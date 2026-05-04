Was versteht man unter Rechenzentrumsmodernisierung?

Rechenzentrumsmodernisierung ist der Prozess der Aufrüstung von Lecagy-IT-Infrastruktur, einschließlich Rechenleistung, Speicher und Netzwerken, um die Leistungs-, Skalierbarkeits- und Sicherheitsanforderungen moderner Workloads zu unterstützen.
Für die meisten Unternehmen ist die Rechenzentrumsmodernisierung kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Im Fokus steht die Abkehr von hardwareabhängigen Systemen hin zu einer softwaredefinierten Infrastruktur, die sich über On-Premises-, Private-Cloud- und Public-Cloud-Infrastrukturen sowie Edge-Umgebungen erstreckt und allesamt als eine einzige Umgebung verwaltet wird.
Die Notwendigkeit, aus künstlicher Intelligenz (KI), verteilten Anwendungen und Echtzeitverarbeitung am Edge Nutzen zu ziehen, hat die Anforderungen von Unternehmen an Rechenzentren verändert. Laut einer Studie von Goldman Sachs Forschung wird der Energiebedarf von Rechenzentren bis 2027 um 50 % steigen und bis 2030 165 % des Niveaus von 2023 erreichen, was hauptsächlich auf Trainings- und Inferenz-Workloads zurückzuführen ist.1 Die meisten Legacy-Rechenzentren wurden nicht für diese Anforderungen ausgelegt.
Rechenzentren dienten einer anderen Ära der Computertechnik, in der die traditionelle Infrastruktur auf CPU-basierter Rechenleistung, vorhersehbaren Workloads und zentralisiertem Speicher basierte.
Im Gegensatz zum Modelltraining, das in großen, zentralisierten Einrichtungen stattfindet, werden KI-Inferenzen zunehmend am Edge ausgeführt (zum Beispiel in Fabriken, Filialen des Einzelhandels oder an abgelegenen Standorten). Die Modernisierung erstreckt sich nun über das Kernrechenzentrum hinaus und auf verteilte Standorte.
Auch die Datensouveränität prägt, wo Workloads laufen. Viele Branchen und geografische Regionen erfordern, dass bestimmte Daten innerhalb bestimmter Gerichtsbarkeiten bleiben, was bedeutet, dass bei Entscheidungen über die Platzierung der Workloads berücksichtigt werden muss, wo sich die Daten befinden und wo die Vorschriften gelten.
Traditionelle Rechenzentren folgten einem zentralisierten Modell. Auf physischen Servern wurden einzelne Anwendungen ausgeführt, Teams schlossen Speichersysteme an bestimmte Hosts an und Netzwerkkonfigurationen erforderten eine manuelle Bedienung. Dieses Modell funktionierte gut, wenn Workloads den Betrieb von Anwendungen wie Ressourcenplanung (ERP) und Datenbanken beinhalteten.
Der Wandel zu modernen Rechenzentren begann mit der Servervirtualisierung, die Workloads von physischer Hardware trennte und es mehreren Anwendungen ermöglichte, Ressourcen auf einem einzigen Server zu teilen. Die softwaredefinierte Infrastruktur erweiterte dies auf Speicher und Netzwerke.
Die Einführung von Containern und Kubernetes erhöhte die Portabilität und ermöglichte es Anwendungen, konsistent über On-Premises-Server, Private Clouds und Public-Cloud-Plattformen zu laufen. Dieser softwaregetriebene Ansatz zur Verwaltung des gesamten Rechenzentrums wird als softwaredefiniertes Rechenzentrum (SDDC) bezeichnet.
Heute ist das moderne Rechenzentrum kein fester Standort mehr. Es umfasst zentrale Einrichtungen, cloudbasierte Plattformen und Edge-Standorte, wobei sich die Workloads eher auf der Grundlage von Leistung, Kosten, Latenz und Compliance als aufgrund der physischen Nähe zur Hardware bewegen. Dieses verteilte Hybrid-Cloud-Modell bietet Unternehmen die Flexibilität, Workloads dort auszuführen, wo sie am besten performen, während Software und Automatisierung die Ressourcenbereitstellung und -verwaltung steuern.
KI-Rechenzentren gehen noch einen Schritt weiter – sie sind für die Anforderungen an Umfang und Leistung von KI-Trainings- und Inferenz-Workloads ausgelegt, für die herkömmliche Rechenzentren nicht konzipiert wurden.
