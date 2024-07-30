Balises
Artificial Intelligence

Guide étape par étape : L’IA générative pour votre entreprise

Un guide sherpa montre le mont Pumori, près de Lobuche, le long de la route de randonnée du camp de base de l'Everest au Népal

L’intelligence artificielle générative (IA générative) transforme le monde des affaires en créant de nouvelles opportunités d’innovation, de productivité et d’efficacité. Ce guide propose aux entreprises une feuille de route claire pour entamer leur parcours en matière d'IA générative. Il fournit des informations pratiques accessibles à tous les niveaux d'expertise technique, tout en décrivant les rôles des principales parties prenantes tout au long du processus d'adoption de l'IA.

1. Établissez des objectifs en matière d’IA générative pour votre entreprise

Il est essentiel de définir des objectifs clairs pour assurer le succès de votre initiative d'IA générative.

Identifier les défis métier spécifiques que l'IA générative pourrait résoudre

Lorsque vous fixez des objectifs en matière d’IA générative, commencez par examiner les objectifs stratégiques globaux de votre Entreprise. Qu'il s'agisse d'améliorer l'expérience client, d'accroître l'efficacité opérationnelle ou de favoriser l'innovation, vos initiatives en matière d'IA doivent soutenir directement ces objectifs commerciaux plus larges.

Identifier les opportunités transformatrices

Regardez au-delà des améliorations incrémentales et concentrez-vous sur la façon dont l'IA générative peut transformer fondamentalement vos processus d'affaires ou vos offres. Il peut s'agir de réimaginer les cycles de développement des produits, de créer de nouvelles sources de revenus ou de révolutionner les processus de prise de décision. Par exemple, une entreprise de médias peut se fixer un objectif d’utiliser l’IA générative pour créer du contenu personnalisé à grande échelle et ouvrir ainsi de nouveaux marchés ou segments d’audience.

Impliquer les chefs d'entreprise pour définir les résultats attendus et les indicateurs de réussite

Établissez des indicateurs clairs et quantifiables pour évaluer le succès de vos initiatives d’IA générative. Cela peut inclure des indicateurs financiers comme la croissance du chiffre d’affaires ou les économies de coûts, des indicateurs opérationnels tels que l’amélioration de la productivité ou le temps gagné, ou des mesures centrées sur le client comme les scores de satisfaction ou les taux d’engagement.

2. Définissez votre cas d’utilisation en IA générative

Avec une vision claire du problème métier et des résultats souhaités, il est nécessaire d’entrer dans les détails pour résumer le problème commercial en un cas d’utilisation.

Évaluation technique de la faisabilité

Réaliser une évaluation technique de faisabilité pour évaluer la complexité de l’intégration de l’IA générative dans les systèmes existants. Il s’agit notamment de déterminer si le développement de modèles personnalisés est nécessaire ou si des modèles pré-entraînés peuvent être utilisés, et de prendre en compte les exigences de calcul pour différents cas d’utilisation.

Donner priorité au cas d’utilisation adéquat

Élaborez une matrice de notation pour évaluer des facteurs tels que l’impact potentiel sur le chiffre d’affaires, les opportunités de réduction des coûts, l’amélioration des indicateurs clés de l’entreprise, la complexité technique, les besoins en ressources et le temps de mise en œuvre.

Concevoir une preuve de concept (POC)

Une fois le cas d’utilisation choisi, esquissez une preuve de concept technique incluant les exigences de prétraitement des données, les critères de sélection du modèle, les points d’Intégration avec les systèmes existants, ainsi que les indicateurs de performance et les critères d’évaluation.

3. Impliquez les parties prenantes dès le début

L'engagement précoce des principales parties prenantes est essentiel pour aligner votre initiative d'IA générative sur les besoins de l'organisation et s'assurer d'un large soutien. La plupart des équipes devraient inclure au moins quatre types de membres.

