Um sistema de gestão de frotas inteligente pode ajudar as organizações a alcançar suas metas ambientais, sociais e de governança (ESG). Por exemplo, os provedores de frotas podem desempenhar um papel crucial na minimização da pegada econômica de sua organização, monitorando o consumo de combustível e outros dados de diagnóstico. Com isso, podem também melhorar o desempenho das frotas, evitando que os veículos quebrem e evitando aquisições de veículos dispendiosas.

O gestão de frotas também pode possibilitar resultados mais positivos na inspeção veicular. Uma inspeção veicular deficiente pode paralisar veículos, mesmo quando eles estão totalmente operacionais. A gestão de frotas pode proporcionar a manutenção preditiva ou preventiva que mantém os veículos em circulação.

Finalmente, com a implantação de várias soluções de gestão de frotas, as empresas podem melhorar a manutenção, evitar cancelamentos de última hora e aumentar o número de clientes atendidos. Isso pode resultar em clientes mais satisfeitos e maior rentabilidade.