什么是银行压力测试？

在金融危机期间，如果银行没有谨慎管理风险并保持足够的现金储备，过度扩张的银行就有可能资本不足。一个规模足够大的濒临倒闭的银行可能会对国家乃至全球金融系统产生连锁效应，造成指数级的损失，这一切都凸显了银行压力测试的重要性。

银行压力测试是金融领域更大压力测试方法的一个子集，用于评估股票、债券等多种金融工具以及对冲基金等其他类型金融机构的弹性。由于银行，尤其是大型银行，更有可能对更广泛的金融体系产生巨大影响，因此尤其有必要确保银行做好应对各种潜在压力的准备。

尽管进行银行压力测试的方法有很多，但通常该过程涉及对预计利润、损失和风险进行建模，以生成财务预测。与大多数企业一样，银行在日常的风险管理和脆弱性管理操作中已经会制作这些预测，以指导短期和长期的决策。

但是，在压力测试中，分析师会根据某些可能不利场景的假设影响做出特殊预测，例如：

失业率在某一年上升至 X%

在给定年份里，股票市场的降幅超过 Y%

某一年国内生产总值下降了 Z%

利率上升至 A%、B% 或 C% 等

已签订合同的意外增加 Q%

石油、天然气或其他能源价格急剧上涨