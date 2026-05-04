什么是数据中心现代化？

传统数据中心采用集中式架构。物理服务器运行独立应用程序，团队将存储系统挂载至特定主机，网络配置需要手动操作。当工作量运行企业资源规划（ERP）与数据库这类企业级应用时，该架构运行状态良好。
现代数据中心的转型始于服务器虚拟化，该技术将工作量与物理硬件解耦，允许多个应用程序在单台服务器上共享资源。软件定义基础设施将该模式拓展至存储与网络领域。
容器与 Kubernetes 的引入提升了可移植性，使应用程序可在本地服务器、私有云与公有云平台上稳定运行。这种依靠软件管理整个数据中心的方式被称作软件定义数据中心（SDDC）。
如今，现代数据中心不再是固定物理地点。它覆盖核心设施、云平台与边缘站点，工作量依据性能、成本、延迟与合规要求调度，而非依据硬件物理距离。该分布式混合云架构让组织拥有灵活度，可在最优环境运行工作量，同时依靠软件与自动化完成资源分配和管理。
AI 数据中心更进一步，专为 AI 训练与推理工作量的规模及性能需求搭建，传统数据中心的设计无法承载此类负载。
多数设施仍在虚拟化本地基础设施中运行传统企业工作量。与之相反，云原生应用程序被设计为可同时在本地与公有云系统运行，而非绑定单一环境。
当前，AI 驱动的工作量对基础设施的需求最高，需要高密度图形处理器（GPU）算力、高速存储与低延迟网络。高性能计算（HPC）工作量具备大量同类需求。
除核心数据中心外，随着机器学习（ML）与 AI 部署至靠近数据源头的分布式节点，边缘工作量规模持续增长，运行于远端服务器与物联网（IoT）设备。
现代数据中心基础设施包含提供算力、存储与数据保护的各类系统。以下为上述组件包含的内容：
数据中心现代化能够带来诸多优势，满足当下企业的各类业务需求：
数据中心现代化项目具备复杂性，且通常是范围更广的数字化转型战略的核心组成部分。制定清晰战略与可随技术、业务需求变化调整的路线图，其重要程度超出多数组织的预期。
众多企业组织引入商业技术供应商（例如，IBM，HPE）提供的咨询服务，用于评估现有基础设施，并统筹架构、安全、运维全维度的迁移工作。
在做出基础设施相关决策前，组织需要明确自身运行的工作量类型，以及对应的性能、安全、合规要求。该步骤可梳理旧版系统依赖关系，并确定各类工作量的部署位置。
一份德勤（Deloitte）研究报告显示，超过 60% 的信息技术预算仍用于维护旧版系统，这也是现代化改造项目最先遇到的限制因素。2
设定具体目标，例如降低基础设施成本、支持特定 AI 用例或满足数据驻留要求。
明确的目标能够帮助团队衡量进展，并在推进过程中做出有效决策。
并非所有工作量都适合在云上运行，也并非所有工作量都适合在本地部署。云解决方案具备可扩展性，能够更快接入全新服务；本地基础设施则让组织对性能与合规拥有更强管控能力。
对于自有设施无法承载高密度 AI 基础设施的组织而言，在做相关规划决策时，托管机房服务是值得考量的方案。
数据中心现代化改造工作不会在部署完成后终止。基础设施需要持续监控、补丁更新、版本升级与全生命周期管理。
项目通常需要掌握云服务平台、Kubernetes、AI 基础设施相关专业能力的人员；随着数据中心服务与新技术迭代，信息技术团队需要持续接受培训。
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2 Three ways to approach legacy tech modernization with AI, Deloitte Center for Integrated Research, June 6, 2025