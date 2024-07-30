Tags
Artificial Intelligence

Schritt-für-Schritt-Anleitung: generative KI für Ihr Unternehmen

Ein Sherpa-Führer zeigt auf den Berg Pumori in der Nähe von Lobuche entlang der Trekkingroute zum Everest-Basislager in Nepal

Generative künstliche Intelligenz (generative KI) verändert die Geschäftswelt, indem sie neue Möglichkeiten für Innovation, Produktivität und Effizienz eröffnet. Dieser Leitfaden bietet Unternehmen einen klaren Fahrplan für den Einstieg in die Welt der künstlichen Intelligenz. Er bietet praktische Erkenntnisse, die für alle Ebenen des technischen Fachwissens zugänglich sind, während er gleichzeitig die Rollen der wichtigsten Stakeholder während des gesamten Prozesses der KI-Einführung umreißt.

1. Legen Sie generative KI-Ziele für Ihr Unternehmen fest

Die Festlegung klarer Ziele ist entscheidend für den Erfolg Ihrer generativen KI-Initiative.

Identifizieren Sie konkrete geschäftliche Herausforderungen, die generative KI bewältigen könnte

Bei der Festlegung von generativen KI-Zielen sollten Sie zunächst die übergreifenden strategischen Ziele Ihres Unternehmens prüfen. Ganz gleich, ob es darum geht, die Customer Experience zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern oder die Innovation voranzutreiben, Ihre KI-Initiativen sollten diese umfassenderen Geschäftsziele direkt unterstützen.

Identifizieren Sie transformative Möglichkeiten

Schauen Sie über inkrementelle Verbesserungen hinaus und konzentrieren Sie sich darauf, wie generative KI Ihre Geschäftsprozesse oder Angebote grundlegend verändern kann. Dies könnte die Neugestaltung von Produktentwicklungszyklen, die Schaffung neuer Einnahmequellen oder die Revolutionierung von Entscheidungsfindung beinhalten. Ein Medienunternehmen könnte sich beispielsweise zum Ziel setzen, mithilfe von generativer KI personalisierte Inhalte in großem Umfang zu erstellen und so möglicherweise neue Märkte oder Zielgruppen zu erschließen.

Beziehen Sie die Führungskräfte des Unternehmens ein, um die erwarteten Ergebnisse und Erfolgsmetriken zu skizzieren

Stellen Sie klare, quantifizierbare Kennzahlen fest, um den Erfolg Ihrer generativen KI-Initiativen zu messen. Dazu können Finanzindikatoren wie Umsatzwachstum oder Kosteneinsparungen, operative Metriken wie Produktivitätsverbesserungen oder Zeitersparnis oder kundenorientierte Maßnahmen wie Zufriedenheitswerte oder Engagement-Raten gehören.

2. Definieren Sie Ihren Anwendungsfall für generative KI

Wenn man ein klares Bild vom Geschäftsproblem und den gewünschten Ergebnissen hat, ist es notwendig, in die Details einzutauchen, um das Geschäftsproblem auf einen Anwendungsfall herunterzubrechen.

Bewertung der technischen Machbarkeit

Führen Sie eine technische Bewertung durch, um die Komplexität der Integration von generativer KI in bestehende Systeme zu bewerten. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob die Entwicklung eigener Modelle notwendig ist oder ob bereits trainierte Modelle verwendet werden können, und die Berücksichtigung der Rechenanforderungen für verschiedene Anwendungsfälle.

Den richtigen Anwendungsfall priorisieren

Entwickeln Sie eine Bewertungsmatrix, um Faktoren wie potenzielle Umsatzauswirkungen, Kostensenkungspotenziale, Verbesserung wichtiger Metriken, technische Komplexität, Ressourcenbedarf und Implementierungszeit zu gewichten.

Entwerfen Sie einen Proof of Concept (PoC)

Sobald ein Anwendungsfall ausgewählt ist, wird ein technischer Proof of Concept dargestellt, der Anforderungen an die Datenvorverarbeitung, Modellauswahlkriterien, Integrationspunkte in bestehende Systeme sowie Leistungskennzahlen und Bewertungskriterien umfasst.

3. Stakeholder frühzeitig einbeziehen

Die frühzeitige Einbindung der wichtigsten Stakeholder ist entscheidend, um Ihre generative KI-Initiative auf die Bedürfnisse des Unternehmens abzustimmen und eine breite Unterstützung sicherzustellen. Die meisten Teams sollten mindestens vier verschiedene Arten von Teammitgliedern umfassen.

