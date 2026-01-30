O que é o armazenamento inteligente?

O armazenamento inteligente é uma abordagem de armazenamento de dados que usa inteligência definida por software, automação e aprendizado de máquina (ML) para melhorar a eficiência, o gerenciamento e o desempenho gerais.
Em outras palavras, é uma camada de software inteligente que oferece um amplo gerenciamento de armazenamento em um ecossistema corporativo. Entre os principais recursos, destacam-se a análise preditiva, o escalonamento autônomo de dados, as atualizações automáticas de software e a resolução proativa de problemas.
As organizações hoje enfrentam cargas de trabalho com uma computação intensiva de dados cada vez maior, especialmente à medida que a adoção da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) acelera. Elas estão modernizando sua infraestrutura de armazenamento de dados para suportar essas cargas de trabalho de análise de dados avançada e aproveitar novas oportunidades de negócios.
A necessidade de armazenamento inteligente está crescendo rapidamente. Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de armazenamento de dados deverá crescer de US$ 298,54 bilhões em 2026 para US$ 984,56 bilhões em 2034, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,10%.¹
Essa expansão é impulsionada por grandes quantidades de dados provenientes de dispositivos de Internet das coisas (IOT), computação em nuvem e aplicações de IA, bem como dados na edge que exigem recursos locais de processamento de dados. Em resposta, as organizações estão recorrendo a soluções avançadas como armazenamento definido por software (SDS) e sistemas de armazenamento inteligentes para gerenciar essa complexidade.
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Existem três tipos principais de armazenamento de dados:
O gerenciamento tradicional do armazenamento de dados consiste nos processos usados para reter, organizar e acessar com segurança os ativos de dados e, ao mesmo tempo, otimizar os recursos de armazenamento e fornecer proteção aos dados. Ele depende de provisionamento, monitoramento e otimização manuais, o que se torna cada vez mais desafiador à medida que os volumes de dados aumentam e as cargas de trabalho se diversificam nos ambientes de nuvem híbrida.
O armazenamento inteligente se baseia nessa abordagem integrando IA, ML e automação diretamente na infraestrutura de armazenamento. Em vez de exigir intervenção manual, o armazenamento inteligente gerencia o posicionamento dos dados, prevê as necessidades de capacidade, otimiza o desempenho e protege contra ameaças em um sistema de gerenciamento unificado.
Embora intimamente relacionados, o armazenamento inteligente e o armazenamento para IA não são a mesma coisa.
Armazenamento para IA refere-se a sistemas de armazenamento de dados projetados para os grandes conjuntos de dados, acesso a dados de alta velocidade e computação intensa necessários para as cargas de trabalho de IA/ML. Esses sistemas são projetados especificamente para dar suporte ao treinamento de IA, a inferência e os recursos de data lake para atender às demandas de desempenho das aplicações de IA.
O armazenamento inteligente incorpora a IA e o ML aos sistemas de armazenamento para automatizar o gerenciamento e otimizar o desempenho em todos os dados de uma organização. Esses sistemas analisam os padrões de dados, automatizam a classificação de dados em camadas, preveem necessidades de capacidade de armazenamento e reduzem a complexidade operacional em todo o ecossistema de TI.
Essas tecnologias geralmente funcionam em conjunto com sistemas de armazenamento inteligentes que também são otimizados para cargas de trabalho de IA e sistemas de armazenamento de IA que incorporam recursos de gerenciamento inteligente.
A tecnologia tradicional de armazenamento corporativo está centrada em redes de área de armazenamento (SANs) monolíticas para arquivamento de dados e arquivos. No entanto, a manutenção das SANs tornou-se cada vez mais cara para as organizações à medida que suas necessidades de armazenamento de dados aumentaram, exigindo mais servidores físicos e outras infraestruturas de TI para atender às suas demandas.
O armazenamento em nuvem surgiu com a elasticidade necessária para escalar os volumes de dados para cima ou para baixo com base nos requisitos de negócios. Ao armazenar dados na nuvem, as organizações aproveitam os preços de pagamento conforme o uso, otimizando os custos. As soluções atuais baseadas na nuvem envolvem abordagens multinuvem híbridas, onde as organizações podem combinar o armazenamento de múltiplos provedores de nuvem para atender a diversos requisitos, como desempenho, custo e conformidade.
À medida que as tecnologias de IA e ML amadureceram e se tornaram mais acessíveis, tornou-se possível incorporar essa inteligência diretamente na infraestrutura de armazenamento. O armazenamento inteligente evoluiu como uma solução otimizada para ambientes escaláveis e de computação intensiva de dados.
O armazenamento inteligente vai além das soluções tradicionais de nuvem, com funcionalidades como análise contínua de padrões de dados, hierarquização automática de dados e manutenção preditiva. Ele se tornou um componente essencial para atender aos requisitos atuais de TI, incluindo cargas de trabalho de treinamento de IA, edge computing e geração de dados em massa a partir de dispositivos de IoT.
O armazenamento inteligente gerencia os dados durante todo o seu ciclo de vida usando várias tecnologias principais:
O armazenamento inteligente oferece benefícios que ajudam as empresas a atingir suas metas de negócios e de TI, incluindo os seguintes:
As organizações podem acessar o armazenamento inteligente por meio de várias opções de implementação. Os principais provedores de nuvem pública (por exemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure) oferecem recursos de armazenamento inteligentes como serviços totalmente gerenciados. Fornecedores de armazenamento empresarial, incluindo Dell, Hewlett-Packard Enterprise e NetApp, oferecem plataformas de armazenamento inteligentes que podem ser implementadas em um data center local ou integradas a ambientes de nuvem.
Muitas organizações adotam estratégias para otimizar o posicionamento de dados em infraestruturas híbridas distribuídas com base em requisitos de desempenho, conformidade e custo. Essas soluções dão suporte a uma variedade de casos de uso empresarial, incluindo data lakes, computação de alto desempenho (HPC), infraestrutura de desktop virtual (VDI) e edge computing.
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1 Data Storage and Market Size, Share and Industry Analysis, Fortune Business Insights, 5 de janeiro de 2026