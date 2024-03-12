O que é hiperescala?

Pode ser difícil lembrar, mas houve um tempo em que todo o data center de uma empresa poderia ser executado a partir de um único servidor dentro de um gabinete de escritório.

Então, surgiram os hipervisores, cujo uso como camadas de abstração permite que aplicativos em Virtual Machines (VMs) sejam transferidos de uma instalação física para outra, um momento crucial no avanço dos data centers de hiperescala.

Na maioria dos casos, os data centers locais originais de antigamente simplesmente não conseguem lidar com o volume de dados gerado atualmente, especialmente aqueles criados por aplicações hiperescaladas.

Os data centers em hiperescala (também chamados de hiperescaladores) ocupam um espaço físico consideravelmente maior do que os data centers locais tradicionais, que tendem a ser dimensionados em algum lugar na faixa de 930 metros quadrados.

De acordo com a definição de hiperescalador da IDC, para ser considerada um verdadeiro hiperescalador, uma empresa deve usar 5.000 servidores ou mais e dedicar pelo menos 930 metros quadrados à operação.

A instalações em hiperescala frequentemente são múltiplas disso, com tamanhos de prédios muitas vezes chegando a dimensões que se aproximam de 5.600 metros quadrados, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol americano oficial dos EUA.

E, embora esse possa ser um tamanho típico de hiperescala, não é nem de longe o maior exemplo de opções de armazenamento. Essa distinção pertence ao grande data center da China Telecom localizado em Horinger, Hohhot, na região da Mongólia Interna chinesa. Essa instalação, que custou USD 3 bilhões para ser construída, cobre impressionantes um milhão de metros quadrados e usa 150 megawatts de energia. (Para visualizar uma instalação dessa enormidade, tente imaginar o espaço combinado de aproximadamente 165 campos de futebol americano adjacentes.)