  • Business Manager: Beziehen Sie Experten aus den Geschäftsbereichen ein, die von den ausgewählten Anwendungsfällen betroffen sein werden. Sie werden dabei helfen, das Pilotprojekt an ihren strategischen Zielen auszurichten und alle für die erfolgreiche Durchführung des Pilotprojekts erforderlichen Change Management- und Prozessanpassungen zu identifizieren.
  • KI-Entwickler / Software-Ingenieure: Bieten Sie Unterstützung für Benutzeroberfläche, Front-End-Anwendungen und Skalierbarkeit. Unternehmen, in denen KI-Entwickler oder Softwaretechniker bereits in der Entwicklungsphase von Anwendungsfällen involviert sind, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit ein ausgereiftes Niveau der KI-Implementierung erreichen.
  • Data Scientists und KI-Experten: In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass Data Scientists traditionelle ML-Modelle für ihre Anwendungsfälle entwickelt und ausgewählt haben. Wir sehen ihre Rolle nun dahingehend weiterentwickelt, dass sie Foundation Models für die generative KI entwickeln. Data Scientists helfen in der Regel beim Training, der Validierung und der Pflege von Foundation Models, die für Datenaufgaben optimiert sind.
  • Dateningenieur: Ein Dateningenieur legt die Grundlage für die Entwicklung jeder KI-App, indem er die für das Training und die Bereitstellung von KI-Modellen erforderlichen Daten vorbereitet, bereinigt und validiert. Er entwirft Datenpipelines, die verschiedene Datensätze integrieren, um die Qualität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für KI-Anwendungen sicherzustellen.

4. Analysieren Sie Ihre Datenlandschaft

Eine gründliche Bewertung Ihrer Assets ist für eine erfolgreiche Implementierung von generativer KI unerlässlich.

Machen Sie eine Bestandsaufnahme und bewerten Sie bestehende Datenquellen, die für die Ziele Ihrer generativen KI relevant sind

Daten sind in der Tat die Grundlage generativer KI, und ein umfassendes Inventar ist von entscheidender Bedeutung. Identifizieren Sie zunächst alle potenziellen Datenquellen in Ihrem Unternehmen, einschließlich strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter Daten. Bewerten Sie jede Quelle auf ihre Relevanz für Ihre spezifischen generativen KI-Ziele. Wenn Sie zum Beispiel einen Chatbot für Kundenservice entwickeln, sollten Sie sich auf Kundeninteraktionsprotokolle, Produktinformationsdatenbanken und FAQs konzentrieren

Verwenden Sie IBM® watsonx.data™, um Ihre Daten für generative KI-Workloads zu vereinheitlichen und vorzubereiten

Tools wie IBM watsonx.data können bei der Zentralisierung und Aufbereitung Ihrer Daten für generative KI-Workloads von unschätzbarem Wert sein. So bietet beispielsweise watsonx.data einen zentralen Zugangspunkt für den Zugriff auf alle Ihre Daten in Cloud- und lokalen Umgebungen. Dieser einheitliche Zugriff vereinfacht die Aufgaben der Datenverwaltung und der Integration. Durch die Nutzung dieses zentralisierten Ansatzes optimiert watsonx.data den Prozess der Vorbereitung und Validierung von Daten für KI-Modelle. Aus diesem Grund basieren Ihre generative KI-Initiativen auf einer soliden Grundlage verwalteter Daten.

Ziehen Sie Dateningenieure hinzu, um die Datenqualität zu bewerten und Datenaufbereitungsprozesse einzurichten

Dabei nutzen Ihre Data Engineers ihr Fachwissen, um die Datenqualität zu bewerten und robuste Datenaufbereitungsprozesse einzurichten. Denken Sie daran, dass die Qualität Ihrer Daten direkte Auswirkungen auf die Leistung Ihrer KI-Modelle hat.

5. Wählen Sie das Foundation Model für Ihren Anwendungsfall aus

Die Wahl des richtigen KI-Modells ist eine wichtige Entscheidung, die den Erfolg Ihres Projekts bestimmt.

Wählen Sie den passenden Modelltyp für Ihren Anwendungsfall

Data Scientists spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des richtigen Foundation Models für Ihren spezifischen Anwendungsfall. Sie bewerten Faktoren wie Modellleistung, Größe und Spezialisierung, um die beste Lösung zu finden. IBM watsonx.ai bietet eine grundlegende Modellbibliothek, die diesen Prozess vereinfacht und eine Reihe von vortrainierten Modellen bereitstellt, die für verschiedene Aufgaben optimiert sind. Diese Bibliothek ermöglicht es Datenwissenschaftlern, schnell mit verschiedenen Modellen zu experimentieren, den Auswahlprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass das gewählte Modell den Projektanforderungen entspricht.

Evaluieren Sie vortrainierte Modelle in watsonx.ai, wie IBM Granite

Diese Granite-Modelle werden auf vertrauenswürdigen Unternehmensdaten aus Quellen wie Internet, Wissenschaft, Code, Recht und Finanzen trainiert und sind damit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile vortrainierter Modelle, wie beispielsweise IBM Granite, das auf Plattformen wie watsonx.ai verfügbar ist, und individuell entwickelter Optionen ab.

Beziehen Sie Entwickler ein, um die Integration des Modells in bestehende Systeme und Workflows zu planen.

Binden Sie Ihre KI-Entwickler frühzeitig ein, um zu planen, wie sich das gewählte Modell in Ihre bestehenden Systeme und Workflows integrieren lässt, um einen reibungslosen Einführungsprozess zu gewährleisten.

