Fachada de edifício em padrão de concreto branco

Proteja sua privacidade

As organizações que fazem mais do que apenas cumprir regulamentações podem conquistar a confiança dos clientes e se destacar da concorrência. As soluções IBM Security ajudam a oferecer experiências confiáveis aos clientes e aumentar os negócios com uma abordagem holística e adaptável em relação à privacidade de dados baseada nos princípios de zero trust e na proteção de privacidade de dados comprovada.

 
Aprenda a proteger suas pessoas e dados contra ciberataques. Obtenha uma visão mais aprofundada das táticas dos atacantes e recomendações para proteger proativamente sua organização.

Benefícios da privacidade de dados
Conheça os riscos dos dados

Avalie o uso dos dados e os riscos em face das responsabilidades regulamentares e com os clientes.
Compartilhamento seguro de dados

Proteja dados pessoais com controles de segurança para oferecer experiências confiáveis.
Automatize a resposta a incidentes

Responda de maneira eficiente para corrigir os riscos e problemas de conformidade e escalar com mais facilidade.
IBM® Guardium Discover and Classify

A IBM Security e a 1touch.io se uniram para oferecer a você a descoberta de dados visando a privacidade e a segurança. Aproveite a descoberta e classificação precisas, escaláveis e integradas de dados estruturados e não estruturados em todos os ambientes.

Soluções de privacidade de dados Proteção de dados abrangente

O software IBM® Guardium fornece segurança avançada de dados integrada e escalável.

O IBM Verify oferece gerenciamento de identidade e acesso do consumidor com foco em privacidade.

O IBM® QRadar SOAR acelera a resiliência cibernética e possibilita a automação de tarefas repetitivas.

As soluções de armazenamento flash para proteção de dados e resiliência cibernética promovem a continuidade operacional, melhoram o desempenho e reduzem custos de infraestrutura.

O IBM Cloud Pak for Data oferece ferramentas para criar uma fundação de dados governados para acelerar os resultados de dados e lidar com os requisitos de privacidade e conformidade.

Automatize relatórios de dados privados para melhorar a precisão da conformidade, reduzir o tempo de auditoria e acelerar iniciativas com o IBM OpenPages Data Privacy Management.

Serviços de privacidade de dados
Vista de satélite da Terra com luzes da cidade
Serviços de política de privacidade de dados

Acesse serviços de privacidade que ajudam a estabelecer regras para manipular e usar informações protegidas.

Pessoas de negócios trabalham na sala do servidor
Serviços de segurança de dados

Colabore com especialistas em segurança de dados para proteger seus dados mais sensíveis.

Vista aérea de mulheres de negócios trabalhando juntas com notebook e tablet em um escritório iluminado
Serviços de conformidade e riscos

Gerenciar seus riscos de segurança e a conformidade trabalhando em parceria com consultores em privacidade de dados.

Recursos Custo das violações de dados 2025
A IA está transformando os negócios, mas também está introduzindo riscos. Cerca de 97% das organizações que sofreram incidentes de segurança relacionados com IA não tinham controles de acesso adequados.
Cinco armadilhas comuns de segurança de dados
Explore este e-book e aprenda como melhorar sua postura de segurança e conformidade de dados.
Prepare-se para o futuro da privacidade de dados
Cinco considerações essenciais para preparar sua organização para o futuro do cenário em evolução da privacidade de dados.
Próximas etapas