  • Directeur commercial : Impliquez des experts des unités commerciales qui seront touchées par les cas d'utilisation sélectionnés. Ils contribueront à aligner le projet pilote sur leurs objectifs stratégiques et à identifier les mesures de gestion du changement et de réingénierie des processus nécessaires à sa réussite.
  • Développeur d’IA / Ingénieurs logiciels : fournissent une interface utilisateur, une application front-end et un support d’évolutivité. Les entreprises dans lesquelles les développeurs d'IA ou les ingénieurs logiciels sont impliqués dans la phase de développement des cas d’utilisation de l'IA sont beaucoup plus susceptibles d'atteindre des niveaux matures de mise en œuvre de l'IA.
  • Les data scientists et les experts en IA : Historiquement, nous avons vu les data scientists construire et choisir des modèles d’apprentissage automatique traditionnels pour leurs cas d’utilisation. Nous voyons maintenant leur rôle évoluer vers le développement de modèles de fondation pour l’IA générative. Les data scientists contribuent généralement à la formation, à la validation et à la maintenance des modèles de fondation optimisés pour les tâches de données.
  • Ingénieur de données : un ingénieur de données pose les bases de la création de toute application générative d'IA en préparant, en nettoyant et en validant les données nécessaires à l'entraînement et au déploiement de modèles d'IA. Ils conçoivent des pipelines de données qui intègrent différents jeux de données afin de garantir la qualité, la fiabilité et l'évolutivité nécessaires aux applications d'IA.

4. Évaluez votre paysage de données

Une évaluation approfondie de vos actifs est essentielle pour une mise en œuvre réussie de l'IA générative.

Faites le point et évaluez les sources de données existantes pertinentes pour vos objectifs en matière d’IA générative

Les données sont en effet le fondement de l'IA générative, et un stock complet est crucial. Commencez par identifier toutes les sources de données potentielles dans votre organisation, y compris les données structurées, semi-structurées et non structurées. Évaluez la pertinence de chaque source par rapport à vos objectifs spécifiques en matière d'IA générative. Par exemple, si vous développez un chatbot de service client, vous voudrez vous concentrer sur les journaux d’interaction client, les bases de données d’informations produits et les FAQ

Utilisez IBM® watsonx.data™ pour unifier et préparer vos données pour les charges de travail d'IA générative

Des outils tels qu'IBM watsonx.data peuvent s'avérer précieux pour centraliser et préparer vos données pour les Workloads d'IA générative. Par exemple, watsonx.data offre un point d’entrée unique pour accéder à toutes vos données dans le cloud et les environnements sur site. Cet accès unifié simplifie la gestion des données et les tâches d'intégration. En utilisant cette approche centralisée, watsonx.data simplifie le processus de préparation et de validation des données pour les modèles IA. Ainsi, vos initiatives d’IA générative reposent sur une base solide de données gouvernées et fiables.

Faire appel à des ingénieurs de données pour évaluer la qualité des données et mettre en place des processus de préparation des données

C’est à ce moment que vos ingénieurs de données utilisent leur expertise pour évaluer la qualité des données et établir des processus de préparation robustes. N’oubliez pas que la qualité de vos données a un impact direct sur la performance de vos modèles IA.

5. Sélectionnez le modèle de fondation adapté à votre cas d’utilisation

Choisir le bon modèle d’IA est une décision critique qui façonne la réussite de votre projet.

Choisissez le type de modèle adapté à votre cas d’utilisation

Les data scientists jouent un rôle crucial dans la sélection du modèle de fondation adapté à votre cas d’utilisation spécifique. Ils évaluent des facteurs tels que la performance du modèle, la taille et la spécialisation afin de trouver le meilleur choix. IBM WatsonX propose une bibliothèque de modèles de base qui simplifie ce processus, en fournissant une gamme de modèles pré-entraînés optimisés pour différentes tâches. Cette bibliothèque permet aux data scientists d'expérimenter rapidement différents modèles, ce qui accélère le processus de sélection et garantit que le modèle choisi correspond aux exigences du projet.

Évaluez les modèles pré-entraînés dans watsonx.ai, comme IBM Granite

Ces modèles Granite sont formés sur des données d'entreprise fiables provenant de sources telles que l'internet, les universités, les codes, le droit et la finance, ce qui les rend idéaux pour un large éventail d'applications commerciales. Considérez les compromis entre des modèles pré-entraînés, comme IBM Granite disponibles sur des plateformes comme watsonx.ai et des options personnalisées.

Faire appel aux développeurs pour planifier l’intégration des modèles dans les systèmes et les workflows existants

Impliquez très tôt vos développeurs IA pour planifier l’intégration du modèle choisi à vos systèmes et workflows existants, afin d’assurer un processus d’adoption fluide.

