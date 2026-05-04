工作人员将服务器机箱装入数据中心通道机架，通道内排列多排黑色服务器机柜。
IT 基础设施

什么是数据中心现代化？

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
发布日期 2026年5月4日

数据中心现代化 定义

数据中心现代化是指对计算、存储和网络等旧版 IT 基础设施进行升级的过程，旨在满足现代工作量在性能、可扩展性和安全性方面的要

对大多数组织而言，数据中心现代化并非一次性项目，而是一个持续的过程。其核心在于从依赖硬件的系统转向软件定义的基础设施，该基础设施涵盖本地部署、私有云公有云基础设施和边缘设置，全部作为一个环境进行管理。

组织需要从人工智能（AI）、分布式应用程序以及边缘端实时处理技术中挖掘价值，这一需求已经改变了组织对数据中心的诉求。据高盛研究预测，数据中心电力需求将在 2027 年增长 50%，到 2030 年将达到 2023 年水平的 165%，主要驱动力来自 AI 训练与推理工作量。1而大多数传统数据中心在设计之初，并未考虑承载此类需求。

为什么数据中心现代化非常重要？

数据中心服务于一个截然不同的计算时代，彼时传统基础设施围绕基于 CPU 的计算、可预测的工作量和集中式存储构建。

与在大型集中式设施中运行的模型训练不同，AI 推理正越来越多地部署于边缘环境，例如工厂、零售门店及偏远站点。现代化如今已不再局限于核心数据中心，而是扩展到了分布式数据中心。

数据主权 也在影响工作量的运行位置。许多行业和地区要求特定数据保留在指定的司法管辖区内，这意味着在选择工作量部署位置时，必须考虑数据的存放位置和法规的适用地点。

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传统数据中心、现代数据中心与 AI 数据中心对比

传统数据中心采用集中式架构。物理服务器运行独立应用程序，团队将存储系统挂载至特定主机，网络配置需要手动操作。当工作量运行企业资源规划（ERP）数据库这类企业级应用时，该架构运行状态良好。

现代数据中心的转型始于服务器虚拟化，该技术将工作量与物理硬件解耦，允许多个应用程序在单台服务器上共享资源。软件定义基础设施将该模式拓展至存储与网络领域。

容器 Kubernetes 的引入提升了可移植性，使应用程序可在本地服务器、私有云与公有云平台上稳定运行。这种依靠软件管理整个数据中心的方式被称作软件定义数据中心（SDDC）

如今，现代数据中心不再是固定物理地点。它覆盖核心设施、云平台与边缘站点，工作量依据性能、成本、延迟与合规要求调度，而非依据硬件物理距离。该分布式混合云架构让组织拥有灵活度，可在最优环境运行工作量，同时依靠软件与自动化完成资源分配和管理。

AI 数据中心更进一步，专为 AI 训练与推理工作量的规模及性能需求搭建，传统数据中心的设计无法承载此类负载。

数据中心工作量

多数设施仍在虚拟化本地基础设施中运行传统企业工作量。与之相反，云原生应用程序被设计为可同时在本地与公有云系统运行，而非绑定单一环境。

当前，AI 驱动的工作量对基础设施的需求最高，需要高密度图形处理器（GPU）算力、高速存储与低延迟网络。高性能计算（HPC）工作量具备大量同类需求。

除核心数据中心外，随着机器学习（ML）与 AI 部署至靠近数据源头的分布式节点，边缘工作量规模持续增长，运行于远端服务器与物联网（IoT）设备。

现代数据中心核心组件

现代数据中心基础设施包含提供算力、存储与数据保护的各类系统。以下为上述组件包含的内容：

  • 计算与适配 AI 的硬件：计算现代化意味着不再仅使用中央处理器服务器，以支持面向 AI 与高性能计算（HPC）的图形处理器加速工作量。神经网络处理单元（NPU）在边缘端处理推理任务，在此场景下能效与原始性能同等重要。企业硬件（例如，IBM Z）将 AI 加速器与金融、医疗等受监管行业所需的安全能力相结合。
  • 软件定义网络 (SDN) 和 SDDC：软件定义网络 (SDN)对网络、存储与计算采用软件驱动管理，替代整个数据中心内的手动硬件配置操作。
  • 虚拟化和 HCI：服务器虚拟化仍然是大多数现代化数据中心的基础，允许多类工作量共享物理硬件。超融合基础架构 (HCI) 更进一步，将计算、存储和网络整合至单一软件管理平台。
  • 容器和 Kubernetes：容器将应用程序打包为可移植单元，可在各种设置中稳定运行。Kubernetes 从单一平台管控混合环境下的应用部署与扩容操作。
  • 自动化和 AIOps：随着数据中心变得更加分散，手动运营变得越来越难以规模化管理。自动化AIOp基于实时数据完成监控、事件响应与容量规划工作。
  • 供电与液冷：高密度 AI 机架的电力需求远高于传统配置，多数数据中心设施需要升级自身供电系统。液冷可处理风冷无法规模化承载的热量。
  • 安全性与零信任架构： 随着工作量分布至更多环境与边缘计算节点，需要防护的接入点数量同步增加。网络安全现代化意味着从基于边界的模型转向零信任框架；在该框架下，任何用户、设备或工作量均无默认访问权限，与其所处网络位置无关。无法访问。

