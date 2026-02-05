生成式 AI 集成：需要考虑的因素

如今，许多企业在生成式 AI 的试验方面已经取得了巨大进展。他们发现了它如何自动化重复性任务，并确定了人工智能如何融入他们的工作流程。但从探索转向生产需要应对常见的 AI 集成挑战——并考虑一些不常见的因素。
作为一家软件开发初创公司，您可能已经尝试过像 GitHub Copilot 这样的人工智能驱动的代码生成工具。或者，作为一家内容创作机构，您可能已经试用过像 OpenAI 的 ChatGPT 这样的聊天机器人来编写播客和视频脚本，以及制作社交媒体帖子。但您已准备好更进一步，将生成式 AI 集成到您的业务中。
您已概述了您的目标和预期成果，制定了 AI 集成策略，甚至研究了生成式 AI 集成服务。无论是单干还是借助团队的协助，请查看这些微小但重要的因素，它们可能影响您的集成之旅。您或许能从中领悟一两种技巧，为您一路提供帮助。
高质量的数据可以带来高性能的生成式 AI 模型。虽然数据审计、数据集成和数据准备是生成式 AI 集成过程中的典型环节，但添加相关上下文可以进一步提升数据质量，并产生更具上下文感知能力的输出。
包含上下文的一种方法是在特定于您的领域或实际任务及用例的较小数据集上微调预训练模型。这有助于节省与从头训练模型相关的大量时间、精力和成本。
同时，检索增强生成 (RAG) 和模型上下文协议 (MCP) 都能实时融入上下文。RAG 系统从外部知识库检索数据，用检索到的数据增强提示的上下文，然后生成响应。MCP 的工作方式类似，但不同于 RAG 在生成之前添加上下文，MCP 在生成过程中融合上下文。它作为 AI 应用程序连接到外部数据源、服务和工具的标准层，利用实时数据。
如果不确定生成式 AI 解决方案与您现有系统的兼容性，集成过程就不完整。例如，您的 AI 开发团队可能已经在设计连接器（如中间件），将您选择的大语言模型 (LLM) 与您的 CRM 和 ERP 软件连接起来。
但有时，单个 LLM 并不足够，尤其是在业务流程自动化或工作流自动化中的复杂步骤中。例如，人力资源部门可能会考虑利用语言模型的自然语言处理 (NLP) 功能来分析定期员工调查中的反馈。小语言模型 (SLM) 可以处理直接的任务，例如对调查进行匿名化处理以去除识别信息，以及总结关键主题。更强大的 LLM 可以处理更复杂、更精细的任务，如情感分析和生成可操作的见解以辅助决策。
在此类场景中，LLM 编排可以简化多个语言模型的管理。LLM 编排框架将任务分配给正确的模型，并协调它们之间的交互，从而帮助提高效率和效果。
选择模型、测试其行为并评估其性能是集成生成式 AI 解决方案的关键部分。但如何托管或访问模型也很重要，您有多个选项可供选择：
模型即服务 (MaaS)：机器学习 (ML) 模型托管在云上，可通过 API 进行访问。尤其是 LLM，可通过 LLM API 来使用。MaaS 允许快速集成，无需管理您自己的 AI 基础设施，同时其按需付费的定价方式提供了灵活性。
订阅计划：通过基于云的平台上的订阅计划访问生成式 AI 工具和应用程序。一些提供商为企业定制计划，提供高级功能、专属客户支持、增强的服务水平协议以及企业级的安全与合规功能。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
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