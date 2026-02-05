Integration generativer KI: Zu berücksichtigende Faktoren

Inzwischen haben viele Unternehmen beim Experimentieren mit generativer KI große Fortschritte gemacht. Sie haben herausgefunden, wie sie wiederholende Aufgaben automatisieren kann, und erkannt, wie künstliche Intelligenz in ihre Workflows passt. Der Übergang von der Exploration zur Produktion erfordert jedoch das Navigieren gemeinsamer Herausforderungen bei der KI-Integration– und die Berücksichtigung einiger ungewöhnlicher Faktoren.

Vielleicht haben Sie als Softwareentwicklungs-Startup schon einmal mit KI-gestützten Tools zur Codegenerierung wie GitHub Copilot gearbeitet. Oder Sie haben Chatbots wie ChatGPT von OpenAI ausprobiert, um Podcasts und Videos zu schreiben und als Content-Creation-Agentur Beiträge für soziale Medien zu produzieren. Aber Sie sind bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen und generative KI in Ihr Unternehmen zu integrieren.

Sie haben Ihre Ziele und erwarteten Ergebnisse dargelegt, eine KI-Integrations-Strategie entwickelt und sich sogar mit Integrationsdiensten für generative KI auseinandergesetzt. Unabhängig davon, ob Sie allein vorgehen oder die Unterstützung eines Teams in Anspruch nehmen, sollten Sie sich diese kleinen, aber wichtigen Faktoren ansehen, die Ihre Integration beeinflussen können. Vielleicht entdecken Sie dabei die eine oder andere Technik, die Ihnen auf Ihrem Weg weiterhilft.