模型治理源于金融业，用于管控复杂金融模型风险。 随着 人工智能 (AI) 和 机器学习 (ML) 技术的兴起， 模型治理 的重要性迅速提升。 麦肯锡咨询数据显示，78% 组织已在至少一个业务职能中使用 AI——凸显了 AI 和 ML 模型在运营和战略决策中的深度嵌入程度。

模型治理的目的是确保模型（无论是传统金融模型还是机器学习模型）按预期运行、保持合规并随着时间的推移提供可信赖的结果。强大的模型治理框架支持整个模型生命周期的透明度、问责制和可重复性。

在银行与保险等受监管行业， 模型治理 是合规性要求。 美国货币监理署 (OCC) 明确金融机构管理 模型风险 的具体治理实践。 虽然 OCC 指南不具备法律强制力，但应用于监管审查。不合规将导致罚款或其他处罚。

随着实时决策成为常态和监管要求不断发展，有效的模型治理正在成为旨在负责任地利用 AI 的组织的一项关键能力。