O que é recuperação cibernética?

A recuperação cibernética é um tipo de recuperação de desastres (DR) que se concentra em como as organizações podem se recuperar de tentativas de roubar ou destruir seus dados confidenciais.
As soluções de recuperação cibernética usam um ambiente de backup, componentes de software e hardware que armazenam cópias de dados críticos para restaurar sistemas críticos após um ataque cibernético.
Diferentemente das disciplinas mais amplas de cibersegurança e recuperação de desastres, a recuperação cibernética se concentra na atenuação de ataques cibernéticos direcionados por agentes mal-intencionados. Atores maliciosos (também conhecidos como agentes de ameaças) são grupos ou indivíduos que buscam prejudicar dispositivos e sistemas digitais. Organizações que investem em soluções modernas de recuperação cibernética esperam fazer uma recuperação completa e rápida após esse ataque
Com os ataques cibernéticos aumentando em frequência e sofisticação, as empresas estão adotando uma abordagem mais proativa do que no passado. Embora as defesas tradicionais, como firewalls,detecção e resposta a ameaças em tempo real, ainda sejam importantes, soluções que lidam com ameaças mais recentes, como ataques de ransomware e malware avançado, estão se tornando populares.
Tecnologias novas e ricas em dados, como a inteligência artificial (IA), a IA generativa (IA gen) e a Internet das coisas (IoT), tornaram o cenário de ameaças empresariais mais desafiador devido à quantidade de dados que exigem. As soluções de recuperação cibernética desempenham um papel fundamental na manutenção da segurança dos dados e na restauração da continuidade de negócios após um incidente cibernético.
A recuperação cibernética moderna é normalmente dividida em cinco etapas:
Veja mais de perto cada etapa:
O primeiro passo para estabelecer um fluxo de trabalho de recuperação cibernética bem-sucedido é criar cópias seguras e imutáveis de dados valiosos, um processo conhecido como replicação.
Para criar dados de backup, as organizações contam com tecnologias de replicação comprovadas, como a captura de dados de alterações (CDC), que copiam os dados e rastreiam, implementando quaisquer alterações subsequentes.
O backup de dados críticos é o núcleo do processo de recuperação. Uma vez copiados para um ambiente isolado, os dados de backup devem ser armazenados em dispositivos air-gapped — sistemas de armazenamento ou computação que foram fisicamente desconectados da internet.
Para garantir a integridade dos dados, as organizações devem confirmar se os backups feitos podem ser usados com sucesso para restaurar sistemas críticos para a missão e operações comerciais, um processo conhecido como validação.
Atualmente, a maioria das técnicas de validação usa aprendizado de máquina (ML), um tipo de IA que pode ser treinado para reconhecer alterações não autorizadas nos dados. O ML, em conjunto com ferramentas avançadas de automação, reduz a probabilidade de erros humanos comprometerem os dados durante o backup.
A terceira etapa da recuperação cibernética é a orquestração de uma ampla gama de tarefas complexas para acelerar o processo de recuperação após um ataque cibernético.
Essas tarefas incluem a inicialização de fluxos de trabalho em ambientes seguros, a restauração de aplicações de missão crítica e o bloqueio de endereços IP maliciosos antes que o malware possa se espalhar ainda mais por um sistema.
Assim como a validação, a orquestração moderna depende muito da automação para acelerar várias tarefas e minimizar a probabilidade de o erro humano afetar o processo de recuperação.
Remediação é o processo de restaurar dados e cargas de trabalho críticos em ambientes de produção após um ataque.
Antes de implementar uma solução de recuperação cibernética ou implementar uma estratégia, as organizações geralmente avaliam seus recursos de recuperação e identificam sistemas de missão crítica para uma recuperação rápida e priorizada.
Sistemas de missão crítica são sistemas essenciais para restaurar as operações de negócios. Durante a fase de remediação, é comum que os sistemas de missão crítica recebam recursos de recuperação antes de outros serviços não essenciais.
Por fim, após a restauração da funcionalidade do sistema, todos os vários componentes precisam ser reintegrados aos processos de negócios e fluxos de trabalho existentes, um processo conhecido como integração.
