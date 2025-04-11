什么是银行压力测试？

银行压力测试是一种方法，指衡量和预测银行应对和承受某些假设但似是而非的负面经济事件（如经济衰退或疫情）的能力。
在金融危机期间，如果银行没有谨慎管理风险并保持足够的现金储备，过度扩张的银行就有可能资本不足。一个规模足够大的濒临倒闭的银行可能会对国家乃至全球金融系统产生连锁效应，造成指数级的损失，这一切都凸显了银行压力测试的重要性。
银行压力测试是金融领域更大压力测试方法的一个子集，用于评估股票、债券等多种金融工具以及对冲基金等其他类型金融机构的弹性。由于银行，尤其是大型银行，更有可能对更广泛的金融体系产生巨大影响，因此尤其有必要确保银行做好应对各种潜在压力的准备。
尽管进行银行压力测试的方法有很多，但通常该过程涉及对预计利润、损失和风险进行建模，以生成财务预测。与大多数企业一样，银行在日常的风险管理和脆弱性管理操作中已经会制作这些预测，以指导短期和长期的决策。
但是，在压力测试中，分析师会根据某些可能不利场景的假设影响做出特殊预测，例如：
2008 年金融危机爆发后，全球监管机构广泛采用了强制性银行压力测试要求，在此期间，前所未有的借款人被迫拖欠所谓的次级抵押贷款合同。资本严重不足的银行无法弥补抵押贷款贬值造成的损失，导致住房市场遭受毁灭性打击，并蔓延至整个金融服务行业。由此产生的后果包括：
2008 年金融危机引发了自大萧条以来最严重的经济衰退，其严重性促使新监管机构的设立，包括问题资产救助计划 (TARP)、金融稳定监督委员会 (FSOC) 和消费者金融保护局 (CFPB)。
近年来，银行压力测试变得越来越普遍。美国联邦储备委员会（美联储）、英国审慎监管局、欧洲银行管理局 (EBA) 和国际货币基金组织等监管机构都已将强制性银行压力测试纳入其更广泛的监管要求，以确保足够的资本配置水平来弥补极端但并非不可信事件造成的任何可预测损失。
美国银行必须每半年进行一次内部压力测试，并且报告期限很紧。他们还必须接受政府授权监管机构进行的监管压力测试。在年度监管压力测试周期中，美联储会创建并发布四份文档，以确定当年测试的官方参数和要求，并以透明的方式与公众分享测试结果。这四份文档可以在官方 Federal Reserve Dodd-Frank Stress Test Publications 网站上找到，包括以下内容：
所有评估都必须包含一套标准化的压力测试场景，例如东南亚海啸、不动产销售额下降 5%、小企业销售额下降 30% 或多种经济冲击同时发生。在模拟经济状况和市场波动时，还经常使用基于过去真实经济状况的历史案例，如 2000 年的科技泡沫崩溃、2020 年的新冠疫情和 1987 年的股市崩盘。
在压力测试期间，分析师根据银行的实际资产负债表以及所需的假设场景对未来九个季度进行预测，以确定他们是否有足够的资本比率在严重的经济衰退期间继续进行分配，从而证明其拥有充足的资本储备，或者暴露任何可能导致银行系统崩溃的脆弱性。
美联储的任务是进行监督压力测试，并发布有关如何进行年度测试周期的详细文件，发布指南并在需要时宣布任何相关更新。该过程遵循标准化程序：
美联储部分使用监管压力测试的结果来设定参与银行的资本要求，发布必要的监管后果指令，并公布其结果。法律要求金融机构遵守透明的监管压力测试。压力测试结果未能证明银行资本充足的公司，必须削减股息支付和股票回购，以保住或积累资本储备。由于这些往往会对单个银行的股价产生重大影响，一些未能通过年度压力测试的银行可能会通过提出严格的行动计划来证明或提高其资本缓冲的充足性，从而避免遭受严厉的处罚。
自 20 世纪 90 年代初以来，大型国际银行一直在使用压力测试来预测自己维持基本运营的能力，即使在严重的经济困难时期也是如此。1996 年，国际银行监管咨询机构巴塞尔银行监管委员会修订了《巴塞尔资本协议》，要求银行和投资公司执行压力测试。虽然委员会的建议经常被各个地区政府采纳，但它们没有权力具体强制执行协议要求。直到 2007 年，银行（特别是在美国的银行）通常只自行决定是否对自己执行压力测试。
为了应对 2008 年金融危机，政府 通过了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》，旨在改革金融监管体系，防止“大而不能倒”的机构未能为可预见的市场低迷做好充分准备。
作为这项改革的一部分，美国于 2011 年制定了进一步的法规，要求银行提交全面资本分析和审查 (CCAR)，其中包括各种压力测试。
2012 年 10 月，美国监管机构扩大了这一做法，要求大型银行每年执行两次压力测试：一次在内部进行，另一次在联邦监管机构的监督下进行。2014 年，多德-弗兰克法案压力测试 (DFAST) 的要求得到进一步扩大，将资产在 10-500 亿美元之间的中型企业也包括在内。
银行压力测试提供了有关全球最重要金融机构健康状况的宝贵信息，有助于确保银行满足长期经济增长的关键资本要求。压力测试可以帮助银行和监管机构预测、准备应对和缓解潜在的经济危机，并维护具有稳健和弹性的全球金融体系。
自启动多德-弗兰克压力测试以来，美联储发现压力后资本有所增加。去年，美联储的一份新闻稿宣布，根据年度压力测试的结果，虽然大型银行可能会比往年承受更大的损失，但它们完全有能力应对可预见的市场挑战，并保持最低资本要求。