6. Entraînez et validez le modèle

La formation et la validation sont des étapes cruciales pour affiner les performances de votre modèle IA.

Suivez les progrès de la formation, ajustez les paramètres et évaluer les performances du modèle

Utilisez des plateformes telles que watsonx.ai pour entraîner efficacement votre modèle. Tout au long du processus, surveillez de près les progrès et ajustez les paramètres pour optimiser les performances.

Effectuez des tests approfondis pour évaluer le comportement et la conformité du modèle

Des tests rigoureux sont essentiels. Les outils de gouvernance tels que watsonx.governance peuvent aider à évaluer le comportement de votre modèle et à garantir sa conformité aux réglementations et directives éthiques en vigueur.

7. Déployez le modèle

Le déploiement de votre modèle d’IA générative marque la transition entre le développement et l’application dans le monde réel.

Intégrer le modèle entraîné dans votre environnement de production avec le service informatique et les développeurs

Les développeurs prennent l'initiative d'intégrer les modèles dans les applications commerciales existantes. Ils se concentrent sur la création d'API ou d'interfaces qui permettent une communication transparente entre le modèle de fondation et l'application. Les développeurs s'occupent également d'aspects tels que le prétraitement des données, le formatage des résultats et l'évolutivité ; ils veillent à ce que les réponses du modèle soient conformes à la logique de l'entreprise et aux exigences de l'expérience utilisateur.

Établissez des boucles de retour d’informations avec les utilisateurs et votre équipe technique pour une amélioration continue

Il est essentiel d'établir des boucles de commentaires claires avec les utilisateurs et votre équipe technique. Cette communication continue est essentielle pour identifier les problèmes, recueillir des informations et améliorer en permanence votre solution d'IA générative.

8. Adaptez-vous et évoluez

À mesure que votre projet d’IA générative mûrit, il est temps d’en étendre l’impact et les capacités.

Appliquez des Workloads d'IA efficaces à d'autres domaines de votre entreprise

Au fur et à mesure que votre projet d'IA générative initial démontre sa valeur, recherchez des opportunités de l'appliquer dans l'Entreprise.

Découvrez les fonctionnalités avancées de watsonx.ai pour des cas d’utilisation plus complexes

Ceci peut impliquer d'adapter le modèle à des cas d'utilisation similaires ou d'explorer des fonctionnalités plus avancées sur des plateformes telles que watsonx.ai pour relever des défis complexes.

Maintenez des pratiques de gouvernance solides lorsque vous faites évoluer vos capacités d’IA générative

À mesure que vous évoluez, il est essentiel de maintenir des pratiques de gouvernance solides. Des outils tels que watsonx.governance peuvent vous aider à garantir que vos capacités d'IA générative restent éthiques, conformes et alignées sur vos objectifs commerciaux.

Lancez-vous dans votre transformation vers l’IA générative

L’adoption de l’IA générative est bien plus que la simple mise en œuvre de nouvelles technologies, c’est un parcours de transformation qui peut remodeler votre environnement métier. Ce guide a jeté les bases de l'utilisation de l'IA générative pour stimuler l'innovation et garantir des avantages concurrentiels. Lorsque vous passez à l’étape suivante, n’oubliez pas de :

  • Prioriser les pratiques éthiques dans le développement et le déploiement de l’IA
  • Favoriser une culture d’innovation et d’apprentissage continus
  • Restez adaptable à l’évolution des technologies d’IA générative et des bonnes pratiques

En adoptant ces principes, vous serez bien placé pour déverrouiller le plein potentiel de l'IA générative dans votre entreprise.

Exploitez toute la puissance de l’IA générative dans votre entreprise dès aujourd’hui

Découvrez comment la plateforme IBM watsonx peut accélérer vos objectifs en matière d'IA générative. De la préparation des données avec watsonx.data au développement de modèles avec watsonx.ai et aux pratiques d'IA responsable avec watsonx.governance, Nous avons les outils pour soutenir votre parcours à chaque étape.
Vue aérienne d’un homme d’affaires utilisant un téléphone portable dans la cour d’un bureau

Les informations à ne pas manquer : abonnez-vous à nos newsletters.

Allez au-delà du battage médiatique grâce à des actualités d’experts sur l’IA, l’informatique quantique, le cloud, la sécurité et bien plus encore.

S’abonner dès maintenant