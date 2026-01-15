Uma parte crítica da evolução da computação em nuvem, a nuvem híbrida distribuída amplia o modelo tradicional de nuvem híbrida, fornecendo a agilidade, flexibilidade e segurança necessárias para lidar com ambientes distribuídos complexos e acelerar a adoção da inteligência artificial (IA).

Nos últimos anos, as aplicações de computação intensiva de dados explodiram, juntamente com a necessidade de processar informações quase em tempo real na edge. A infraestrutura híbrida distribuída integra sistemas díspares em um sistema confiável e seguro para que as empresas possam se adaptar, inovar e acompanhar as rápidas mudanças nas tecnologias.

De acordo com um relatório da 360iresearch, o tamanho do mercado de DHI foi estimado em US$ 5,60 bilhões em 2024 e espera-se que atinja US$ 9,95 bilhões até 2032.1