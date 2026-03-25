Was ist Servervirtualisierung?

Servervirtualisierung ist der Prozess der Partitionierung eines einzelnen physischen Servers in mehrere isolierte Virtual Servers, von denen jeder sein eigenes Betriebssystem (OS) und Anwendungen unabhängig voneinander ausführt.
Die Servervirtualisierung ist eine Schlüsselfunktion moderner Unternehmens-IT. Wenn Sie beispielsweise einen Flug buchen, ein Live-Musik-Event streamen oder remote auf eine Unternehmensanwendung zugreifen, werden die Apps, die hinter diesen Erfahrungen stehen, ausnahmslos auf virtualisierten Servern gehostet. Diese Infrastruktur ermöglicht es Unternehmen, Tausende von Workloads zu betreiben und gleichzeitig den physischen Hardwareverbrauch zu reduzieren.
In einer traditionellen Serverumgebung weisen Unternehmen einem physischen Server eine Anwendung zu, wodurch die Server größtenteils ungenutzt bleiben. Servervirtualisierung ändert das. Mehrere virtuelle Maschinen (VMs) teilen sich einen einzigen physischen Server, jeder mit eigenen dedizierten Ressourcen und voneinander isoliert. Das Ergebnis ist eine Infrastruktur, die kostengünstiger im Betrieb, schneller zu skalieren und effizienter zu verwalten ist.
Heute ist Servervirtualisierung grundlegend für Cloud Computing und modernen Rechenzentrumsbetrieb. Eine SkyQuest-Studie schätzt den globalen Markt für Servervirtualisierung im Jahr 2024 auf 9,0 Mrd. US-Dollar. Der Bericht prognostiziert, dass sie bis 2033 13,96 Mrd. USD erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,0 % wachsen wird. 1
Da Unternehmen Rechenzentren konsolidieren und hybride Multicloud-Umgebungen verwalten, sind auch die Anforderungen an virtualisierte Infrastruktur gestiegen. Servervirtualisierung bietet Unternehmen ebenfalls die Flexibilität, Workloads mit KI zu unterstützen und die Anforderungen an die Datensouveränität für die regionsübergreifende Verwaltung der Infrastruktur zu erfüllen.
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Um Servervirtualisierung zu verstehen, hilft es, einige verwandte Technologien zu betrachten, die der modernen IT-Infrastruktur zugrunde liegen:
Virtualisierung verwendet Software, um eine Abstraktionsschicht über physischer Hardware zu schaffen und die Ressourcen eines einzelnen Servers (zum Beispiel CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerke) in mehrere virtuelle Maschinen (VMs) zu unterteilen.
Jede VM läuft mit einem eigenen, unabhängigen Betriebssystem und verhält sich wie ein separater Server, obwohl sie die gleiche zugrunde liegende Hardware teilt.
Als Unternehmen ihre Infrastruktur modernisierten, wurden Container neben virtuellen Maschinen zu einem wichtigen Bestandteil der Art und Weise, wie Teams Anwendungen erstellen und einsetzen.
Wo VMs die Hardware virtualisieren, virtualisieren Container das Betriebssystem, wobei nur die Anwendung und ihre Abhängigkeiten verpackt werden, sodass sie leichter und schneller bereitzustellen sind.
Kubernetes ist zur Standardplattform geworden, um Container in großem Maßstab zu orchestrieren sowie Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung über Hybrid-Cloud- und Multicloud-Umgebungen hinweg zu automatisieren.
Kubernetes wird häufig mit Microservices verwendet, die es Unternehmen ermöglichen, Anwendungen in kleinere, unabhängige Dienste zu unterteilen, die leichter bereitstellen und zu verwalten sind.
Cloud-Service-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure und IBM Cloud liefern Infrastruktur- und Softwaredienste über drei Hauptmodelle, die auf virtualisierten Servern basieren:
Servervirtualisierung beruht auf verschiedenen Komponenten, die zusammenarbeiten, um virtuelle Umgebungen zu erstellen und zu verwalten:
Bei der Servervirtualisierung gibt es keinen einheitlichen, universellen Ansatz. Die richtige Methode hängt von den Workload-Anforderungen , den Leistungsanforderungen sowie dem erforderlichen Maß an Isolation und Ressourcenmanagement ab. Im Folgenden sind einige der Haupttypen der Servervirtualisierung aufgeführt:
Die vollständige Virtualisierung simuliert die zugrundeliegende Hardware vollständig, sodass Gastbetriebssysteme wie auf einer dedizierten physischen Maschine laufen können. Der Hypervisor wickelt alle Interaktionen zwischen dem Gastbetriebssystem und der Hardware ab.
In diesem Fall kann praktisch jedes Betriebssystem als Gast ausgeführt werden. Diese Funktion macht die Virtualisierung zum meistgenutzten Ansatz in Unternehmensumgebungen.
Bei der Para-Virtualisierung wird das Gastbetriebssystem so modifiziert, dass es direkt mit dem Hypervisor kommuniziert, anstatt eine vollständige Hardware-Simulation zu verwenden. Dieser Ansatz senkt den Ressourcenverbrauch und verbessert die Leistung, insbesondere bei I/O-intensiven Workloads.
Anstatt separate VMs zu erstellen, teilt die Virtualisierung auf Betriebssystemebene ein einziges Betriebssystem in Container auf. Diese Container fungieren als isolierte Benutzerinstanzen, die den Host-Kernel teilen, was sie leicht und schnell bereitstellbar macht.
Docker ist das beliebteste Tool für diese Art der Servervirtualisierung und wird häufig in Microservices- und DevOps-Umgebungen eingesetzt, in denen Apps über Programmierschnittstellen (APIs) kommunizieren.
