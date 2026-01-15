Principais dicas para enfrentar esses seis desafios de integração da IA

Com a era da IA tomando forma, as empresas estão cada vez mais procurando a melhor forma de integrar a inteligência artificial a seus sistemas existentes. Considere a Coca-Cola Europacific Partners, uma empresa global de bebidas que incorporou análise de dados impulsionada por IA como parte de sua jornada de transformação de compras. Esse esforço resultou em mais de US$ 40 milhões em benefícios comerciais gerais, incluindo US$ 5 milhões em economias anuais de custos e evitações.1

O embedding da IA nos processos de negócios é um componente vital das iniciativas de transformação digital. A IA automatiza tarefas repetitivas, ajuda a aumentar a eficiência, auxilia na descoberta de insights praticáveis e leva a tomadas de decisão mais rápidas e inteligentes.

A integração de IA varia de acordo com o setor, as necessidades de negócios e os casos de uso. Os varejistas de comércio eletrônico, por exemplo, podem empregar análise preditiva de dados para forecasting de vendas, mecanismos de recomendação para sugestões de produtos personalizadas e assistentes virtuais equipados com processamento de linguagem natural (NLP) para aprimorar a experiência do cliente. Empresas de fabricação, enquanto isso, podem implementar agentes de IA para gerenciamento de inventário e cadeia de suprimentos otimização, manutenção preditiva para ativos robóticos e chatbots como o ChatGPT para suporte ao cliente.

Para muitas organizações, no entanto, a integração da IA está longe de ser perfeita. Elas podem enfrentar obstáculos como problemas de compatibilidade, problemas técnicos ou interrupção das operações comerciais.

Aqui estão os desafios comuns que as empresas podem encontrar e dicas para enfrentá-los para um processo de integração de IA mais tranquilo.