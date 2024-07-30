Guide étape par étape : L’IA générative pour votre entreprise

L’intelligence artificielle générative (IA générative) transforme le monde des affaires en créant de nouvelles opportunités d’innovation, de productivité et d’efficacité. Ce guide propose aux entreprises une feuille de route claire pour entamer leur parcours en matière d'IA générative. Il fournit des informations pratiques accessibles à tous les niveaux d'expertise technique, tout en décrivant les rôles des principales parties prenantes tout au long du processus d'adoption de l'IA.
Il est essentiel de définir des objectifs clairs pour assurer le succès de votre initiative d'IA générative.
Lorsque vous fixez des objectifs en matière d’IA générative, commencez par examiner les objectifs stratégiques globaux de votre Entreprise. Qu'il s'agisse d'améliorer l'expérience client, d'accroître l'efficacité opérationnelle ou de favoriser l'innovation, vos initiatives en matière d'IA doivent soutenir directement ces objectifs commerciaux plus larges.
Regardez au-delà des améliorations incrémentales et concentrez-vous sur la façon dont l'IA générative peut transformer fondamentalement vos processus d'affaires ou vos offres. Il peut s'agir de réimaginer les cycles de développement des produits, de créer de nouvelles sources de revenus ou de révolutionner les processus de prise de décision. Par exemple, une entreprise de médias peut se fixer un objectif d’utiliser l’IA générative pour créer du contenu personnalisé à grande échelle et ouvrir ainsi de nouveaux marchés ou segments d’audience.
Établissez des indicateurs clairs et quantifiables pour évaluer le succès de vos initiatives d’IA générative. Cela peut inclure des indicateurs financiers comme la croissance du chiffre d’affaires ou les économies de coûts, des indicateurs opérationnels tels que l’amélioration de la productivité ou le temps gagné, ou des mesures centrées sur le client comme les scores de satisfaction ou les taux d’engagement.
Avec une vision claire du problème métier et des résultats souhaités, il est nécessaire d’entrer dans les détails pour résumer le problème commercial en un cas d’utilisation.
Réaliser une évaluation technique de faisabilité pour évaluer la complexité de l’intégration de l’IA générative dans les systèmes existants. Il s’agit notamment de déterminer si le développement de modèles personnalisés est nécessaire ou si des modèles pré-entraînés peuvent être utilisés, et de prendre en compte les exigences de calcul pour différents cas d’utilisation.
Élaborez une matrice de notation pour évaluer des facteurs tels que l’impact potentiel sur le chiffre d’affaires, les opportunités de réduction des coûts, l’amélioration des indicateurs clés de l’entreprise, la complexité technique, les besoins en ressources et le temps de mise en œuvre.
Une fois le cas d’utilisation choisi, esquissez une preuve de concept technique incluant les exigences de prétraitement des données, les critères de sélection du modèle, les points d’Intégration avec les systèmes existants, ainsi que les indicateurs de performance et les critères d’évaluation.
L'engagement précoce des principales parties prenantes est essentiel pour aligner votre initiative d'IA générative sur les besoins de l'organisation et s'assurer d'un large soutien. La plupart des équipes devraient inclure au moins quatre types de membres.
Une évaluation approfondie de vos actifs est essentielle pour une mise en œuvre réussie de l'IA générative.
Les données sont en effet le fondement de l'IA générative, et un stock complet est crucial. Commencez par identifier toutes les sources de données potentielles dans votre organisation, y compris les données structurées, semi-structurées et non structurées. Évaluez la pertinence de chaque source par rapport à vos objectifs spécifiques en matière d'IA générative. Par exemple, si vous développez un chatbot de service client, vous voudrez vous concentrer sur les journaux d’interaction client, les bases de données d’informations produits et les FAQ
Des outils tels qu'IBM watsonx.data peuvent s'avérer précieux pour centraliser et préparer vos données pour les Workloads d'IA générative. Par exemple, watsonx.data offre un point d’entrée unique pour accéder à toutes vos données dans le cloud et les environnements sur site. Cet accès unifié simplifie la gestion des données et les tâches d'intégration. En utilisant cette approche centralisée, watsonx.data simplifie le processus de préparation et de validation des données pour les modèles IA. Ainsi, vos initiatives d’IA générative reposent sur une base solide de données gouvernées et fiables.
