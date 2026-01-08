O que é armazenamento para IA?

As empresas estão modernizando sua infraestrutura de armazenamento de dados para aproveitar o potencial de negócios da IA, do ML e das análises avançadas. No entanto, são desafiadas por dados e cargas de trabalho distribuídos em várias regiões, o maior tempo necessário para o treinamento de IA e a inferência das cargas de trabalho. A esses problemas, somam-se o custo e a escassez de recursos sob demanda, como unidades de processamento gráfico (GPUs).

De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), 62% dos executivos esperam usar IA em suas organizações dentro de 3 anos. No entanto, apenas 8% afirmaram que sua infraestrutura de TI atende a todas as suas necessidades de IA.

Olhando para o futuro, apenas 42% dos entrevistados acreditam que essa infraestrutura consegue gerenciar os volumes de dados e as demandas computacionais de modelos de IA avançados. Da mesma forma, apenas 46% esperam que ela ofereça suporte à inferência em tempo real e em escala.

As cargas de trabalho de IA exigem sistemas capazes de reduzir os gargalos do processamento de dados, o que retarda o modelo de treinamento, o ajuste fino e a inferência. Elas também necessitam de sistemas de armazenamento escaláveis para lidar com conjuntos de dados cada vez maiores, especialmente aqueles associados a cargas de trabalho de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLM).

Para atender a essas demandas, o armazenamento para IA pode se integrar sem dificuldades a frameworks de ML proprietários de código aberto e e deep learning por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs). Esse recurso acelera o treinamento do LLM, o desenvolvimento de modelos e aprimora o desempenho geral em todo o sistema de IA.

