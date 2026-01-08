O que é armazenamento para IA?

O armazenamento para IA refere-se a sistemas de armazenamento de dados otimizados para grandes conjuntos de dados, acesso a dados em alta velocidade e demandas computacionais intensas exigidas por cargas de trabalho de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).
A inovação em IA está se acelerando rapidamente, e os projetos de IA exigem uma arquitetura de armazenamento que possa acomodar o crescimento exponencial dos dados e, ao mesmo tempo, fornecer o desempenho, a escalabilidade e o acesso de baixa latência que as cargas de trabalho orientadas por IA demandam.
De acordo com um estudo da Precedence Research, estima-se que o mercado global de armazenamento impulsionado por IA cresça de USD 35.95 bilhões em 2025 para aproximadamente USD 255.24 bilhões até 2034. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) estimada é de 24,42%.1 A integração acelerada da IA e de ML, juntamente com o aumento dos casos de uso de armazenamento para IA nos setores, está impulsionando o crescimento do mercado.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
As empresas estão modernizando sua infraestrutura de armazenamento de dados para aproveitar o potencial de negócios da IA, do ML e das análises avançadas. No entanto, são desafiadas por dados e cargas de trabalho distribuídos em várias regiões, o maior tempo necessário para o treinamento de IA e a inferência das cargas de trabalho. A esses problemas, somam-se o custo e a escassez de recursos sob demanda, como unidades de processamento gráfico (GPUs).
De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), 62% dos executivos esperam usar IA em suas organizações dentro de 3 anos. No entanto, apenas 8% afirmaram que sua infraestrutura de TI atende a todas as suas necessidades de IA.
Olhando para o futuro, apenas 42% dos entrevistados acreditam que essa infraestrutura consegue gerenciar os volumes de dados e as demandas computacionais de modelos de IA avançados. Da mesma forma, apenas 46% esperam que ela ofereça suporte à inferência em tempo real e em escala.
As cargas de trabalho de IA exigem sistemas capazes de reduzir os gargalos do processamento de dados, o que retarda o modelo de treinamento, o ajuste fino e a inferência. Elas também necessitam de sistemas de armazenamento escaláveis para lidar com conjuntos de dados cada vez maiores, especialmente aqueles associados a cargas de trabalho de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLM).
Para atender a essas demandas, o armazenamento para IA pode se integrar sem dificuldades a frameworks de ML proprietários de código aberto e e deep learning por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs). Esse recurso acelera o treinamento do LLM, o desenvolvimento de modelos e aprimora o desempenho geral em todo o sistema de IA.
Para saber mais, confira: "Infraestrutura para IA: por que o armazenamento é importante".
O armazenamento de dados tradicional é usado para aplicativos de negócios gerais, enquanto o armazenamento para IA fornece a base para o treinamento e execução de modelos de IA complexos e com uso intensivo de dados de forma eficiente e econômica.
Embora o armazenamento tradicional lide com dados estruturados e não estruturados, ele é projetado para cargas de trabalho comerciais típicas com padrões previsíveis, não para o treinamento de modelos em sistemas distribuídos e na execução de inferência em escala.
O armazenamento para IA refere-se aos sistemas usados para armazenar e gerenciar dados para o treinamento e execução de sistemas de infraestrutura de IA, incluindo data lakes, armazenamento em nuvem e bancos de dados. Ele lida com grandes volumes de dados não estruturados (por exemplo, imagens, áudio, vídeo, dados de sensores).
Esses tipos de dados exigem um sistema de armazenamento que forneça uma alto IOPS (operações de entrada/saída por segundo) e ultrabaixa latência, especialmente durante o treinamento e a inferência do modelo.
Em suma, a principal diferença entre o armazenamento tradicional e o armazenamento para IA se resume às especificações da carga de trabalho. O armazenamento tradicional foi criado para operações consistentes e previsíveis, enquanto as cargas de trabalho de IA têm requisitos exclusivos e exigentes em todo o seu ciclo de vida.
Cada etapa do ciclo de vida do sistema de IA (ingestão de dados, treinamento, inferência e atualizações do modelo) tem necessidades de armazenamento únicas, exigindo petabytes de capacidade de armazenamento e memória de alta velocidade.