C’est à ce moment que vos ingénieurs de données utilisent leur expertise pour évaluer la qualité des données et établir des processus de préparation robustes. N’oubliez pas que la qualité de vos données a un impact direct sur la performance de vos modèles IA.
Choisir le bon modèle d’IA est une décision critique qui façonne la réussite de votre projet.
Les data scientists jouent un rôle crucial dans la sélection du modèle de fondation adapté à votre cas d’utilisation spécifique. Ils évaluent des facteurs tels que la performance du modèle, la taille et la spécialisation afin de trouver le meilleur choix. IBM WatsonX propose une bibliothèque de modèles de base qui simplifie ce processus, en fournissant une gamme de modèles pré-entraînés optimisés pour différentes tâches. Cette bibliothèque permet aux data scientists d'expérimenter rapidement différents modèles, ce qui accélère le processus de sélection et garantit que le modèle choisi correspond aux exigences du projet.
Ces modèles Granite sont formés sur des données d'entreprise fiables provenant de sources telles que l'internet, les universités, les codes, le droit et la finance, ce qui les rend idéaux pour un large éventail d'applications commerciales. Considérez les compromis entre des modèles pré-entraînés, comme IBM Granite disponibles sur des plateformes comme watsonx.ai et des options personnalisées.
Impliquez très tôt vos développeurs IA pour planifier l’intégration du modèle choisi à vos systèmes et workflows existants, afin d’assurer un processus d’adoption fluide.
La formation et la validation sont des étapes cruciales pour affiner les performances de votre modèle IA.
Utilisez des plateformes telles que watsonx.ai pour entraîner efficacement votre modèle. Tout au long du processus, surveillez de près les progrès et ajustez les paramètres pour optimiser les performances.
Des tests rigoureux sont essentiels. Les outils de gouvernance tels que watsonx.governance peuvent aider à évaluer le comportement de votre modèle et à garantir sa conformité aux réglementations et directives éthiques en vigueur.
Le déploiement de votre modèle d’IA générative marque la transition entre le développement et l’application dans le monde réel.
Les développeurs prennent l'initiative d'intégrer les modèles dans les applications commerciales existantes. Ils se concentrent sur la création d'API ou d'interfaces qui permettent une communication transparente entre le modèle de fondation et l'application. Les développeurs s'occupent également d'aspects tels que le prétraitement des données, le formatage des résultats et l'évolutivité ; ils veillent à ce que les réponses du modèle soient conformes à la logique de l'entreprise et aux exigences de l'expérience utilisateur.
Il est essentiel d'établir des boucles de commentaires claires avec les utilisateurs et votre équipe technique. Cette communication continue est essentielle pour identifier les problèmes, recueillir des informations et améliorer en permanence votre solution d'IA générative.
À mesure que votre projet d’IA générative mûrit, il est temps d’en étendre l’impact et les capacités.
Au fur et à mesure que votre projet d'IA générative initial démontre sa valeur, recherchez des opportunités de l'appliquer dans l'Entreprise.
Ceci peut impliquer d'adapter le modèle à des cas d'utilisation similaires ou d'explorer des fonctionnalités plus avancées sur des plateformes telles que watsonx.ai pour relever des défis complexes.
À mesure que vous évoluez, il est essentiel de maintenir des pratiques de gouvernance solides. Des outils tels que watsonx.governance peuvent vous aider à garantir que vos capacités d'IA générative restent éthiques, conformes et alignées sur vos objectifs commerciaux.
L’adoption de l’IA générative est bien plus que la simple mise en œuvre de nouvelles technologies, c’est un parcours de transformation qui peut remodeler votre environnement métier. Ce guide a jeté les bases de l'utilisation de l'IA générative pour stimuler l'innovation et garantir des avantages concurrentiels. Lorsque vous passez à l’étape suivante, n’oubliez pas de :
En adoptant ces principes, vous serez bien placé pour déverrouiller le plein potentiel de l'IA générative dans votre entreprise.
Découvrez comment la plateforme IBM watsonx peut accélérer vos objectifs en matière d'IA générative. De la préparation des données avec watsonx.data au développement de modèles avec watsonx.ai et aux pratiques d'IA responsable avec watsonx.governance, Nous avons les outils pour soutenir votre parcours à chaque étape.