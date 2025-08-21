Soluções de privacidade de dados

As organizações que fazem mais do que apenas cumprir regulamentações podem conquistar a confiança dos clientes e se destacar da concorrência. As soluções IBM Security ajudam a oferecer experiências confiáveis aos clientes e aumentar os negócios com uma abordagem holística e adaptável em relação à privacidade de dados baseada nos princípios de zero trust e na proteção de privacidade de dados comprovada.
Aprenda a proteger suas pessoas e dados contra ciberataques. Obtenha uma visão mais aprofundada das táticas dos atacantes e recomendações para proteger proativamente sua organização.
Avalie o uso dos dados e os riscos em face das responsabilidades regulamentares e com os clientes.
Proteja dados pessoais com controles de segurança para oferecer experiências confiáveis.
Responda de maneira eficiente para corrigir os riscos e problemas de conformidade e escalar com mais facilidade.
A IBM Security e a 1touch.io se uniram para oferecer a você a descoberta de dados visando a privacidade e a segurança. Aproveite a descoberta e classificação precisas, escaláveis e integradas de dados estruturados e não estruturados em todos os ambientes.
O software IBM® Guardium fornece segurança avançada de dados integrada e escalável.
O IBM Verify oferece gerenciamento de identidade e acesso do consumidor com foco em privacidade.
O IBM® QRadar SOAR acelera a resiliência cibernética e possibilita a automação de tarefas repetitivas.
As soluções de armazenamento flash para proteção de dados e resiliência cibernética promovem a continuidade operacional, melhoram o desempenho e reduzem custos de infraestrutura.
O IBM Cloud Pak for Data oferece ferramentas para criar uma fundação de dados governados para acelerar os resultados de dados e lidar com os requisitos de privacidade e conformidade.
Automatize relatórios de dados privados para melhorar a precisão da conformidade, reduzir o tempo de auditoria e acelerar iniciativas com o IBM OpenPages Data Privacy Management.
Acesse serviços de privacidade que ajudam a estabelecer regras para manipular e usar informações protegidas.
Colabore com especialistas em segurança de dados para proteger seus dados mais sensíveis.
Gerenciar seus riscos de segurança e a conformidade trabalhando em parceria com consultores em privacidade de dados.