Traditionelle Unternehmens-Workloads werden in den meisten Einrichtungen immer noch auf einer virtualisierten, lokalen Infrastruktur ausgeführt. Im Gegensatz dazu sind cloudnative Anwendungen so konzipiert, dass sie gleichzeitig über On-Premises- und Public-Cloud-Systeme laufen, anstatt an eine einzige Umgebung gebunden zu sein.
Heute stellen KI-gestützte Workloads die größten Anforderungen an die Infrastruktur und erfordern GPU-dichte Rechenleistungen, schnellen Speicher und geringe Latenz-Netzwerke. Workloads im Bereich High-Performance Computing (HPC) teilen viele dieser Anforderungen auf.
Über das zentrale Rechenzentrum hinaus nehmen Edge-Workloads zu, da maschinelles Lernen (ML) und KI an verteilte Standorte näher an der Quelle verschieben werden und auf entfernten Servern und IoT-Geräten (Internet der Dinge) laufen.
Moderne Rechenzentrumsinfrastruktur umfasst Systeme, die Rechenleistung, Speicher und Datenschutz bieten. Hier ein Überblick über die einzelnen Komponenten:
Die Modernisierung von Rechenzentren bietet eine Reihe von Vorteilen, die die geschäftlichen Anforderungen moderner Unternehmen unterstützen:
Projekte zur Modernisierung von Rechenzentrum sind komplex und oft ein zentraler Bestandteil einer umfassenderen Digital-Transformation-Strategie. Mit einer klaren Strategie und einer Roadmap zu beginnen, die sich an sich ändernde Technologie- und Geschäftsanforderungen anpassen kann, ist wichtiger, als die meisten Unternehmen erwarten.
Viele Unternehmen integrieren Beratungsdienstleistungen von Anbietern von Geschäftstechnologie (z. B. IBM, HPE), um die aktuelle Infrastruktur zu bewerten und den Übergang in den Bereichen Architektur, Sicherheit und Betrieb zu steuern.
Bevor Unternehmen Infrastrukturentscheidungen treffen, müssen sie wissen, welche Workloads sie ausführen und welche Anforderungen sie an Leistung, Sicherheit und Compliance stellen. Dies deckt Legacy-Abhängigkeiten auf und informiert, wohin die einzelnen Workloads gehen sollen.
Laut einer Deloitte-Studie fließen mehr als 60…% der IT-Budgets weiterhin in die Wartung von Altsystemen, was oft die erste Einschränkung ist, auf die Modernisierungsprogramme stoßen. 2
Setzen Sie sich konkrete Ziele, wie z. B. die Senkung der Infrastrukturkosten, die Unterstützung eines bestimmten Anwendungsfall KI oder die Erfüllung einer Datenresidenz-Anforderung.
Konkrete Ziele geben Teams die Möglichkeit, Fortschritte zu messen und unterwegs Entscheidungen zu treffen.
Nicht jeder Workload gehört in die Cloud und nicht jeder Workload gehört On-Premises. Cloud-Lösungen bieten Skalierbarkeit und schnelleren Zugriff auf neue Dienste, während On-Premises-Infrastruktur Unternehmen mehr Kontrolle über Leistung und Compliance bietet.
Für Unternehmen, deren Einrichtungen keine KI-Infrastruktur mit hoher Dichte unterstützen können, ist Colocation als Teil dieser Entscheidung eine Überlegung wert.
Durch ein stufenweises Vorgehen werden die wertvollsten Workloads zuerst priorisiert, wodurch das Risiko von Ausfallzeit und Störungen wichtiger Betriebsabläufe im Verlauf der Initiative verringert wird.
Sicherheitskontrollen, Compliance-Überwachung und Kostenmanagement müssen von Anfang an Bestandteil der Modernisierung sein. Dieser Ansatz umfasst Backup und Notfallwiederherstellung sowie Geschäftskontinuitätsplanung, damit der Betrieb weiterlaufen kann, falls ein System ausfällt oder eine Migration schiefgeht.
Die Rechenzentrumsmodernisierung endet nicht mit der Bereitstellung. Die Infrastruktur erfordert kontinuierliche Überwachung, Patches, Upgrades und Lebenszyklusmanagement.
Oftmals ist Fachwissen in Cloud-Service-Plattformen, Kubernetes und KI-Infrastruktur erforderlich. IT-Teams benötigen fortlaufend Schulungen, da sich Rechenzentrum und neue Technologien weiterentwickeln.
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1 AI to drive 165% increase in data center power demand by 2030, Goldman Sachs Research, Februar 2024
2 Three ways to approach legacy tech modernization with AI, Deloitte Center for Integrated Research, 6. Juni 2025