Implémentation de l’intelligence artificielle : 8 étapes pour réussir

Étant donné que la qualité des résultats de l’IA est à l’image de celle des données d’entrée, l’évaluation de la qualité des données d’entraînement et de leur accessibilité est une étape préliminaire essentielle dans tout processus de mise en œuvre de l’IA. Les systèmes d’IA s’appuient sur les données pour apprendre des schémas et faire des prédictions, et même les algorithmes de machine learning les plus avancés ne peuvent pas fonctionner efficacement avec des données de mauvaise qualité. Dans un premier temps, la qualité des données doit être évaluée sur la base de plusieurs critères, notamment leur exactitude, leur exhaustivité, leur cohérence et leur pertinence par rapport au problème de l’entreprise. Des sources de données de haute qualité sont essentielles pour produire des informations fiables : des données de mauvaise qualité peuvent conduire à des modèles biaisés et à des prédictions inexactes. Cette évaluation implique souvent un nettoyage des données pour corriger les inexactitudes, compléter les valeurs manquantes et s’assurer que les données sont à jour. En outre, les données doivent être représentatives des scénarios du monde réel auxquels le modèle d’IA sera confronté afin d’éviter des prédictions biaisées ou limitées.

Les systèmes d’IA doivent être capables d’accéder aux données de manière appropriée. Il faut notamment s’assurer que les données sont stockées dans un format structuré et lisible par la machine, et qu’elles sont conformes aux réglementations en vigueur en matière de confidentialité et aux bonnes pratiques de sécurité, en particulier s’il s’agit de données sensibles. L’accessibilité implique également la compatibilité des données entre les sources : les différents services ou systèmes stockent souvent les données dans des formats différents, qui peuvent nécessiter une standardisation ou une intégration. La mise en place de pipelines de données rationalisés et de solutions de stockage adéquates garantit que les données peuvent circuler efficacement dans le modèle d’IA, pour un déploiement et une évolutivité fluides.