Durante a integração, várias soluções de segurança e fontes de dados que poderiam ter ficado offline durante um ataque são reconectadas. Uma estratégia eficaz de recuperação cibernética deve estar estreitamente alinhada com o planejamento geral de resposta a incidentes de uma organização, para que toda a empresa possa fazer uma recuperação completa e eficiente.
Com uma abordagem sólida para a recuperação cibernética, as empresas modernas podem navegar melhor no cenário de ameaças em rápida evolução de hoje e se tornar mais resiliente a uma ampla gama de ameaças cibernéticas. Aqui estão alguns dos principais benefícios da recuperação cibernética.
As organizações que investem em recuperação cibernética normalmente observam uma melhoria drástica na rapidez e eficácia com que podem se recuperar de um ciberataque. Os ataques de ransomware (malware que efetivamente mantém os dados de um indivíduo ou de uma empresa como refém) estão aumentando.
De acordo com o Relatório do custo das violações de dados da IBM de 2025, os ataques de ransomware foram responsáveis por uma média de mais de cinco milhões de dólares em danos somente no ano passado. Soluções de recuperação cibernética bem projetadas e abrangentes ajudam as organizações a restaurar dados críticos, mesmo após o ataque de ransomware mais sofisticado.
Minimizar o downtime é crítico para a recuperação de um ciberataque. Tempos de downtime prolongados levam à perda de receita, interrupções significativas nos processos de negócios e danos à reputação.
A recuperação cibernética desempenha um papel importante em limitar o downtime e ajudar as organizações a se recuperarem rapidamente quando os ataques cibernéticos afetam sistemas críticos.
As soluções avançadas de recuperação cibernética têm várias camadas de proteção de dados, evitando a perda de dados, mesmo quando os backups de dados são direcionados como parte de um ataque sofisticado.
Conforme as regulamentações aumentam para lidar com a quantidade de dados que fluem pelas redes, as organizações recursos de recuperação cibernética podem ajudar a garantir que as organizações sigam framework complexas, não incorrem em multas ou expõem dados confidenciais.
As ferramentas avançadas de recuperação cibernética de hoje não apenas protegem os dados, mas também aprimoram a capacidade das organizações de monitorar seus processos de recuperação de dados por meio de dashboards fáceis de usar. As equipes de TI podem monitorar a integridade de seus sistemas, acompanhar fluxos de trabalho complexos e até mesmo praticar seus planos de recuperação cibernética. Esses recursos fortalecem sua resiliência cibernética geral , ou seja, sua capacidade de resistir e se recuperar de incidentes cibernéticos.
Com a crescente implementação de aplicações em ambientes de nuvem híbrida e nuvem pública , as estratégias e ferramentas de recuperação cibernética estão demonstrando grande capacidade de adaptação.
As soluções cibernéticas modernas são projetadas para se integrar perfeitamente a vários ambientes e plataformas de TI, incluindo nuvem, locais e software como serviço (SaaS). A flexibilidade das soluções de recuperação cibernética garante que elas sejam capazes de evoluir para atender às necessidades em constante mudança de uma organização à medida que ela se adapta para enfrentar novas ameaças.
A recuperação cibernética desempenha um papel vital nas operações de negócios principais de muitas das organizações mais bem-sucedidas do mundo. Soluções modernas de recuperação cibernética protegem ambientes de TI e sistemas de missão crítica contra uma ampla variedade de ameaças cibernéticas. Veja a seguir os principais casos de uso de recuperação cibernética em nível empresarial.
Os ataques de ransomware estão aumentando em escopo e complexidade em todo o mundo. De acordo com um relatório recente do FBI, o número de reclamações de ransomware aumentou 11% no ano passado, com perdas ajustadas de mais de US$ 12 milhões.1
Estratégias abrangentes de recuperação cibernética ajudam as organizações a se recuperarem de ataques de ransomware seguindo protocolos de compartilhamento de rede, processos em camadas que determinam como os dados de backup são restaurados em sistemas e redes.
