分步指南：面向企业的生成式 AI

制定清晰的目标对于生成式 AI 项目的成功至关重要。

明确生成式 AI 可解决的具体业务痛点

在制定生成式 AI 目标时，应首先对标组织的总体战略目标。无论是优化客户体验、提升运营效率，还是驱动创新发展，AI 相关举措都应直接服务于这些更高层级的业务目标。

识别转型机遇

企业应跳出渐进式优化的局限，聚焦于生成式 AI 如何从根本上变革自身的业务流程或产品服务。这一变革可体现在重构产品研发周期、打造全新收入来源，或是革新决策流程等方面。例如，一家媒体企业可设定目标，借助生成式 AI 规模化生产个性化内容，进而有望开拓新的市场或受众群体。

联合业务负责人明确预期成果与成功衡量指标

建立清晰、可量化的指标来衡量生成式 AI 计划的成败。此类指标可包括营收增长、成本节约等财务指标，生产效率提升、耗时缩减等运营指标，以及满意度评分、互动率等以客户为核心的指标。