Hardwareunterstützte Virtualisierung verwendet Prozessorerweiterungen (zum Beispiel Intel VT-x und AMD-V), um Virtualisierungsaufgaben auf Hardwareebene zu bewältigen, wodurch die Workload des Hypervisor reduziert und die Gesamtleistung gesteigert wird.
Diese Hardware-Integration ermöglicht es modernen Prozessoren, virtualisierte Workloads effizienter zu unterstützen, insbesondere für rechenintensive Anwendungen wie KI und maschinelles Lernen (ML). Enterprise-Plattformen wie IBM PowerVM und VMware ESXi nutzen Hardware-Integration, um schnellere Virtualisierung für Workloads zu ermöglichen, die hohe Verfügbarkeit und Leistung erfordern.
Servervirtualisierung wird manchmal mit Containerisierung verwechselt. Die beiden Technologien sind zwar miteinander verwandt, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze zur effizienten Ausführung von Workloads.
Die meisten Unternehmen verwenden beide Technologien, wobei Kubernetes Container überall orchestriert.
Servervirtualisierung bietet sowohl betrieblichen als auch finanziellen Nutzen, darunter die folgenden Hauptvorteile:
Servervirtualisierung bietet ein breites Spektrum an Anwendungsfällen für Unternehmen, vom alltäglichen IT-Betrieb bis hin zu komplexeren Infrastrukturstrategien:
Servervirtualisierung vereinfacht Backup und Notfallwiederherstellung (BDR) sowie den Datenschutz, indem VMs auf einen sekundären Standort oder eine Cloud-Umgebung kopiert werden können. Dies unterstützt die Geschäftskontinuität, indem sichergestellt wird, dass Teams Workloads innerhalb von Minuten statt Stunden wiederherstellen können.
Die Virtualisierung ermöglicht DevOps-Teams und Entwicklern Zugriff auf produktionsähnliche Umgebungen nach Bedarf und ermöglicht parallele Tests über mehrere Konfigurationen hinweg. CI/CD-Pipelines integrieren sich auf natürliche Weise in virtualisierte Infrastrukturen und automatisieren die Erstellung von Umgebungen als Teil des Build- und Testlebenszyklus.
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) betreibt Desktop-Betriebssysteme als VMs auf konsolidierten Servern und streamt diese dann an Endgeräte. Unternehmen können auf jedem Gerät eine vollwertige Desktop-Erfahrung bereitstellen und gleichzeitig Daten von lokalen Computern fernhalten, was Sicherheit und Compliance vereinfacht.
Servervirtualisierung ist üblicherweise der erste Schritt zur Modernisierung von Legacy-Anwendungen, was Unternehmen die Möglichkeit gibt, ältere Systeme in Hybrid-Cloud-Umgebungen zu verschieben, ohne sie von Grund auf neu aufzubauen. Die Workload-Migration wird handhabbarer, wenn Anwendungen bereits virtualisiert sind, sodass Unternehmen ihre Altsysteme in einem für ihr Geschäft passenden Tempo integrieren können.
Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Forschung nutzen Hochleistungs-Computing, um komplexe Simulationen und datenintensiv Anwendung effizienter auszuführen. Die Servervirtualisierung hilft Unternehmen dabei, Rechenressourcen auf mehreren physischen Servern zu bündeln und sie dynamisch diesen anspruchsvollen Workloads zuzuweisen.
Laut Gartner werden bis 2028 65 % der Regierungen weltweit Anforderungen an digitale Souveränität einführen, um nationale Infrastruktur zu schützen und externe regulatorische Einflüsse einzuschränken.2
Da die Anforderungen an Datenresidenz und Infrastrukturkontrolle steigen, ist die Virtualisierung zu einem wichtigen Instrument für die Verwaltung der Einhaltung gebietsübergreifender Vorschriften geworden. Sie hilft Unternehmen bei der Ausführung von Workloads und bei der Durchsetzung geografischer Grenzen in verschiedenen regulatorischen Umgebungen.
KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen auf Virtualisierung setzen. Da Unternehmen von KI-Piloten in die vollständige Produktion übergehen, stehen virtualisierte Server vor größeren Anforderungen – mehr Workloads, höherer Ressourcenverbrauch und Rechenleistung sowie geringere Toleranz für Ausfallzeiten.
Moderne virtualisierte Rechenzentren nutzen zunehmend KI, um Ressourcen effizienter zu verwalten. Anstatt sich auf manuelle Konfigurationen zu verlassen, können Unternehmen CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Speicherengpässe und VM-Ausbreitung in Echtzeit überwachen und die Workloads neu ausbalancieren, wenn sich die Bedingungen ändern. Die vorausschauende Kapazitätsplanung geht noch einen Schritt weiter und antizipiert die Nachfrage, bevor sie ihren Höhepunkt erreicht, anstatt erst im Nachhinein zu reagieren.
Auch die Sicherheit der Servervirtualisierung wird durch KI beeinflusst. Durch die ständige Überwachung des Datenverkehrs zwischen VMs und die Analyse von Verhaltensmustern können Unternehmen Bedrohungen früher erkennen und schneller reagieren, als es herkömmliche regelbasierte Tools zulassen.
Für Unternehmen, die sensible KI-Workloads verwalten, unterstützt Virtualisierung KI-Souveränität, indem diese Workloads auf der vom Unternehmen kontrollierten Infrastruktur gehalten werden.
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1 Server virtualization market size, share and growth analysis, Skyquest, Januar 2026
2 Gartner reveals top technologies shaping government AI adoption, Gartner, 9. September 2025