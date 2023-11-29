O que é gestão de frotas?

Grupo de veículos dirigindo

A gestão de frotas engloba sistemas, processos e ferramentas necessários para garantir que a frota de veículos de negócios de uma organização seja mantida durante todo o ciclo de vida.

Também envolve a gestão de motoristas de frota, a otimização das operações da frota e a melhoria da utilização de ativos, que abrangem a gestão de ativos corporativos.

Uma frota pode conter desde veículos comerciais até caminhões de carga e aviões, dependendo da organização. Algumas organizações podem construir sua própria frota, enquanto outras podem contratar empresas de gestão de frotas. Com uma gestão de frotas adequada, as organizações podem melhorar a eficiência, reduzir custos e garantir que seus negócios permaneçam em conformidade com as regulamentações mais recentes.

Quais são os benefícios da gestão de frotas?

Um sistema de gestão de frotas inteligente pode ajudar as organizações a alcançar suas metas ambientais, sociais e de governança (ESG). Por exemplo, os provedores de frotas podem desempenhar um papel crucial na minimização da pegada econômica de sua organização, monitorando o consumo de combustível e outros dados de diagnóstico. Com isso, podem também melhorar o desempenho das frotas, evitando que os veículos quebrem e evitando aquisições de veículos dispendiosas.

O gestão de frotas também pode possibilitar resultados mais positivos na inspeção veicular. Uma inspeção veicular deficiente pode paralisar veículos, mesmo quando eles estão totalmente operacionais. A gestão de frotas pode proporcionar a manutenção preditiva ou preventiva que mantém os veículos em circulação.

Finalmente, com a implantação de várias soluções de gestão de frotas, as empresas podem melhorar a manutenção, evitar cancelamentos de última hora e aumentar o número de clientes atendidos. Isso pode resultar em clientes mais satisfeitos e maior rentabilidade.

O que faz um gestor de frotas?

Os gestores de frotas supervisionam as operações de frotas mantendo a eficiência. À primeira vista, pode parecer uma gestão de desempenho de ativos rotineira ou da manutenção das frotas. No entanto, as responsabilidades de um gestor de frotas incluem desde:

Aquisição de veículos

Os gestores de frota determinam quando um veículo novo é necessário, quais requisitos o veículo deve atender e se um veículo antigo precisa ser substituído.

Manutenção da frota

Os gestores de frota são responsáveis pela manutenção preventiva dos veículos para evitar avarias, equilibrando os custos de manutenção com os cronogramas de manutenção e reparos de manuseio para a frota permanecer operacional.

Gestão de motoristas

Os gestores de frotas recrutam motoristas, gerenciam seus fluxos de trabalho e trabalham para reter talentos. Garantem também a segurança do motorista implementando treinamento adequado, monitorando o comportamento do motorista e otimizando os procedimentos de segurança.

Implementação de programas de combustível

Os gestores de frotas são responsáveis pela gestão de combustível, que inclui o mapeamento dos locais de abastecimento preferidos, a criação de processos para rastrear o uso de combustível e a redução dos custos de abastecimento para toda a frota de veículos.

Conformidade com regulamentos

Os gestores de frotas supervisionam o horário de atendimento (HOS), os dispositivos de registro eletrônico (ELDs) e outros requisitos regulatórios para garantir que todos os motoristas operem em total conformidade.

Redução dos custos operacionais

Os gestores de frotas comparam os custos da frota, agregam dados em um local central e fazem a otimização das rotas para melhorar a redução de custos e reduzir o downtime. Muitos utilizam soluções de gestão de frotas ou software de gestão de frotas para automatizar e otimizar essas tarefas.

O que é software de gestão de frotas?

O software de gestão de frotas proporciona aos gestores de frotas uma plataforma de logística em tempo real capaz de comandar tudo, desde o rastreamento da frota e o gerenciamento de motoristas até a previsão do tempo e do tráfego. As soluções de gestão de frotas também podem melhorar o uso de combustível, apresentar métricas importantes de veículos e dados da frota, garantir a conformidade com os requisitos regulamentares e, finalmente, otimizar as operações da frota.

Embora seja semelhante a um sistema de gerenciamento de transporte que permite que uma empresa gerencie suas remessas de entrada e saída, o software de gerenciamento de frotas difere por ser mais robusto e concentrar-se exclusivamente em frotas comerciais.

Alguns recursos comuns do software de gestão de frotas são:

  • Monitoramento de veículos: graças ao GPS e à telemática OEM, os gestores de frotas têm visibilidade em tempo real das frotas enquanto estão em trânsito. Eles podem monitorar locais de veículos, analisar o desempenho do motorista e mitigar possíveis problemas de manutenção por meio de notificações em tempo real. A capacidade de identificar um veículo por meio do rastreamento de ativos é uma funcionalidade definidora de uma boa estratégia de gestão de ativos fixos .
  • Análises de comportamento de condução: frequentemente, os sistemas de monitorização de veículos têm um componente de comportamento de condução adicional que atribui aos condutores uma pontuação ou classificação. Por exemplo, frenagens frequentes ou marcha lenta podem afetar negativamente as pontuações. Algumas organizações também podem utilizar câmeras na cabine de seus veículos para ficar de olho em sua frota comercial.
  • Gestão de combustível: a eficiência de combustível pode levar a reduções consideráveis nos custos. O software de gestão de frotas monitoriza os custos de combustível e o consumo de combustível dos veículos. Pode também automatizar o processo de reabastecimento para evitar reabastecimento desnecessário, ou pior, a pane seca.
  • Planejamento de rotas: os gestores de frotas costumam planejar rotas com antecedência para alcançar a eficiência ideal. Por meio de uma combinação de rastreamento de GPS e telemática, os gestores de frotas podem mapear rotas com precisão, reduzindo os custos de combustível e melhorando os esforços de sustentabilidade.
  • Atualizações de software: o aumento de veículos elétricos significa que os operadores de frota devem ter um plano abrangente para gerenciar atualizações nos sistemas operacionais do veículo, inclusive quando atualizar o software e como implementar as atualizações.

Por onde começar a gestão de frotas

As organizações que desejam estabelecer um forte programa de gestão de frotas devem considerar o seguinte:

Preços

Uma estratégia de gestão de frotas de olho no futuro exige um investimento considerável logo no início. Alguns custos iniciais são a inclusão de telemática nos veículos, a compra ou o licenciamento de software e a preparação da força de trabalho.
Complexidade da frota

Os tamanhos das frotas variam e uma frota de veículos pode variar desde bicicletas elétricas até aeronaves. Grandes frotas com uma grande variedade de veículos exigirão abordagens diferentes para cada tipo de veículo, especialmente quando se trata de manutenção preventiva.
Gestão de tecnologia

À medida que as organizações avançarem na direção de uma abordagem de gestão de frotas mais avançada e baseada em software, precisarão se manter atualizadas sobre as tecnologias mais recentes, atualizar e substituir o hardware e gerenciar a pilha de tecnologia.
