Schritt-für-Schritt-Anleitung: generative KI für Ihr Unternehmen

Die Festlegung klarer Ziele ist entscheidend für den Erfolg Ihrer generativen KI-Initiative.

Identifizieren Sie konkrete geschäftliche Herausforderungen, die generative KI bewältigen könnte

Bei der Festlegung von generativen KI-Zielen sollten Sie zunächst die übergreifenden strategischen Ziele Ihres Unternehmens prüfen. Ganz gleich, ob es darum geht, die Customer Experience zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern oder die Innovation voranzutreiben, Ihre KI-Initiativen sollten diese umfassenderen Geschäftsziele direkt unterstützen.

Identifizieren Sie transformative Möglichkeiten

Schauen Sie über inkrementelle Verbesserungen hinaus und konzentrieren Sie sich darauf, wie generative KI Ihre Geschäftsprozesse oder Angebote grundlegend verändern kann. Dies könnte die Neugestaltung von Produktentwicklungszyklen, die Schaffung neuer Einnahmequellen oder die Revolutionierung von Entscheidungsfindung beinhalten. Ein Medienunternehmen könnte sich beispielsweise zum Ziel setzen, mithilfe von generativer KI personalisierte Inhalte in großem Umfang zu erstellen und so möglicherweise neue Märkte oder Zielgruppen zu erschließen.

Beziehen Sie die Führungskräfte des Unternehmens ein, um die erwarteten Ergebnisse und Erfolgsmetriken zu skizzieren

Stellen Sie klare, quantifizierbare Kennzahlen fest, um den Erfolg Ihrer generativen KI-Initiativen zu messen. Dazu können Finanzindikatoren wie Umsatzwachstum oder Kosteneinsparungen, operative Metriken wie Produktivitätsverbesserungen oder Zeitersparnis oder kundenorientierte Maßnahmen wie Zufriedenheitswerte oder Engagement-Raten gehören.