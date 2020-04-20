Infraestrutura para IA: por que o armazenamento é importante

Talvez sua organização tenha decidido recentemente comprar nós de computação e comece a usar a inteligência artificial (IA). Há muitos aspectos da sua infraestrutura de TI e do cenário tecnológico para examinar enquanto se prepara para as cargas de trabalho de IA, incluindo, e talvez especialmente, seus sistemas de armazenamento. A IA é impulsionada por data, e como seus dados são armazenados pode afetar significativamente o resultado do seu projeto de IA. Além disso, os quatro estágios diferentes da IA (ingestão, preparação, treinamento e inferência), cada um com necessidades e requisitos de armazenamento diferentes.

Infelizmente, algumas organizações se concentram no lado computacional da IA e ignoram o lado do armazenamento. Esse foco singular pode, e às vezes leva, à interrupção ou ao fracasso completo dos projetos de IA. São necessárias grandes quantidades de dados para facilitar o estágio de treinamento de IA. Esses dados precisam ser ingeridos, armazenar e preparados para que possam ser "alimentos" ao estágio de treinamento. Sem a capacidade de ingestão, armazenar e consumir os dados necessários para o treinamento, o projeto estará em risco de falhar.

Projetos de IA exigem uma infraestrutura de armazenamento com excelente desempenho, escalabilidade e flexibilidade. A boa notícia é que os sistemas de armazenamento de hoje podem ser desenvolvidos especificamente para atender às necessidades dos projetos de IA. Dois grandes exemplos disso são alguns dos supercomputadores mais poderosos do mundo, Serra e Summit.

Agora, vamos ver alguns requisitos.