Soluções de privacidade de dados

As organizações que fazem mais do que apenas cumprir regulamentações podem conquistar a confiança dos clientes e se destacar da concorrência. As soluções IBM Security ajudam a oferecer experiências confiáveis aos clientes e aumentar os negócios com uma abordagem holística e adaptável em relação à privacidade de dados baseada nos princípios de zero trust e na proteção de privacidade de dados comprovada.