Intégration de l’IA générative : facteurs à prendre en compte

À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises ont fait d’énormes progrès dans l’expérimentation de l’IA générative. Elles ont découvert comment l’intelligence artificielle peut automatiser les tâches répétitives et comment elle s’intègre dans leurs workflows. Toutefois, pour passer de l’exploration à la production, il faut relever les défis courants de l’intégration de l’IA et prendre en compte quelques facteurs inhabituels.

Vous avez peut-être testé des outils de génération de code alimentés par l’IA, comme GitHub Copilot, dans le cadre d’une start-up de développement de logiciels. Vous avez aussi, peut-être, testé des chatbots comme ChatGPT d’OpenAI pour scripter des podcasts et des vidéos et générer des messages sur les médias sociaux en tant qu’agence de création de contenu. Toutefois, vous pouvez passer à la vitesse supérieure en intégrant l’IA générative dans votre entreprise.

Vous avez défini vos objectifs et les résultats escomptés, élaboré une stratégie d’intégration de l’IA et même évalué les services d’intégration de l’IA générative. Que vous travailliez en autonomie ou que vous fassiez appel à une équipe, découvrez ces facteurs modestes mais essentiels qui peuvent influencer votre parcours d’intégration. Découvrez aussi une ou deux techniques qui pourront vous aider.