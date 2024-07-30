Guide étape par étape : L’IA générative pour votre entreprise

Il est essentiel de définir des objectifs clairs pour assurer le succès de votre initiative d'IA générative.

Identifier les défis métier spécifiques que l'IA générative pourrait résoudre

Lorsque vous fixez des objectifs en matière d’IA générative, commencez par examiner les objectifs stratégiques globaux de votre Entreprise. Qu'il s'agisse d'améliorer l'expérience client, d'accroître l'efficacité opérationnelle ou de favoriser l'innovation, vos initiatives en matière d'IA doivent soutenir directement ces objectifs commerciaux plus larges.

Identifier les opportunités transformatrices

Regardez au-delà des améliorations incrémentales et concentrez-vous sur la façon dont l'IA générative peut transformer fondamentalement vos processus d'affaires ou vos offres. Il peut s'agir de réimaginer les cycles de développement des produits, de créer de nouvelles sources de revenus ou de révolutionner les processus de prise de décision. Par exemple, une entreprise de médias peut se fixer un objectif d’utiliser l’IA générative pour créer du contenu personnalisé à grande échelle et ouvrir ainsi de nouveaux marchés ou segments d’audience.

Impliquer les chefs d'entreprise pour définir les résultats attendus et les indicateurs de réussite

Établissez des indicateurs clairs et quantifiables pour évaluer le succès de vos initiatives d’IA générative. Cela peut inclure des indicateurs financiers comme la croissance du chiffre d’affaires ou les économies de coûts, des indicateurs opérationnels tels que l’amélioration de la productivité ou le temps gagné, ou des mesures centrées sur le client comme les scores de satisfaction ou les taux d’engagement.