6. Das Modell trainieren und validieren

Training und Validierung sind entscheidende Schritte zur Verbesserung der Leistung Ihres generischen KI-Modells.

Den Trainingsfortschritt überwachen, Parameter anpassen und die Modellleistung bewerten

Nutzen Sie Plattformen wie watsonx.ai für ein effizientes Training Ihres Modells. Überwachen Sie den Fortschritt während des gesamten Prozesses genau und passen Sie die Parameter an, um die Leistung zu optimieren.

Führen Sie gründliche Tests durch, um das Verhalten und die Compliance des Modells zu bewerten

Gründliche Tests sind unverzichtbar. Governance-Toolkits wie watsonx.governance können dabei helfen, das Verhalten Ihres Modells zu beurteilen und die Einhaltung relevanter Vorschriften und ethischer Richtlinien sicherzustellen.

7. Das Modell bereitstellen

Der Einsatz Ihres generativen KI-Modells markiert den Übergang von der Entwicklung zur realen Anwendung.

Integrieren Sie das trainierte Modell in Ihre Produktionsumgebung mit IT und Entwicklern

Entwickler übernehmen die Führung bei der Integration von Modellen in bestehende Anwendungen. Sie konzentrieren sich darauf, APIs oder Schnittstellen zu erstellen, die eine nahtlose Kommunikation zwischen dem Foundation Model und der Anwendung ermöglichen. Die Entwickler kümmern sich auch um Aspekte wie Datenvorverarbeitung, Ausgabeformatierung und Skalierbarkeit; sie stellen sicher, dass die Antworten des Modells mit der Geschäftslogik und den Anforderungen an die Benutzererfahrung übereinstimmen.

Richten Sie Feedbackschleifen mit Nutzern und Ihrem technischen Team ein, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten

Es ist wichtig, klare Feedback-Schleifen mit den Benutzern und Ihrem technischen Team einzurichten. Diese kontinuierliche Kommunikation ist unerlässlich, um Probleme zu identifizieren, Erkenntnisse zu sammeln und die kontinuierliche Verbesserung Ihrer generativen KI-Lösung voranzutreiben.

8. Skalieren und weiterentwickeln

Während Ihr generatives KI-Projekt reift, ist es an der Zeit, seine Wirkung und Funktionen auszubauen.

Erweitern Sie erfolgreiche KI-Workloads auf andere Bereiche Ihres Unternehmens.

Wenn Ihr initiales generatives KI-Projekt seinen Wert beweist, suchen Sie nach Möglichkeiten, es in Ihrem Unternehmen anzuwenden.

Entdecken Sie erweiterte Funktionen in watsonx.ai für komplexere Anwendungsfälle

Dies könnte die Anpassung des Modells an ähnliche Anwendungsfälle oder die Erforschung von Funktionen in Plattformen wie watsonx.ai beinhalten, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen.

Halten Sie strenge Kontrollpraktiken aufrecht, während Sie KI-Funktionen der Generation skalieren

Bei der Skalierung eines Unternehmens ist es entscheidend, solide Governance-Praktiken beizubehalten. Tools wie watsonx.governance können dazu beitragen, dass Ihre wachsenden generativen KI-Funktionen ethisch, gesetzeskonform und auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt bleiben.

Beginnen Sie mit Ihrer generativen KI-Transformation

Die Einführung von generativer KI ist mehr als nur die Implementierung einer neuen Technologie, sie ist eine transformative Reise, die Ihre Geschäftswelt neu gestalten kann. Dieser Leitfaden hat den Grundstein für den Einsatz von generativer KI gelegt, um Innovation voranzutreiben und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Denken Sie bei Ihren nächsten Schritten daran:

  • Priorisieren Sie ethische Praktiken bei der Entwicklung und der Bereitstellung von KI
  • Fördern Sie eine Kultur der kontinuierlichen Innovation und des Lernens
  • Bleiben Sie anpassungsfähig, während sich generative KI-Technologien und Best Practices weiterentwickeln

Durch die Anwendung dieser Prinzipien sind Sie bestens gerüstet, um das volle Potenzial der generativen KI in Ihrem Unternehmen freizuschalten.

Entfesseln Sie noch heute die Kraft der generativen KI in Ihrem Unternehmen

Erfahren Sie, wie die IBM watsonx-Plattform Ihre Ziele im Bereich der generativen KI beschleunigen kann. Von der Datenaufbereitung mit watsonx.data über die Modellentwicklung mit watsonx.ai bis hin zu verantwortungsvollen KI-Praktiken mit watsonx.governance, wir haben die Werkzeuge, um Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg zu unterstützen.
Blick von oben auf einen Geschäftsmann, der in einem Büro im Innenhof ein Mobiltelefon benutzt

Erkenntnisse, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Abonnieren Sie unsere Newsletter.

Gehen Sie über den Hype hinaus mit Expertennachrichten zu KI, Quantencomputing, Cloud, Sicherheit und vielem mehr.

Abonnieren Sie noch heute