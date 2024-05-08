O que é nuvem soberana?

Gestão de dados: a abordagem de um CSP quanto à gestão de dados é fundamental. Isso demonstra que eles detêm as políticas e os procedimentos corretos para lidar com os dados de maneira bem-sucedida, aplicando as restrições necessárias. Também devem ser capazes de realizar auditorias regulares a fim de comprovar que as diretrizes implementadas estão sendo seguidas.

Acordos de nível de serviço (SLAs): um acordo de nível de serviço (SLA) com um CSP que estabelece um ambiente de nuvem soberana não deve diferir muito de um acordo que estabelece um ambiente de nuvem pública ou privada. Assim como as nuvens públicas e privadas, as três áreas mais importantes a serem examinadas são o controle (gerenciamento de nuvem), a disponibilidade e o desempenho.

Conformidade: os CSPs que implementam frameworks de nuvem soberana precisam ter um alto nível de conhecimento sobre as leis de dados nas regiões em que operam, bem como um profundo entendimento sobre o cenário de conformidade e soberania de dados em constante mudança. Fornecedores e clientes precisam compartilhar a responsabilidade de se manterem atualizados com as novas normas e desenvolverem estratégias para lidar com elas.

Criptografia de dados: quando se trata de soberania e privacidade de dados, é importante objetivar a confidencialidade dos dados. Os CSPs devem fornecer mecanismos para que as organizações criptografem seus dados e os gerenciem usando chaves criptográficas. Essencialmente, isso significa alterar os dados para um conteúdo criptografado que só pode ser descriptografado por alguém que tenha as permissões e as chaves corretas. Garantir acesso exclusivo a essas chaves de criptografia oferece às empresas total garantia técnica e controle sobre quem pode acessar seus dados em um determinado momento.

Resiliência: por fim, quando algo dá errado, você precisa ter um plano que o auxilie na recuperação rápida. Considere somente CSPs com histórico de ajuda aos clientes com esforços de resiliência e recuperação em países ou regiões relevantes. Todas as implementações de nuvem soberana precisam ter recursos integrados de recuperação e failover adaptados a cada área de conformidade específica em que os dados estão sendo armazenados.