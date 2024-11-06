O que é gerenciamento de armazenamento?

O comediante Steven Wright tinha o dom de injetar disparates alucinantes em seu humor. Uma de suas observações clássicas fala diretamente sobre o cerne do gerenciamento do armazenamento: "Você não pode ter tudo. Onde você o colocaria?”

A fala de Wright resume ambos os lados da questão de gerenciamento de armazenamento que um grande e crescente número de empresas enfrenta. Este é o núcleo do problema: quando se trata de dados de computador, as organizações foram levadas a acreditar que podem ter tudo — ou pelo menos todos os dados que poderiam desejar. Obviamente, o setor de TI apoia esses esforços criando novos produtos para atender a todas as necessidades organizacionais, como armazenamento. Portanto, agora há um aplicativo para isso e uma plataforma para aquilo. Consequentemente, o boom de dados de computador coincide com uma explosão no número de aplicações, programas e plataformas que os provedores projetam para ajudar a gerenciar, dissecar e analisar esse fluxo desenfreado de dados de computador.

Então, essa é a situação. Há muito mais resmas de dados sendo criadas agora. As empresas estão acumulando esses dados constantemente. Agora há dados avaliando os dados, que estuda os dados reunidos de vários ângulos para obter todas as informações possíveis deles. Isso nos leva diretamente à segunda parte da "equação" de Wright: agora que você tem todos os dados do mundo, onde será possível mantê-los?

Há muitas respostas possíveis porque, juntamente com o aumento do software de gerenciamento de dados e processamento de dados, agora existem múltiplos tipos de recursos de armazenamento e inúmeros locais para armazenar dados. Mas não é tão simples quanto pegar qualquer solução de armazenamento. O software de gerenciamento não deve ser visto como uma proposta de “tamanho único”. Diferentes empresas têm várias necessidades de armazenamento de dados.

E também há a questão do dinheiro. O armazenamento apresenta muitas oportunidades, mas pouquíssimas são oferecidas gratuitamente. Se a solução de armazenamento depende de um investimento em servidores locais e outros tipos de hardware de armazenamento, se um software de gerenciamento de armazenamento está sendo usado ou se opções de armazenamento em nuvem estão sendo buscadas, sempre há um aspecto relacionado a preços que deve ser levado em consideração.

Além disso, há outras perguntas importantes a fazer além daquelas relacionadas ao custo:

P: Nem todas as soluções de armazenamento funcionam de forma idêntica, especialmente quando se trata de acesso a dados. Alguns ambientes de armazenamento oferecem recuperação mais rápida das informações armazenadas do que outros?

R: Sim. Em geral, o gerenciamento de armazenamento de alto desempenho reflete o compromisso com a eficiência maximizada, que se manifesta pela otimização do sistema, latência reduzida, alto rendimento e velocidades mais rápidas de acesso a dados.

P: Que tipos de funcionalidades baseadas em inteligência artificial (IA) podem ser aplicados aos dados armazenados e o quanto é fácil fazer isso?

A: vários tipos de IA podem ser aplicados aos dados armazenados, como camada de dados, detecção de anomalias (para aumentar os esforços de segurança), deduplicação de dados e otimização do uso de armazenamento. A facilidade de uso varia de acordo com o produto de software de gerenciamento.

P: Qual é o nível de segurança das informações armazenadas, e esses dados permanecerão resilientes ao longo do tempo? Ou os dados armazenados têm uma “data de validade” baseada em um ciclo de vida único que inclui um declive inevitável para a perda de dados?

R: É uma pena, mas os dados se deterioram com o tempo. Todos os dados estão sujeitos à deterioração, pelo que se tornam cada vez menos confiáveis e úteis. Isso torna ainda mais essencial que as organizações mantenham seus ativos de dados por meio de um programa robusto de gerenciamento de armazenamento.

Como veremos, geralmente não é uma questão de simplesmente encontrar uma maneira de contornar os limites de capacidade de armazenamento ou fazer uma provisão para ganhar espaço de armazenamento adicional. O desafio é encontrar a solução de armazenamento que mais se adéque às necessidades de armazenamento de uma organização, tanto agora quanto no futuro próximo.