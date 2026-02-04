Was ist KI-Souveränität?

Die KI-Souveränität hat an Bedeutung gewonnen, da Unternehmen ihre Workloads im Bereich KI und generative KI (GenAI) skalieren. Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) glauben etwa 79 % der befragten Führungskräfte, dass KI ihren Umsatz bis 2030 positiv beeinflussen wird. Diese schnelle Einführung schafft neue Abhängigkeiten von der KI-Infrastruktur und wirft Probleme in Bezug auf Kontrolle, Compliance und Wettbewerb auf.

Insgesamt ist die digitale Souveränität für Regierungen und Unternehmen gleichermaßen wichtig geworden. Die IBM 2025 CEO Study zeigt, dass sich die Führungskräfte auf KI- und Cloud-Strategien konzentrieren und gleichzeitig die mit der Souveränität verbundenen Herausforderungen angehen. Dieser Trend treibt Investitionen in souveräne Cloud und KI an, die Unternehmen – von Start-ups bis zu großen Unternehmen – vollständig kontrollieren und steuern können.

Auch Regierungen auf der ganzen Welt bauen souveräne KI-Kapazitäten auf und bringen nationale KI-Strategien voran. Sie tun dies, um nationale Sicherheitsbedenken zu schützen und die technologische Souveränität bei KI-Systemen im öffentlichen Sektor sicherzustellen.

Und schließlich wirft die KI-Technologie Fragen der Souveränität auf, die über die herkömmliche IT-Infrastruktur hinausgehen. Zum Beispiel basieren KI-Modelle wie Foundation Models und Large Language Models (LLMs) auf kontinuierlichem Training und Aktualisierungen, während die Inferenz in Echtzeit über komplexe IT-Umgebungen hinweg erfolgt. Zu den regulatorischen Anforderungen gehören nicht nur Datenspeicher (zum Beispiel Private-Cloud-Speicher), sondern auch die Modellleistung und Entscheidungsfindungsprozesse. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Kontrollfunktionen in die Systemarchitektur mittlerweile unverzichtbar geworden ist.