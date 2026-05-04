Was versteht man unter Rechenzentrumsmodernisierung?

Traditionelle Rechenzentren folgten einem zentralisierten Modell. Auf physischen Servern wurden einzelne Anwendungen ausgeführt, Teams schlossen Speichersysteme an bestimmte Hosts an und Netzwerkkonfigurationen erforderten eine manuelle Bedienung. Dieses Modell funktionierte gut, wenn Workloads den Betrieb von Anwendungen wie Ressourcenplanung (ERP) und Datenbanken beinhalteten.

Der Wandel zu modernen Rechenzentren begann mit der Servervirtualisierung, die Workloads von physischer Hardware trennte und es mehreren Anwendungen ermöglichte, Ressourcen auf einem einzigen Server zu teilen. Die softwaredefinierte Infrastruktur erweiterte dies auf Speicher und Netzwerke.

Die Einführung von Containern und Kubernetes erhöhte die Portabilität und ermöglichte es Anwendungen, konsistent über On-Premises-Server, Private Clouds und Public-Cloud-Plattformen zu laufen. Dieser softwaregetriebene Ansatz zur Verwaltung des gesamten Rechenzentrums wird als softwaredefiniertes Rechenzentrum (SDDC) bezeichnet.

Heute ist das moderne Rechenzentrum kein fester Standort mehr. Es umfasst zentrale Einrichtungen, cloudbasierte Plattformen und Edge-Standorte, wobei sich die Workloads eher auf der Grundlage von Leistung, Kosten, Latenz und Compliance als aufgrund der physischen Nähe zur Hardware bewegen. Dieses verteilte Hybrid-Cloud-Modell bietet Unternehmen die Flexibilität, Workloads dort auszuführen, wo sie am besten performen, während Software und Automatisierung die Ressourcenbereitstellung und -verwaltung steuern.

KI-Rechenzentren gehen noch einen Schritt weiter – sie sind für die Anforderungen an Umfang und Leistung von KI-Trainings- und Inferenz-Workloads ausgelegt, für die herkömmliche Rechenzentren nicht konzipiert wurden.