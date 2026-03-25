服务器虚拟化是现代企业 IT 的一项关键功能。例如，当您预订机票、观看现场音乐活动或远程访问公司应用程序时，这些体验背后所运行的应用程序通常托管在虚拟服务器上。该基础设施允许组织运行数千个工作负载，同时减少物理硬件的使用。

在传统的服务器环境中，组织会将一台物理服务器专门用于一个应用程序，从而导致服务器的利用率严重不足。服务器虚拟化可改变此状况。多个虚拟机 (VM) 共享一台物理服务器，而每台虚拟机都有自己的专用资源并与其他虚拟机相互隔离。如此，该基础设施的运行成本便更低、扩展速度更快、管理效率更高。

如今，服务器虚拟化已成为云计算与现代数据中心运营的基础。SkyQuest 的一项研究估计，到 2024 年，全球服务器虚拟化市场规模将达到 90 亿美元。该报告预计，到 2033 年，该数字将达到 139.6 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 则为 5.0%。1

随着组织整合数据中心和管理混合多云环境，对虚拟化基础设施的需求也在不断增长。此外，虚拟化还可让组织灵活支持 人工智能 (AI) 工作负载，并满足跨区域管理基础设施的数据主权要求。