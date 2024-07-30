Schritt-für-Schritt-Anleitung: generative KI für Ihr Unternehmen

Generative künstliche Intelligenz (generative KI) verändert die Geschäftswelt, indem sie neue Möglichkeiten für Innovation, Produktivität und Effizienz eröffnet. Dieser Leitfaden bietet Unternehmen einen klaren Fahrplan für den Einstieg in die Welt der künstlichen Intelligenz. Er bietet praktische Erkenntnisse, die für alle Ebenen des technischen Fachwissens zugänglich sind, während er gleichzeitig die Rollen der wichtigsten Stakeholder während des gesamten Prozesses der KI-Einführung umreißt.
Die Festlegung klarer Ziele ist entscheidend für den Erfolg Ihrer generativen KI-Initiative.
Bei der Festlegung von generativen KI-Zielen sollten Sie zunächst die übergreifenden strategischen Ziele Ihres Unternehmens prüfen. Ganz gleich, ob es darum geht, die Customer Experience zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern oder die Innovation voranzutreiben, Ihre KI-Initiativen sollten diese umfassenderen Geschäftsziele direkt unterstützen.
Schauen Sie über inkrementelle Verbesserungen hinaus und konzentrieren Sie sich darauf, wie generative KI Ihre Geschäftsprozesse oder Angebote grundlegend verändern kann. Dies könnte die Neugestaltung von Produktentwicklungszyklen, die Schaffung neuer Einnahmequellen oder die Revolutionierung von Entscheidungsfindung beinhalten. Ein Medienunternehmen könnte sich beispielsweise zum Ziel setzen, mithilfe von generativer KI personalisierte Inhalte in großem Umfang zu erstellen und so möglicherweise neue Märkte oder Zielgruppen zu erschließen.
Stellen Sie klare, quantifizierbare Kennzahlen fest, um den Erfolg Ihrer generativen KI-Initiativen zu messen. Dazu können Finanzindikatoren wie Umsatzwachstum oder Kosteneinsparungen, operative Metriken wie Produktivitätsverbesserungen oder Zeitersparnis oder kundenorientierte Maßnahmen wie Zufriedenheitswerte oder Engagement-Raten gehören.
Wenn man ein klares Bild vom Geschäftsproblem und den gewünschten Ergebnissen hat, ist es notwendig, in die Details einzutauchen, um das Geschäftsproblem auf einen Anwendungsfall herunterzubrechen.
Führen Sie eine technische Bewertung durch, um die Komplexität der Integration von generativer KI in bestehende Systeme zu bewerten. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob die Entwicklung eigener Modelle notwendig ist oder ob bereits trainierte Modelle verwendet werden können, und die Berücksichtigung der Rechenanforderungen für verschiedene Anwendungsfälle.
Entwickeln Sie eine Bewertungsmatrix, um Faktoren wie potenzielle Umsatzauswirkungen, Kostensenkungspotenziale, Verbesserung wichtiger Metriken, technische Komplexität, Ressourcenbedarf und Implementierungszeit zu gewichten.
Sobald ein Anwendungsfall ausgewählt ist, wird ein technischer Proof of Concept dargestellt, der Anforderungen an die Datenvorverarbeitung, Modellauswahlkriterien, Integrationspunkte in bestehende Systeme sowie Leistungskennzahlen und Bewertungskriterien umfasst.
Die frühzeitige Einbindung der wichtigsten Stakeholder ist entscheidend, um Ihre generative KI-Initiative auf die Bedürfnisse des Unternehmens abzustimmen und eine breite Unterstützung sicherzustellen. Die meisten Teams sollten mindestens vier verschiedene Arten von Teammitgliedern umfassen.
Eine gründliche Bewertung Ihrer Assets ist für eine erfolgreiche Implementierung von generativer KI unerlässlich.
Daten sind in der Tat die Grundlage generativer KI, und ein umfassendes Inventar ist von entscheidender Bedeutung. Identifizieren Sie zunächst alle potenziellen Datenquellen in Ihrem Unternehmen, einschließlich strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter Daten. Bewerten Sie jede Quelle auf ihre Relevanz für Ihre spezifischen generativen KI-Ziele. Wenn Sie zum Beispiel einen Chatbot für Kundenservice entwickeln, sollten Sie sich auf Kundeninteraktionsprotokolle, Produktinformationsdatenbanken und FAQs konzentrieren
Tools wie IBM watsonx.data können bei der Zentralisierung und Aufbereitung Ihrer Daten für generative KI-Workloads von unschätzbarem Wert sein. So bietet beispielsweise watsonx.data einen zentralen Zugangspunkt für den Zugriff auf alle Ihre Daten in Cloud- und lokalen Umgebungen. Dieser einheitliche Zugriff vereinfacht die Aufgaben der Datenverwaltung und der Integration. Durch die Nutzung dieses zentralisierten Ansatzes optimiert watsonx.data den Prozess der Vorbereitung und Validierung von Daten für KI-Modelle. Aus diesem Grund basieren Ihre generative KI-Initiativen auf einer soliden Grundlage verwalteter Daten.
