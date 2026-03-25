Was ist Servervirtualisierung?

Die Servervirtualisierung ist eine Schlüsselfunktion moderner Unternehmens-IT. Wenn Sie beispielsweise einen Flug buchen, ein Live-Musik-Event streamen oder remote auf eine Unternehmensanwendung zugreifen, werden die Apps, die hinter diesen Erfahrungen stehen, ausnahmslos auf virtualisierten Servern gehostet. Diese Infrastruktur ermöglicht es Unternehmen, Tausende von Workloads zu betreiben und gleichzeitig den physischen Hardwareverbrauch zu reduzieren.

In einer traditionellen Serverumgebung weisen Unternehmen einem physischen Server eine Anwendung zu, wodurch die Server größtenteils ungenutzt bleiben. Servervirtualisierung ändert das. Mehrere virtuelle Maschinen (VMs) teilen sich einen einzigen physischen Server, jeder mit eigenen dedizierten Ressourcen und voneinander isoliert. Das Ergebnis ist eine Infrastruktur, die kostengünstiger im Betrieb, schneller zu skalieren und effizienter zu verwalten ist.

Heute ist Servervirtualisierung grundlegend für Cloud Computing und modernen Rechenzentrumsbetrieb. Eine SkyQuest-Studie schätzt den globalen Markt für Servervirtualisierung im Jahr 2024 auf 9,0 Mrd. US-Dollar. Der Bericht prognostiziert, dass sie bis 2033 13,96 Mrd. USD erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,0 % wachsen wird. 1

Da Unternehmen Rechenzentren konsolidieren und hybride Multicloud-Umgebungen verwalten, sind auch die Anforderungen an virtualisierte Infrastruktur gestiegen. Servervirtualisierung bietet Unternehmen ebenfalls die Flexibilität, Workloads mit KI zu unterstützen und die Anforderungen an die Datensouveränität für die regionsübergreifende Verwaltung der Infrastruktur zu erfüllen.