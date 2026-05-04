什么是数据中心现代化？

对大多数组织而言，数据中心现代化并非一次性项目，而是一个持续的过程。其核心在于从依赖硬件的系统转向软件定义的基础设施，该基础设施涵盖本地部署、私有云和公有云基础设施和边缘设置，全部作为一个环境进行管理。

组织需要从人工智能（AI）、分布式应用程序以及边缘端实时处理技术中挖掘价值，这一需求已经改变了组织对数据中心的诉求。据高盛研究预测，数据中心电力需求将在 2027 年增长 50%，到 2030 年将达到 2023 年水平的 165%，主要驱动力来自 AI 训练与推理工作量。1而大多数传统数据中心在设计之初，并未考虑承载此类需求。