例如，为一家金融服务公司开发自然语言处理 (NLP) 聊天机器人的 AI 开发人员每天的工作可能就是查看日志，跟踪聊天机器人如何处理客户查询。他们会寻找用户行为模式，调整聊天机器人的逻辑或 AI 组件，以提高准确性。假设聊天机器人在处理含糊不清的账户相关查询时遇到困难。在这种情况下，AI 开发人员可能会修改模型与检索增强生成 (RAG) 系统的集成，从公司数据库中提取更多相关信息。

AI 开发人员全天通过调整提示逻辑、微调应用程序编程接口 (API) 调用或集成情感分析模块来改善聊天机器人的响应，以更好地评估客户满意度。他们还可以通过改善聊天机器人与基于云的 AI 服务的交互或提高其将未解决问题上报给人类代表的能力来优化聊天机器人的性能。与专注于重新训练模型或修改神经网络结构的机器学习工程师不同，AI 开发人员确保模型与其他组件顺畅交互并符合业务目标

AI 开发人员经常与软件开发人员、产品经理和数据科学家合作，以增强 AI 驱动的功能。他们执行测试、监控生产环境中的 AI 性能，并完善模型以提高准确性和效率。