Dabei nutzen Ihre Data Engineers ihr Fachwissen, um die Datenqualität zu bewerten und robuste Datenaufbereitungsprozesse einzurichten. Denken Sie daran, dass die Qualität Ihrer Daten direkte Auswirkungen auf die Leistung Ihrer KI-Modelle hat.
Die Wahl des richtigen KI-Modells ist eine wichtige Entscheidung, die den Erfolg Ihres Projekts bestimmt.
Data Scientists spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des richtigen Foundation Models für Ihren spezifischen Anwendungsfall. Sie bewerten Faktoren wie Modellleistung, Größe und Spezialisierung, um die beste Lösung zu finden. IBM watsonx.ai bietet eine grundlegende Modellbibliothek, die diesen Prozess vereinfacht und eine Reihe von vortrainierten Modellen bereitstellt, die für verschiedene Aufgaben optimiert sind. Diese Bibliothek ermöglicht es Datenwissenschaftlern, schnell mit verschiedenen Modellen zu experimentieren, den Auswahlprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass das gewählte Modell den Projektanforderungen entspricht.
Diese Granite-Modelle werden auf vertrauenswürdigen Unternehmensdaten aus Quellen wie Internet, Wissenschaft, Code, Recht und Finanzen trainiert und sind damit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile vortrainierter Modelle, wie beispielsweise IBM Granite, das auf Plattformen wie watsonx.ai verfügbar ist, und individuell entwickelter Optionen ab.
Binden Sie Ihre KI-Entwickler frühzeitig ein, um zu planen, wie sich das gewählte Modell in Ihre bestehenden Systeme und Workflows integrieren lässt, um einen reibungslosen Einführungsprozess zu gewährleisten.
Training und Validierung sind entscheidende Schritte zur Verbesserung der Leistung Ihres generischen KI-Modells.
Nutzen Sie Plattformen wie watsonx.ai für ein effizientes Training Ihres Modells. Überwachen Sie den Fortschritt während des gesamten Prozesses genau und passen Sie die Parameter an, um die Leistung zu optimieren.
Gründliche Tests sind unverzichtbar. Governance-Toolkits wie watsonx.governance können dabei helfen, das Verhalten Ihres Modells zu beurteilen und die Einhaltung relevanter Vorschriften und ethischer Richtlinien sicherzustellen.
Der Einsatz Ihres generativen KI-Modells markiert den Übergang von der Entwicklung zur realen Anwendung.
Entwickler übernehmen die Führung bei der Integration von Modellen in bestehende Anwendungen. Sie konzentrieren sich darauf, APIs oder Schnittstellen zu erstellen, die eine nahtlose Kommunikation zwischen dem Foundation Model und der Anwendung ermöglichen. Die Entwickler kümmern sich auch um Aspekte wie Datenvorverarbeitung, Ausgabeformatierung und Skalierbarkeit; sie stellen sicher, dass die Antworten des Modells mit der Geschäftslogik und den Anforderungen an die Benutzererfahrung übereinstimmen.
Es ist wichtig, klare Feedback-Schleifen mit den Benutzern und Ihrem technischen Team einzurichten. Diese kontinuierliche Kommunikation ist unerlässlich, um Probleme zu identifizieren, Erkenntnisse zu sammeln und die kontinuierliche Verbesserung Ihrer generativen KI-Lösung voranzutreiben.
Während Ihr generatives KI-Projekt reift, ist es an der Zeit, seine Wirkung und Funktionen auszubauen.
Wenn Ihr initiales generatives KI-Projekt seinen Wert beweist, suchen Sie nach Möglichkeiten, es in Ihrem Unternehmen anzuwenden.
Dies könnte die Anpassung des Modells an ähnliche Anwendungsfälle oder die Erforschung von Funktionen in Plattformen wie watsonx.ai beinhalten, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen.
Bei der Skalierung eines Unternehmens ist es entscheidend, solide Governance-Praktiken beizubehalten. Tools wie watsonx.governance können dazu beitragen, dass Ihre wachsenden generativen KI-Funktionen ethisch, gesetzeskonform und auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt bleiben.
Die Einführung von generativer KI ist mehr als nur die Implementierung einer neuen Technologie, sie ist eine transformative Reise, die Ihre Geschäftswelt neu gestalten kann. Dieser Leitfaden hat den Grundstein für den Einsatz von generativer KI gelegt, um Innovation voranzutreiben und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Denken Sie bei Ihren nächsten Schritten daran:
Durch die Anwendung dieser Prinzipien sind Sie bestens gerüstet, um das volle Potenzial der generativen KI in Ihrem Unternehmen freizuschalten.
Erfahren Sie, wie die IBM watsonx-Plattform Ihre Ziele im Bereich der generativen KI beschleunigen kann. Von der Datenaufbereitung mit watsonx.data über die Modellentwicklung mit watsonx.ai bis hin zu verantwortungsvollen KI-Praktiken mit watsonx.governance, wir haben die Werkzeuge, um Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg zu unterstützen.