A recuperação cibernética moderna ajuda a garantir a integridade dos dados de backup. Eles conseguem isso isolando os sistemas afetados por ataques cibernéticos e implementando uma abordagem em camadas para evitar a reinfeção.
A adoção de uma solução de recuperação cibernética ajuda as organizações a aumentar sua capacidade de resistir a ataques cibernéticos complexos e de recuperar dados e sistemas rapidamente depois. As soluções de recuperação cibernética dependem de técnicas avançadas como áreas de testes virtuais, backup de dados isolado da internet, recuperação pontual e armazenamento imutável.
Estratégias de dados resilientes são críticas para reduzir o downtime, um dos aspectos mais prejudiciais de um ataque cibernético por causa de seu impacto financeiro geral. De acordo com um relatório recente, uma única hora de downtime custa a uma organização US$ 300.000, em média. 2
A recuperação isolada é um aspecto da recuperação cibernética que usa ambientes separados, seguros e “isolados” para restaurar dados após um ataque. Esses ambientes isolados são uma parte crítica da recuperação cibernética, garantindo que os sistemas e processos não sejam infectados com malware ou ransomware quando são restaurados.
As abordagens avançadas de recuperação cibernética restauram dados críticos a partir de backups "limpos" — backups que foram mantidos isolados de todas as redes. Algumas abordagens incluem até recursos de varredura automatizados que podem detectar ameaças de malware e ransomware em cópias de dados que foram mantidas em armazenamento imutável.
Com o aumento de ambientes de nuvem híbrida (ou seja, ambientes de TI que combinam infraestrutura de TI pública, privada e no local) as soluções de recuperação cibernética são mais importantes. Essas soluções se tornam uma ferramenta crítica para restaurar a integridade dos dados e do sistema na nuvem após um ataque.
As soluções modernas de recuperação cibernética são adaptadas para atender às demandas da nuvem híbrida com ferramentas que podem abranger várias plataformas e tipos de fluxos de trabalho de recuperação.
As soluções de recuperação cibernética híbrida combinam a velocidade e os recursos de isolamento da infraestrutura locais com a escalabilidade e a flexibilidade de recursos de nuvem que dependem de arquiteturas e ferramentas SaaS.
Novas tecnologias estão tornando os ataques cibernéticos mais difíceis de detectar e afastar até mesmo para as organizações mais sofisticadas. Como resultado, mais empresas estão recorrendo a uma abordagem proativa de cibersegurança, um tipo de cibersegurança que usa planejamento, ensaio e adaptação para melhorar a segurança.
A recuperação cibernética proativa permite que as empresas testem o desempenho de seus planos e soluções atuais em relação a uma ampla gama de ameaças. Por exemplo, organizações que investem em verificações regulares de vulnerabilidades podem lidar com vulnerabilidades de segurança antes de um ataque e estar muito mais preparadas quando enfrentarem um ataque real. Exemplos de cibersegurança proativa incluem testes de penetração, implementação de protocolos de autenticação multifator (MFA) e instalação de patches de software frequentes e atualizados.
As soluções modernas de recuperação cibernética enfrentam um número crescente de novas maneiras pelas quais agentes mal-intencionados podem entrar nas organizações e roubar seus dados. Embora mesmo as soluções de recuperação cibernética e segurança mais avançadas não possam eliminar o risco de ameaças cibernéticas, elas podem aumentar a probabilidade de uma recuperação completa. Além disso, elas também ajudam a reduzir as chances de uma violação de dados prejudicial.
Infelizmente, maiores superfícies de ataque, a medição das vulnerabilidades de uma organização a um ataque cibernético, parecem ser o custo de usar tecnologias ricas em dados, como IA generativa e IoT. Porém, os recursos de IA e ML estão aumentando a automação na recuperação cibernética, reduzindo os tempos de resposta e tornando o processo de recuperação mais eficiente. Minimizar o downtime e evitar a perda de dados provavelmente continuará sendo a principal prioridade das organizações, independentemente da evolução das ameaças.
Atualmente, três tendências importantes moldam o futuro da recuperação cibernética: o aumento do uso de IA, a integração mais profunda do armazenamento imutável e a crescente adoção de automação e orquestração na cibersegurança.
