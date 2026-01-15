A infraestrutura híbrida distribuída (DHI) unifica recursos locais, na nuvem pública e na nuvem privada com localizações na edge, criando uma infraestrutura de TI única para suportar aplicações modernas e cargas de trabalho.
Uma parte crítica da evolução da computação em nuvem, a nuvem híbrida distribuída amplia o modelo tradicional de nuvem híbrida, fornecendo a agilidade, flexibilidade e segurança necessárias para lidar com ambientes distribuídos complexos e acelerar a adoção da inteligência artificial (IA).
Nos últimos anos, as aplicações de computação intensiva de dados explodiram, juntamente com a necessidade de processar informações quase em tempo real na edge. A infraestrutura híbrida distribuída integra sistemas díspares em um sistema confiável e seguro para que as empresas possam se adaptar, inovar e acompanhar as rápidas mudanças nas tecnologias.
De acordo com um relatório da 360iresearch, o tamanho do mercado de DHI foi estimado em US$ 5,60 bilhões em 2024 e espera-se que atinja US$ 9,95 bilhões até 2032.1
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Embora a infraestrutura híbrida distribuída e a nuvem distribuída possam parecer semelhantes, elas não são as mesmas tecnologias.
Uma nuvem distribuída é um serviço de nuvem pública em que um fornecedor de nuvem fornece infraestrutura em vários locais. Por exemplo, os data centers do provedor de serviços de nuvem, data centers de terceiros e locais. Além disso, tudo é gerenciado a partir de um único painel de controle.
A infraestrutura híbrida distribuída consiste em soluções que abrangem ambientes de computação locais, multinuvem e edge computing, criando uma camada de gerenciamento unificada para operações consistentes, segurança e portabilidade de carga de trabalho. Essa abordagem simplifica as operações de TI para aplicativos modernos em contêineres.
A infraestrutura híbrida distribuída (DHI) consiste em um stack de tecnologia unificado baseado em recursos nativos da nuvem para desenvolvimento e implementação de aplicações. Ela estende os princípios baseados na nuvem para todo um ambiente híbrido.
Esses são alguns dos principais componentes:
A virtualização, que utiliza uma camada de software chamada hipervisor para abstrair o hardware do computador em múltiplas máquinas virtuais (VMs), é fundamental para a computação em nuvem.
Cada VM executa seu próprio sistema operacional (SO) e age como um computador físico separado, compartilhando o mesmo hardware subjacente. Ele distribui recursos (por exemplo, processos, memória, redes, armazenamento) tradicionalmente vinculados ao hardware do computador em muitos locais diferentes, o que prepara o terreno para a DHI.
Construídos sobre a virtualização, os contêineres são unidades executáveis de software que empacotam o código da aplicação junto com suas bibliotecas e dependências. Eles são uma evolução natural das VMs e permitem que o código seja executado em qualquer ambiente de computação e criem uma camada de portabilidade e velocidade para aplicações modernas.
Kubernetes, uma plataforma de código aberto de orquestração de contêineres, agenda e automatiza a implementação, o gerenciamento e o escalonamento de aplicações conteinerizadas, garantindo que elas funcionem sem problemas, independentemente de onde estejam implementadas.
A arquitetura de microsserviços é um padrão de projeto no qual uma única aplicação é composta por muitos componentes ou serviços menores, fracamente acoplados e implementáveis de maneira independente, que se comunicam por meio de APIs e agentes de mensagens. Esses serviços são portáteis e podem ser implementados em qualquer lugar, tornando-os uma parte importante da DHI.
Serviços de streaming como Netflix e HBO utilizam centenas de microsserviços para realizar tarefas que vão desde a autenticação do usuário e recomendações de conteúdo até o streaming do vídeo e o faturamento.
Uma plataforma de gerenciamento unificada oferece um painel único para que as equipes de TI implementem, gerenciem e otimizem cargas de trabalho de missão crítica em todos os ambientes. Suas funcionalidades incluem orquestração, automação, monitoramento e ferramentas de governança que otimizam fluxos de trabalho e acompanham a integridade geral e o desempenho da infraestrutura e de aplicações distribuídas.
