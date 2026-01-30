O que é o armazenamento inteligente?

Em outras palavras, é uma camada de software inteligente que oferece um amplo gerenciamento de armazenamento em um ecossistema corporativo. Entre os principais recursos, destacam-se a análise preditiva, o escalonamento autônomo de dados, as atualizações automáticas de software e a resolução proativa de problemas.

As organizações hoje enfrentam cargas de trabalho com uma computação intensiva de dados cada vez maior, especialmente à medida que a adoção da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) acelera. Elas estão modernizando sua infraestrutura de armazenamento de dados para suportar essas cargas de trabalho de análise de dados avançada e aproveitar novas oportunidades de negócios.

A necessidade de armazenamento inteligente está crescendo rapidamente. Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de armazenamento de dados deverá crescer de US$ 298,54 bilhões em 2026 para US$ 984,56 bilhões em 2034, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,10%.¹

Essa expansão é impulsionada por grandes quantidades de dados provenientes de dispositivos de Internet das coisas (IOT), computação em nuvem e aplicações de IA, bem como dados na edge que exigem recursos locais de processamento de dados. Em resposta, as organizações estão recorrendo a soluções avançadas como armazenamento definido por software (SDS) e sistemas de armazenamento inteligentes para gerenciar essa complexidade.