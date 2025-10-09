网络恢复解决方案使用备份环境、软件和硬件组件来存储关键数据的副本，以便在网络攻击后恢复关键系统。

与更广泛的网络安全和灾难恢复学科不同，网络恢复侧重于缓解恶意攻击者发起的针对性网络攻击。恶意攻击者（也称为威胁行为者）是指企图损害数字设备和系统的团体或个人。投资于现代网络恢复解决方案的组织期望在此类攻击后能够实现全面、快速的恢复

随着网络攻击频率和复杂性的增加，企业正采取比以往更为主动的应对方式。虽然防火墙、实时威胁检测与响应等传统防御手段仍然重要，但应对勒索软件攻击和高级恶意软件等新型威胁的解决方案正日益普及。

人工智能 (AI)、生成式人工智能 (gen AI) 和物联网 (IoT) 等新型数据密集型技术，因其所需处理的数据量巨大，使得企业面临的威胁环境更具挑战性。网络恢复解决方案在保护数据安全、并在网络事件后恢复业务连续性方面发挥着至关重要的作用。