数据中心现代化的益处

数据中心现代化能够带来诸多优势，满足当下企业的各类业务需求：

  • 支持 AI 和现代工作量： 数据中心现代化为组织提供了执行 AI训练、推理或实时分析所需的基础设施，消除了旧版系统带来的瓶颈。
  • 提升灵活性：软件定义的基础设施与自动化缩短了资源调配、应用部署及响应动态工作量需求的时间。组织可在不同工作量间分配资源，而无需更改物理硬件。
  • 降低运营成本：数据中心现代化可优化 IT 基础设施，提升运行效率。将工作量迁移至最具成本效益的环境（本地、云端或边缘），有助于减少维护未充分利用的基础设施所产生的开销。
  • 增强弹性： 现代数据中心和分布式架构降低了对单一设施或连接的依赖。工作量可跨环境持续运行，边缘站点在中心连接中断时仍可独立工作。
  • 增强安全性：数据中心现代化支持在分布式设置中实施一致的策略，而现代加密技术可降低数据中心、云平台和边缘站点的风险。
  • 简化合规性：组织可将敏感工作量引导至指定设施或区域，并通过软件定义的管理机制执行合规策略，取代手动配置。
  • 可持续发展： 现代基础设施比旧版系统更具能效优势。液体冷却和节能硬件有助于减少数据中心运营的环境足迹。

构建数据中心现代化战略

数据中心现代化项目具备复杂性，且通常是范围更广的数字化转型战略的核心组成部分。制定清晰战略与可随技术、业务需求变化调整的路线图，其重要程度超出多数组织的预期。

众多企业组织引入商业技术供应商（例如，IBM，HPE）提供的咨询服务，用于评估现有基础设施，并统筹架构、安全、运维全维度的迁移工作。

1. 首先评估各类工作量

在做出基础设施相关决策前，组织需要明确自身运行的工作量类型，以及对应的性能、安全、合规要求。该步骤可梳理旧版系统依赖关系，并确定各类工作量的部署位置。

一份德勤（Deloitte）研究报告显示，超过 60% 的信息技术预算仍用于维护旧版系统，这也是现代化改造项目最先遇到的限制因素。2

2. 设定与业务成果绑定的目标

设定具体目标，例如降低基础设施成本、支持特定 AI 用例或满足数据驻留要求。

明确的目标能够帮助团队衡量进展，并在推进过程中做出有效决策。

3. 选取适配的基础设施组合

并非所有工作量都适合在云上运行，也并非所有工作量都适合在本地部署。云解决方案具备可扩展性，能够更快接入全新服务；本地基础设施则让组织对性能与合规拥有更强管控能力。

对于自有设施无法承载高密度 AI 基础设施的组织而言，在做相关规划决策时，托管机房服务是值得考量的方案。

4. 分阶段完成现代化改造

分阶段实施模式优先迁移价值最高的工作量，在项目推进过程中降低停机风险与核心业务中断风险。

安全管控、合规监控、成本管理需要从项目初期就纳入现代化改造架构。该模式配套备份、灾难恢复以及业务连续性规划，保障系统故障或迁移出错时业务可持续运行。

5. 规划持续性运维工作

数据中心现代化改造工作不会在部署完成后终止。基础设施需要持续监控、补丁更新、版本升级与全生命周期管理。

项目通常需要掌握云服务平台、Kubernetes、AI 基础设施相关专业能力的人员；随着数据中心服务与新技术迭代，信息技术团队需要持续接受培训。

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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  1. 深入了解 IT 基础设施解决方案
  2. 深入了解 IBM Cloud
脚注

1 AI to drive 165% increase in data center power demand by 2030, Goldman Sachs Research, February 2024

2 Three ways to approach legacy tech modernization with AI, Deloitte Center for Integrated Research, June 6, 2025