A infraestrutura híbrida distribuída (DHI) ajuda as empresas a modernizar seus sistemas de TI e alcançar seus objetivos de negócios. Os benefícios incluem:
Um relatório do Gartner Magic Quadrant sobre infraestrutura híbrida distribuída (DHI) revelou uma grande mudança de estratégias "nuvem primeiro" para estratégias "híbrido primeiro", com 90% das organizações prevendo adotar abordagens híbridas até 2027.2
À medida que as empresas modernizam suas estratégias de TI, os líderes estão evoluindo além das estratégias de nuvem pública e estão focados em levar um modelo operacional nativo da nuvem para locais sem nuvem. Em resposta, as soluções DHI surgiram para oferecer as tecnologias avançadas e a flexibilidade de implementação necessárias para atender a essa demanda.
As soluções DHI se enquadram em três categorias principais:
Os provedores de nuvem (por exemplo, hiperescaladores como Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud) fornecem a conectividade de nuvem híbrida entre data centers locais e ambientes de nuvem. Eles permitem também serviços de nuvem distribuídos em várias regiões geográficas e zonas de disponibilidade.
As funcionalidades incluem ferramentas de gerenciamento unificadas, como dashboards centralizados, aplicação de políticas e orquestração de cargas de trabalho.
A infraestrutura hiperconvergente (HCI) é uma abordagem de data center definida por software para a infraestrutura que usa a virtualização para combinar componentes de computação, rede e armazenamento em um único sistema gerenciado por uma camada de software.
Para apoiar a DHI, essas plataformas podem ser implementadas em vários locais, fornecendo uma infraestrutura consistente entre os sistemas. As principais soluções de HCI incluem Nutanix Cloud Platform (NCP), IBM Fusion HCI e VMware vSAN.
As soluções XaaS (tudo como serviço) abrangem, de forma geral, serviços de nuvem sob demanda, como SaaS (software como serviço), PaaS (plataforma como serviço) , IaaS (infraestrutura como serviço), CaaS (contêineres como serviço) e muito mais.
Esse modelo promove a agilidade, a confiabilidade e a segurança necessárias na DHI. Ele permite que as empresas ofereçam a mais recente IA e outras inovações de forma flexível, com pagamento conforme o uso. Entre as soluções XaaS mais populares estão o IBM® Power Virtual Server e o Red Hat OpenShift.
A infraestrutura híbrida distribuída (DHI) oferece grandes benefícios em todos os setores de negócios. Os casos de uso apresentados mais adiante demonstram como a DHI está transformando a infraestrutura em setores-chave:
As empresas de serviços financeiros contam com a flexibilidade do DHI para realizar diversos objetivos de negócios. Por exemplo, dados sensíveis ou regulamentados podem ser armazenados em ambientes privados/locais para atender às necessidades de segurança e conformidade. Cargas de trabalho que exigem elasticidade e baixa latência, como aplicativos de banco online, são implementadas na nuvem pública e na edge para fornecer detecção de fraude em tempo real e experiências do cliente fluidas.
A infraestrutura híbrida distribuída oferece suporte ao gerenciamento de registros eletrônicos de integridade (EHR) e, ao mesmo tempo, protege dados confidenciais de pacientes em ambientes privados para atender a requisitos regulatórios rigorosos (por exemplo, HIPPA). Ela também desempenha um papel importante na medicina moderna, melhorando o atendimento ao paciente por meio de diagnósticos de IA em tempo real e monitoramento remoto de pacientes na edge.
Ao combinar a nuvem privada, a nuvem pública e recursos na edge, a DHI oferece um ambiente ágil e econômico que a experiência do cliente personalizada exige. Por exemplo, os sistemas de ponto de venda são executados na edge para transações em tempo real, enquanto os dados dos clientes permanecem em nuvens privadas por segurança.
A DHI desempenha um papel importante na gestão moderna de frotas ao processar dados em localizações distribuídas. O monitoramento em tempo real na edge permite a otimização de combustível e o direcionamento de rotas. O processamento de dados e análise de dados baseados na nuvem fornecem manutenção preditiva, relatórios de conformidade e outras métricas.
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1 Mercado de Infraestrutura Híbrida Distribuída por Componente (Hardware, Serviços, Software), Tipo de Oferta (Nuvem Privada, Nuvem Pública), Aplicação, Setor do Usuário Final, Usuário Final - Previsão Global 2025-2032, 360iresearch, 2024.
2 Gartner Magic Quadrant para Infraestrutura Híbrida Distribuída, Gartner, 2025.