O que é gerenciamento de armazenamento?

O gerenciamento de armazenamento consiste em processos combinados usados para reter de forma segura e acessível os ativos de dados gerados por usuários do sistema ou computadores. Otimiza os ativos de dados e fornece proteção de dados para dispositivos de armazenamento. O gerenciamento de armazenamento de dados protege dados críticos e aproveita a virtualização, o provisionamento e a automação.
Existem três formas principais de armazenamento de dados:
Gerenciamento de armazenamento é um conceito tão básico que não é surpreendente que existam outros significados da frase. Outro tipo de "gerenciamento de armazenamento" está relacionado ao setor em crescimento que oferece armazenamento físico adicional de bens pessoais quando os indivíduos possuem mais bens do que podem conter em seu espaço vital. O fato de que essas instalações de aluguel de armazenamento estejam surgindo em todos os lugares fala sobre o fato de que um número crescente de pessoas está acumulando mais objetos do que sabem o que fazer com.
Essa situação é análoga ao número crescente de cargas de trabalho de dados enfrentadas pela maioria das organizações. Assim como as pessoas cercadas por caixas de seus pertences pessoais desatualizados, algumas empresas muitas vezes tropeçam em si mesmas para reunir cada vez mais quantidades de dados. Então, com a mesma frequência, essas empresas não sabem o que fazer com esses dados extras. Às vezes, até sai completamente do radar, e as organizações perdem o controle dos conjuntos de dados nos quais investiram.
A causa do gerenciamento de armazenamento é devidamente apoiada por diferentes tipos de dispositivos e sistemas de armazenamento:
Quando as organizações se veem afogadas em dados e não têm uma estratégia eficaz de gerenciamento de armazenamento, dois cenários problemáticos se desenrolam simultaneamente. Primeiro, as oportunidades perdidas que ocorrem quando os recursos de dados adquiridos não são desenvolvidos. Não há como dizer o quanto uma empresa poderia estar sacrificando se não trabalhasse suficientemente seus dados coletados. Em algum lugar desses dados reunidos pode estar a chave para o futuro da organização ou o caminho para economias de receita revolucionárias.
Há também outra razão essencial pela qual não é aconselhável manter grandes suprimentos de dados que não são utilizados. Os dados têm um certo valor e isso os torna alvos de ameaças cibernéticas.
Os dados podem ser corrompidos tanto para sua própria destruição quanto como parte de um ataque cibernético a uma empresa e seus sistemas operacionais. Portanto, todos os dados mantidos devem ser mantidos em segurança, para que não se tornem um passivo definitivo.
O comediante Steven Wright tinha o dom de injetar disparates alucinantes em seu humor. Uma de suas observações clássicas fala diretamente sobre o cerne do gerenciamento do armazenamento: "Você não pode ter tudo. Onde você o colocaria?”
A fala de Wright resume ambos os lados da questão de gerenciamento de armazenamento que um grande e crescente número de empresas enfrenta. Este é o núcleo do problema: quando se trata de dados de computador, as organizações foram levadas a acreditar que podem ter tudo — ou pelo menos todos os dados que poderiam desejar. Obviamente, o setor de TI apoia esses esforços criando novos produtos para atender a todas as necessidades organizacionais, como armazenamento. Portanto, agora há um aplicativo para isso e uma plataforma para aquilo. Consequentemente, o boom de dados de computador coincide com uma explosão no número de aplicações, programas e plataformas que os provedores projetam para ajudar a gerenciar, dissecar e analisar esse fluxo desenfreado de dados de computador.
Então, essa é a situação. Há muito mais resmas de dados sendo criadas agora. As empresas estão acumulando esses dados constantemente. Agora há dados avaliando os dados, que estuda os dados reunidos de vários ângulos para obter todas as informações possíveis deles. Isso nos leva diretamente à segunda parte da "equação" de Wright: agora que você tem todos os dados do mundo, onde será possível mantê-los?
Há muitas respostas possíveis porque, juntamente com o aumento do software de gerenciamento de dados e processamento de dados, agora existem múltiplos tipos de recursos de armazenamento e inúmeros locais para armazenar dados. Mas não é tão simples quanto pegar qualquer solução de armazenamento. O software de gerenciamento não deve ser visto como uma proposta de “tamanho único”. Diferentes empresas têm várias necessidades de armazenamento de dados.
E também há a questão do dinheiro. O armazenamento apresenta muitas oportunidades, mas pouquíssimas são oferecidas gratuitamente. Se a solução de armazenamento depende de um investimento em servidores locais e outros tipos de hardware de armazenamento, se um software de gerenciamento de armazenamento está sendo usado ou se opções de armazenamento em nuvem estão sendo buscadas, sempre há um aspecto relacionado a preços que deve ser levado em consideração.