O armazenamento para IA utiliza pipelines de dados para facilitar o fluxo contínuo de dados, desde a coleta até o pré-processamento e o consumo do modelo. Ele usa arquiteturas escaláveis, incluindo Object Storage e sistemas de arquivos paralelos, que processam dados em paralelo em vários nós de armazenamento. Esse recurso permite que as aplicações de IA lidem com dados em tempo real na alta velocidade necessária.
Para equilibrar custo e desempenho, o armazenamento para IA normalmente envolve camadas de armazenamento. Os dados acessados com frequência (camada quente) são armazenados em cache de alta velocidade e armazenamento flash, enquanto os dados menos críticos (quentes ou frios) são armazenados em tecnologias de armazenamento mais lentas e econômicas para uma retenção de longo prazo.
O armazenamento para IA oferece vantagens importantes que otimizam os fluxos de trabalho de IA e o desempenho da infraestrutura, incluindo:
O armazenamento para IA desempenha um papel crucial em diversos fluxos de trabalho de IA, ML e computação de alto desempenho (HPC) com uma computação intensiva de dados. Mais adiante estão alguns casos de uso específicos do setor:
Os varejistas usam o armazenamento para IA para gerenciar grandes volumes de dados e metadados gerados por transações de vendas, interações com clientes, mídias sociais e dispositivos de IoT. Esse processo permite a otimização de inventário em tempo real, recomendações personalizadas e forecasting de demanda.
Na área da saúde, o armazenamento para IA acelera a descoberta de medicamentos e apoia o suporte à decisão clínica por meio de IA (por exemplo, NVIDIA BioNeMo, IBM® watsonx) enquanto lida com enormes conjuntos de dados genômicos, arquivos de imagens médicas e registros eletrônicos de saúde.
Bancos e outras instituições financeiras dependem do armazenamento para IA escalável para gerenciar grandes quantidades de dados de volumes de transações. Isso permite que os algoritmos de aprendizado de máquina detectem padrões e anomalias em milhões de transações em tempo real, apoiando a detecção de fraudes e serviços bancários personalizados.
Serviços de streaming como Netflix e Amazon utilizam o armazenamento de dados de IA para processar os dados do histórico de visualizações em escala, permitindo mecanismos de recomendação em tempo real que oferecem um conteúdo personalizado.
O armazenamento para IA fornece gerenciamento de dados para sensores e máquinas em toda a fábrica. Essa infraestrutura permite a manutenção preditiva, otimiza cadeias de suprimentos e automatiza o controle de qualidade em tempo real.
O armazenamento para IA é compatível com a subscrição automatizada e o processamento de sinistros, permitindo um rápido acesso a documentos, fotos e dados não estruturados. Essa abordagem permite que o processamento de linguagem natural (NLP) e os modelos de reconhecimento de imagens acelerem a avaliação de riscos e agilizem a liquidação de sinistros.
Libere mais valor comercial levando a IA para as cargas de trabalho de missão crítica no IBM z17.
IBM Z é uma família de infraestrutura moderna, com tecnologia do processador IBM Telum, que executa sistemas operacionais corporativos e software IBM Z, proporcionando maior precisão em IA, produtividade e agilidade.
O IBM z17 integra IA avançada à nuvem híbrida, otimizando desempenho, segurança e tomada de decisões onde os dados críticos estão armazenados.
Saiba como proteger os dados da sua organização contra ameaças cibernéticas e garantir a recuperação rápida em eventos críticos.
Use frameworks e ferramentas de código aberto para aplicar IA e aprendizado de máquina aos dados empresariais mais valiosos em mainframes IBM zSystems.
A IBM oferece soluções de infraestrutura para IA que aceleram o impacto em toda a sua empresa com uma estratégia híbrida por design.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM® Consulting, construindo uma organização orientada por insights que proporciona vantagem comercial.
Impulsione suas cargas de trabalho de IA com uma infraestrutura otimizada para desempenho, confiabilidade e integração com nuvem híbrida, criada para as demandas reais das empresas.
1 “AI-Powered Storage Market Size and Forecast 2025 to 2034”, Precedence Research, 15 de julho de 2025.