件攻击和高级恶意软件等新型威胁的解决方案正日益普及。
人工智能 (AI)、生成式人工智能 (gen AI) 和物联网 (IoT) 等新型数据密集型技术，因其所需处理的数据量巨大，使得企业面临的威胁环境更具挑战性。网络恢复解决方案在保护数据安全、并在网络事件后恢复业务连续性方面发挥着至关重要的作用。
现代网络恢复通常分为五个步骤：
下面进一步介绍每个步骤。
建立有效网络恢复工作流程的第一步是创建有价值数据的安全、不可变副本——这一过程称为复制。
为创建备份数据，组织依赖成熟的复制技术，如变更数据捕获 (CDC)，该技术可复制数据并跟踪、实施后续的任何变更。
备份关键数据是恢复过程的核心。一旦复制到隔离环境，备份数据应存储在空气隔离设备上——即已与互联网物理断开的存储或计算系统。
为确保数据完整性，组织必须确认其创建的备份能够成功用于恢复任务关键系统和业务运营——此过程称为验证。
如今，大多数验证技术使用机器学习 (ML)，这是一种可通过训练来识别数据未授权变更的 AI。机器学习与先进的自动化工具相结合，降低了备份过程中人为错误损害数据的可能性。
修复是在攻击后将关键数据和工作负载恢复到生产环境的过程。
在部署网络恢复解决方案或实施策略之前，组织通常会评估其恢复能力，并确定需要优先快速恢复的任何任务关键型系统。
任务关键型系统是指对恢复业务运营至关重要的系统。在修复阶段，任务关键型系统通常比其他非必要服务优先获得恢复资源。
最后，在系统功能恢复后，所有不同的组件需要与现有的业务流程和工作流重新整合——此过程称为集成。
在集成过程中，重新连接可能在攻击期间离线的各种安全解决方案和数据源。有效的网络恢复策略应与组织的整体事件响应计划紧密结合，以使整个企业能够全面高效地恢复。
借助强大的网络恢复方案，现代企业能够更好地应对当前快速演变的威胁环境，并提升自身抵御各类网络威胁的能力。以下是网络恢复的一些主要优势。
投资于网络恢复的组织通常能显著提升其从网络攻击中实现全面恢复的速度和效率。勒索软件攻击（即实质上劫持个人或企业数据作为人质的恶意软件）正持续增加。
根据《2025 年 IBM 数据泄露成本报告》，仅去年一年，勒索软件攻击造成的平均损失就超过 500 万美元。设计精良、全面的网络恢复解决方案能帮助组织即使在最复杂的勒索软件攻击后也能恢复关键数据。
减少停机时间对于从网络攻击中恢复至关重要。过长的停机时间会导致收入损失、业务流程严重中断以及声誉损害。
网络恢复在限制停机时间、帮助组织在关键系统受网络攻击影响时快速恢复方面发挥着重要作用。
先进的网络恢复解决方案具备多层数据保护机制，即使数据备份成为复杂攻击的目标，也能防止数据丢失。
随着应对网络数据流量的法规日益增多，网络恢复能力有助于确保组织遵循复杂的法律框架，避免遭受罚款或泄露敏感数据。
当今先进的网络恢复工具不仅能保护数据，还能通过易于使用的仪表板增强组织监控其数据恢复流程的能力。IT 团队可以监控系统运行状态、跟踪复杂工作流，甚至演练其网络恢复计划。这些能力使其整体网络弹性——即抵御 网络事件并从中恢复的能力——变得更强。
随着更多应用部署在混合云和公有云环境中，网络恢复策略与工具已证明自身具备高度适应性。
现代网络解决方案旨在无缝集成至各种 IT 环境和平台，包括云、本地部署和软件即服务 (SaaS)。网络恢复解决方案的灵活性确保其能够持续演进，以满足组织应对新威胁时不断变化的需求。
网络恢复在全球众多成功组织的核心业务运营中扮演着关键角色。现代网络恢复解决方案为 IT 环境提供安全保障，保护关键任务系统免受各类网络威胁。以下为企业级网络恢复的主要应用场景。
勒索软件攻击在全球范围内持续扩大其影响范围和复杂性。根据美国联邦调查局近期报告，去年勒索软件相关投诉数量上升了 11%，经调整的损失超过 1,200 万美元。1
全面的网络恢复策略通过遵循网络共享协议及规定如何将备份数据恢复到系统和网络的分层流程，帮助组织从勒索软件攻击中恢复。
现代网络恢复有助于确保备份数据的完整性。其实现方式包括隔离受网络攻击影响的系统，以及采用分层方法防止系统再次感染。
采用网络恢复解决方案可提升组织抵御复杂网络攻击的能力，并在攻击后快速恢复数据和系统。网络恢复解决方案依赖虚拟沙箱、空气隔离数据备份、时间点恢复和不可变存储等先进技术。
弹性数据策略对于减少停机时间至关重要——由于其对整体财务的影响，停机已成为网络攻击危害最大的环节之一。根据近期报告，平均每小时的停机时间会给组织造成 30 万美元的损失。2
隔离恢复是网络恢复的一个方面，其利用独立、安全且“隔离”的环境在攻击后恢复数据。这些隔离环境是网络恢复的关键组成部分，可确保系统和流程在恢复时不受恶意软件或勒索软件的感染。
先进的网络恢复方法从“洁净”备份中恢复关键数据——这些备份始终与所有网络保持隔离。某些方法甚至包含自动化扫描功能，能够检测存储在不可变存储中的数据副本中的恶意软件和勒索软件威胁。
新技术使得即使最成熟的组织也愈发难以检测和抵御网络攻击。因此，越来越多的企业转向主动网络安全方法，这是一种通过规划、演练和调整来提升安全性的网络安全类型。
主动网络恢复使企业能够测试其当前计划和解决方案应对各种威胁的表现。例如，投资于定期漏洞扫描的组织可在攻击前解决安全弱点，从而在面对真实攻击时准备充分得多。主动网络安全的实例包括渗透测试、实施多重身份验证 (MFA) 协议以及安装频繁且最新的软件补丁。
现代网络恢复解决方案正面临恶意攻击者侵入组织并窃取其数据的新途径不断增多的挑战。尽管即使最先进的网络恢复与安全解决方案也无法完全消除网络威胁的风险，但它们能使全面恢复变得更有可能。此外，它们还有助于降低发生有害数据泄露的可能性。
遗憾的是，更大的攻击面（即组织对网络攻击的漏洞衡量）似乎是使用生成式 AI 和物联网等数据密集型技术所需付出的代价。但 AI 和 ML 能力正在提升网络恢复的自动化水平，缩短响应时间，并使恢复过程更高效。无论威胁如何演变，减少停机时间和防止数据丢失很可能将持续成为组织的首要任务。
当前，三大重要趋势正在塑造网络恢复的未来：AI 使用率的提升、不可变存储的深度融合，以及网络安全中自动化和编排的日益普及。