Além disso, há outras perguntas importantes a fazer além daquelas relacionadas ao custo:
P: Nem todas as soluções de armazenamento funcionam de forma idêntica, especialmente quando se trata de acesso a dados. Alguns ambientes de armazenamento oferecem recuperação mais rápida das informações armazenadas do que outros?
R: Sim. Em geral, o gerenciamento de armazenamento de alto desempenho reflete o compromisso com a eficiência maximizada, que se manifesta pela otimização do sistema, latência reduzida, alto rendimento e velocidades mais rápidas de acesso a dados.
P: Que tipos de funcionalidades baseadas em inteligência artificial (IA) podem ser aplicados aos dados armazenados e o quanto é fácil fazer isso?
A: vários tipos de IA podem ser aplicados aos dados armazenados, como camada de dados, detecção de anomalias (para aumentar os esforços de segurança), deduplicação de dados e otimização do uso de armazenamento. A facilidade de uso varia de acordo com o produto de software de gerenciamento.
P: Qual é o nível de segurança das informações armazenadas, e esses dados permanecerão resilientes ao longo do tempo? Ou os dados armazenados têm uma “data de validade” baseada em um ciclo de vida único que inclui um declive inevitável para a perda de dados?
R: É uma pena, mas os dados se deterioram com o tempo. Todos os dados estão sujeitos à deterioração, pelo que se tornam cada vez menos confiáveis e úteis. Isso torna ainda mais essencial que as organizações mantenham seus ativos de dados por meio de um programa robusto de gerenciamento de armazenamento.
Como veremos, geralmente não é uma questão de simplesmente encontrar uma maneira de contornar os limites de capacidade de armazenamento ou fazer uma provisão para ganhar espaço de armazenamento adicional. O desafio é encontrar a solução de armazenamento que mais se adéque às necessidades de armazenamento de uma organização, tanto agora quanto no futuro próximo.
Os conceitos-chave em funcionamento em um sistema de armazenamento de dados não são excessivamente complicados de entender. Basicamente, funciona assim: uma organização possui ativos de dados que precisam ser armazenados de forma segura, mas acessível, caso os membros da equipe precisem recuperar essas informações. Os ativos são transferidos ou copiados para matrizes de armazenamento (às vezes chamadas de matrizes de disco) baseadas em instalações físicas chamadas data centers. As matrizes de armazenamento são sistemas de armazenamento centralizados que dependem de várias unidades de disco para armazenar dados para uso em servidores e aplicação.
Depois de colocados os dados nas matrizes de armazenamento, eles precisam ser organizados de forma a viabilizar o acesso a dados. Os sistemas de arquivos servem a essa finalidade impondo um senso de ordem que usa um método padronizado (como organização alfabética ou uso de diagramas de ramificação) que é simples para o usuário navegar e logicamente organizado para que o sistema operacional do computador possa usá-lo facilmente. Os sistemas de arquivos são encontrados na unidade de estado sólido (SSD), na unidade de disco rígido (HDD) de uma organização ou até mesmo em outras mídias de armazenamento, como unidades flash, fita magnética ou discos ópticos.
O uso de interfaces de programação de aplicativos (APIs) é outra maneira de auxiliar nos objetivos de gerenciamento de armazenamento. As APIs permitem que os usuários acessem e trabalhem com dados armazenados em sistemas baseados na nuvem a partir de aplicação baseada localmente. As APIs auxiliam o processo de várias maneiras, incluindo habilitação de automação, técnicas de extração de dados e compartilhamento de dados entre diferentes sistemas de software.
Além disso, as APIs ajudam em tarefas de desenvolvimento, aumentam a escalabilidade e aprimoram a segurança, atuando como "porteiros" e administrando solicitações de acesso ao armazenamento do tráfego de navegadores. Por exemplo, a API Windows Storage Management serve como uma ponte entre o gerenciamento de armazenamento e o sistema operacional Windows da Microsoft.
Serviços de armazenamento são outra opção para organizações que desejam evitar fazer investimentos significativos em hardware ou software de armazenamento e despesas com mão de obra da empresa. Em vez disso, essas empresas inscreva-se em serviços de armazenamento, que operam como serviços de assinatura online. Quando uma empresa tem uma prioridade, ela pode usar a infraestrutura do fornecedor para lidar com essa necessidade.
Os serviços de armazenamento ocorrem em ambientes de nuvem virtualizados e aproveitame a utilidade de máquinas virtuais (VMs), que acessam rotineiramente o espaço de armazenamento de um pool de armazenamento compartilhado. O software de gerenciamento de armazenamento mantém o controle sobre as VMs e como elas operam.
Quando o gerenciamento de armazenamento é executado de forma cuidadosa, ele libera tantos benefícios que é útil categorizá-los e agrupá-los.
Independentemente de as necessidades de gerenciamento de armazenamento de uma organização serem atendidas por meio hardware ou de armazenamento em nuvem, há uma economia considerável de custos a ser obtida por meio do gerenciamento de armazenamento.
