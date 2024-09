O IBM Storage para nuvem híbrida permite que você implemente arquiteturas de nuvem localmente e as estenda facilmente para ambientes de nuvem pública. Pare de manter e comece a inovar assumindo o controle de seus ambientes de nuvem híbrida. Aprimore a agilidade, escalabilidade, segurança, eficiência e eficácia de custos do seu setor de TI para cargas de trabalho portáteis.

As iniciativas de modernização de aplicativos tornaram-se cada vez mais proeminentes no cenário empresarial moderno, e as organizações têm precisado modernizar suas infraestruturas de acordo e buscar soluções de armazenamento econômicas tanto localmente quanto baseadas em nuvem. Um dos principais desafios é o preço dos serviços de armazenamento em nuvem, pois os provedores de nuvem cobram com base na quantidade de espaço de armazenamento de dados utilizado. No entanto, as organizações podem reduzir os custos implementando políticas de gerenciamento do ciclo de vida dos dados para evitar a acumulação excessiva de dados de backup na nuvem.