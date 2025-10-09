O que é recuperação cibernética?

As soluções de recuperação cibernética usam um ambiente de backup, componentes de software e hardware que armazenam cópias de dados críticos para restaurar sistemas críticos após um ataque cibernético.

Diferentemente das disciplinas mais amplas de cibersegurança e recuperação de desastres, a recuperação cibernética se concentra na atenuação de ataques cibernéticos direcionados por agentes mal-intencionados. Atores maliciosos (também conhecidos como agentes de ameaças) são grupos ou indivíduos que buscam prejudicar dispositivos e sistemas digitais. Organizações que investem em soluções modernas de recuperação cibernética esperam fazer uma recuperação completa e rápida após esse ataque

Com os ataques cibernéticos aumentando em frequência e sofisticação, as empresas estão adotando uma abordagem mais proativa do que no passado. Embora as defesas tradicionais, como firewalls,detecção e resposta a ameaças em tempo real, ainda sejam importantes, soluções que lidam com ameaças mais recentes, como ataques de ransomware e malware avançado, estão se tornando populares.

Tecnologias novas e ricas em dados, como a inteligência artificial (IA), a IA generativa (IA gen) e a Internet das coisas (IoT), tornaram o cenário de ameaças empresariais mais desafiador devido à quantidade de dados que exigem. As soluções de recuperação cibernética desempenham um papel fundamental na manutenção da segurança dos dados e na restauração da continuidade de negócios após um incidente cibernético.