分步指南：面向企业的生成式 AI

生成式人工智能（生成式 AI）正为创新、生产力与效率创造全新机遇，进而深刻变革商业格局。本指南为企业开启生成式 AI 探索之旅提供了清晰路线图，既提炼出适配各类技术水平人员的务实洞见，同时也明确了 AI 应用全流程中各利益相关者的职责定位。
制定清晰的目标对于生成式 AI 项目的成功至关重要。
在制定生成式 AI 目标时，应首先对标组织的总体战略目标。无论是优化客户体验、提升运营效率，还是驱动创新发展，AI 相关举措都应直接服务于这些更高层级的业务目标。
企业应跳出渐进式优化的局限，聚焦于生成式 AI 如何从根本上变革自身的业务流程或产品服务。这一变革可体现在重构产品研发周期、打造全新收入来源，或是革新决策流程等方面。例如，一家媒体企业可设定目标，借助生成式 AI 规模化生产个性化内容，进而有望开拓新的市场或受众群体。
建立清晰、可量化的指标来衡量生成式 AI 计划的成败。此类指标可包括营收增长、成本节约等财务指标，生产效率提升、耗时缩减等运营指标，以及满意度评分、互动率等以客户为核心的指标。
在明确业务痛点与预期成果的基础上，企业需进一步深挖细节，将该业务问题拆解为具体用例。
开展技术可行性评估，以此研判将生成式 AI 集成至现有系统的复杂程度。评估内容包括判定是否需要开发定制模型，或是直接使用预训练模型，同时需考量不同用例下的算力需求。
制定评分矩阵，对潜在营收影响、成本削减机会、核心业务指标改善效果、技术复杂度、资源需求以及落地周期等因素进行权重评估。
选定用例后，需制定一份技术概念验证方案，方案应涵盖数据预处理要求、模型选型标准、与现有系统的集成对接点，以及性能指标与评估标准。
尽早联合核心利益相关者参与项目，对于让生成式 AI 举措贴合企业需求、并获得广泛支持至关重要。一个完整的项目团队通常应至少涵盖四类成员。
要成功落地生成式 AI 应用，对数据资产的全面评估至关重要。
数据是生成式 AI 的基石，开展全面的数据源梳理工作至关重要。首先需梳理组织内所有潜在数据源，包括结构化数据、半结构化数据与非结构化数据三类。针对每一类数据源，需评估其与生成式 AI 具体目标的契合度。例如，若开发客户服务聊天机器人，则应重点关注客户交互日志、产品信息数据库及常见问题解答文档。
诸如 IBM watsonx.data 之类的工具，在为生成式 AI 工作负载集中整合并预处理数据方面发挥着不可替代的作用。举例而言，watsonx.data 提供了一个统一访问入口，可对接企业多云与本地环境中的所有数据资源。这种一体化访问能力，能够显著简化数据管理与集成相关工作。借助这种集中式处理方案，watsonx.data 能够简化 AI 模型的数据预处理与验证流程。如此一来，企业的生成式 AI 相关举措，便能构建在可信且合规的数据这一坚实基础之上。
这一阶段，数据工程师需运用自身专业能力评估数据质量，并搭建完善的数据预处理流程。要知道，数据质量会直接影响生成式 AI 模型的性能表现。
AI 模型的选择是关系到项目成败的关键决策。
数据科学家在为特定用例甄选适配的基础模型方面，发挥着关键作用。他们会对模型性能、体量及专用性等因素进行评估，以确定最佳选型。IIBM watsonx.ai 提供了一个基础模型库，能够简化这一选型流程，库中包含一系列针对不同任务优化的预训练模型。借助该模型库，数据科学家可快速开展多模型实验，从而加快模型筛选进程，确保选定的模型与项目需求精准匹配。
这些 Granite 模型基于可信的企业级数据训练而成，数据源涵盖互联网、学术文献、代码库、法律文书及金融资料等领域，因此适用于各类商业应用场景。企业需权衡两类模型的利弊，一类是 watsonx.ai 这类平台上现成的预训练模型（如 IBM Granite），另一类则是定制化开发的模型。
尽早让 AI 开发人员参与进来，规划选定模型与现有系统及工作流的集成方案，助力实现平稳的落地推广流程。
训练和验证是完善新一代 AI 模型性能的关键步骤。
使用 watsonx.ai 等平台对模型进行高效训练。在整个过程中，密切关注进度并调整参数以优化性能。
严格的测试至关重要。watsonx.governance 这类治理工具包，能够助力评估模型的运行表现，并保障模型符合相关法规与伦理准则的要求。
部署生成式 AI 模型标志着从开发到应用程序的转变。
开发人员牵头将模型集成到现有业务应用。他们专注于创建 API 或接口，以实现基础模型和应用之间的无缝通信。开发人员还处理数据预处理、输出格式和可扩展性等方面；确保模型的响应符合业务逻辑和用户体验要求。
与用户及技术团队建立清晰的反馈闭环至关重要。这种常态化的沟通机制，对于及时发现问题、收集洞察以及推动生成式人 AI 解决方案的持续优化，有着不可或缺的作用。
当生成式 AI 项目步入成熟阶段后，便可以着手拓展其影响力与功能边界。
当生成式 AII 的初期项目验证自身价值后，就可以寻找机会在全组织范围内推广应用。
这既可以是针对类似用例对模型进行适配调整，也可以是借助 watsonx.ai 这类平台的高级功能，以应对更为复杂的业务挑战。
在推进生成式 AI 规模化的过程中，坚持严格的治理规范至关重要。watsonx.governance 这类工具可助力企业确保其不断拓展的生成式 AI 能力，始终符合伦理要求、合规标准，并与业务目标保持一致。
采用生成式 AI 不仅仅是实施新科技，而且是一段可能重塑业务环境的变革之旅。本指南为使用生成式 AI 推动创新和确保竞争优势奠定基础。在推进后续工作时，请谨记以下几点：
遵循这些原则，你将能够为企业充分挖掘生成式 AI 的全部潜力做好准备。
了解 IBM watsonx 平台如何加速实现组织的生成式 AI 目标。从借助 watsonx.data 开展数据预处理，到依托 watsonx.ai 进行模型开发，再到通过 watsonx.governance 落实负责任的 AI 实践，我们提供的工具将全程为你的 AI 转型之旅保驾护航。