No lado do hardware, o gerenciamento inteligente de armazenamento pode evitar que uma empresa tenha que fazer atualizações dispendiosas em seus equipamentos. Se a organização basear seu armazenamento em uma estratégia de nuvem, o gerenciamento de armazenamento oferecerá economia por meio da otimização do armazenamento em nuvem, o que poderá afetar diretamente a redução desses custos.
Os benefícios de desempenho do gerenciamento de armazenamento giram principalmente em torno da velocidade operacional. Isso se traduz em acesso a dados mais rápido para os funcionários que precisam ser capazes de recuperar informações.
Além disso, os benefícios de desempenho incluem velocidades mais rápidas de transferência de dados, que são cada vez mais necessárias à medida que os conjuntos de dados ficam mais cheios de ativos. Outras vantagens de desempenho identificadas com o armazenamento em nuvem são a escalabilidade flexível e um senso fomentado de colaboração compartilhada entre os membros da equipe.
A segurança está se tornando (e continuará sendo) uma parte crítica do armazenamento de gerenciamento à medida que a ameaça dos cibercriminosos evolui. Os dados precisam de proteção constante, e o armazenamento de dados oferece uma proteção eficaz contra a perda de dados, ao instituir salvaguardas contra violações de dados. Se o pior acontecer e uma empresa sofrer uma perda de dados críticos, o gerenciamento eficaz de armazenamento pode ajudar de forma eficaz nos esforços de recuperação de desastres, armazenando dados em locais importantes, ajudando a garantir a redundância.
O armazenamento como serviço (STaaS) opera por meio da nuvem para fornecer acesso a qualquer número de recursos de armazenamento e computação. Por meio do STaaS, uma organização ainda pode obter os vários benefícios dos serviços de nuvem sem desembolsar um investimento total em hardware, software ou alguma combinação de ambos.
Esse tipo de modelo de assinatura para armazenamento oferece outros benefícios, como facilidade de uso, cobrança apenas pelo armazenamento realmente utilizado e maior escalabilidade conforme necessário. Além disso, esses serviços de armazenamento apresentam uma funcionalidade considerável, que comprovam durante as atividades de recuperação de desastres, quando a data replication é de extrema importância.
Vários fornecedores estão oferecendo produtos com temas de STaaS, incluindo Dell, Hewlett Packard Enterprise, IBM, NetApp e armazenamento puro.
Além disso, existem fornecedores de nuvem pública, como o Microsoft Azure e a Amazon Web Services (AWS), que fornecem serviços de nuvem.
Outra opção (o modelo de nuvem híbrida) oferece às empresas o melhor de dois tipos de armazenamento, permitindo que usem armazenamento em nuvem privada e pública, de modo que possam manter diferentes tipos de dados em várias nuvens.
A boa notícia é que há vários princípios fundamentais que você pode ter em mente que devem ajudar a lançar um plano eficaz para o gerenciamento do armazenamento de uma empresa. A má notícia é que todas elas exigem alguma forma de participação contínua de um tipo ou de outro. Não basta simplesmente migrar os ativos para uma área de armazenamento maior ou se adaptar a um novo tipo de software de gerenciamento de dados, embora essas sejam normalmente etapas que não devem ser ignoradas ou receber uma prioridade mais baixa.
A seguir estão algumas ideias que valem a pena observar.
Estude o gerenciamento de armazenamento a partir de uma perspectiva abrangente. Conte com o ciclo de vida dos dados e por quanto tempo a sua organização realmente precisa reter essas informações.
Além disso, é necessário avaliar a rapidez com que sua empresa terá que recuperar ou substituir os dados caso eles sejam perdidos em uma violação de dados ou em outro evento catastrófico. E quanto às taxas normais de recuperação de dados? É essencial que sua estratégia de gerenciamento de armazenamento esteja alinhada com tempos realistas de acesso a dados.
É importante que os níveis de uso de disco sejam monitorados regularmente e que o gerenciamento de armazenamento seja considerado de vários ângulos, com correções estratégicas de curso feitas conforme necessário. Essas correções normalmente incluem a remoção de arquivos considerados desnecessários para ações futuras, o que muitas vezes significa a exclusão de arquivos de cache, informações de backup apagado ou arquivos temporários. Da mesma forma, os programas que não são mais considerados dignos de retenção devem ser descartados para liberar espaço de armazenamento.
Depois de se livrar dos materiais desnecessários, o esforço passa a ser garantir que os materiais armazenados estejam em suas melhores condições. Isso pode ser alcançado tornando possível que os arquivos sejam localizáveis, e isso é feito usando algum tipo de estrutura organizada para armazená-los.
Depois de realocados com sucesso, esses ativos podem ser compactados para economizar espaço de armazenamento. Os dados também devem ser protegidos por criptografia e protegidos por meio de backups de dados.
