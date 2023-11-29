A gestão de frotas engloba sistemas, processos e ferramentas necessários para garantir que a frota de veículos de negócios de uma organização seja mantida durante todo o ciclo de vida.
Também envolve a gestão de motoristas de frota, a otimização das operações da frota e a melhoria da utilização de ativos, que abrangem a gestão de ativos corporativos.
Uma frota pode conter desde veículos comerciais até caminhões de carga e aviões, dependendo da organização. Algumas organizações podem construir sua própria frota, enquanto outras podem contratar empresas de gestão de frotas. Com uma gestão de frotas adequada, as organizações podem melhorar a eficiência, reduzir custos e garantir que seus negócios permaneçam em conformidade com as regulamentações mais recentes.
Um sistema de gestão de frotas inteligente pode ajudar as organizações a alcançar suas metas ambientais, sociais e de governança (ESG). Por exemplo, os provedores de frotas podem desempenhar um papel crucial na minimização da pegada econômica de sua organização, monitorando o consumo de combustível e outros dados de diagnóstico. Com isso, podem também melhorar o desempenho das frotas, evitando que os veículos quebrem e evitando aquisições de veículos dispendiosas.
O gestão de frotas também pode possibilitar resultados mais positivos na inspeção veicular. Uma inspeção veicular deficiente pode paralisar veículos, mesmo quando eles estão totalmente operacionais. A gestão de frotas pode proporcionar a manutenção preditiva ou preventiva que mantém os veículos em circulação.
Finalmente, com a implantação de várias soluções de gestão de frotas, as empresas podem melhorar a manutenção, evitar cancelamentos de última hora e aumentar o número de clientes atendidos. Isso pode resultar em clientes mais satisfeitos e maior rentabilidade.
Os gestores de frotas supervisionam as operações de frotas mantendo a eficiência. À primeira vista, pode parecer uma gestão de desempenho de ativos rotineira ou da manutenção das frotas. No entanto, as responsabilidades de um gestor de frotas incluem desde:
Os gestores de frota determinam quando um veículo novo é necessário, quais requisitos o veículo deve atender e se um veículo antigo precisa ser substituído.
Os gestores de frota são responsáveis pela manutenção preventiva dos veículos para evitar avarias, equilibrando os custos de manutenção com os cronogramas de manutenção e reparos de manuseio para a frota permanecer operacional.
Os gestores de frotas recrutam motoristas, gerenciam seus fluxos de trabalho e trabalham para reter talentos. Garantem também a segurança do motorista implementando treinamento adequado, monitorando o comportamento do motorista e otimizando os procedimentos de segurança.
Os gestores de frotas são responsáveis pela gestão de combustível, que inclui o mapeamento dos locais de abastecimento preferidos, a criação de processos para rastrear o uso de combustível e a redução dos custos de abastecimento para toda a frota de veículos.
Os gestores de frotas supervisionam o horário de atendimento (HOS), os dispositivos de registro eletrônico (ELDs) e outros requisitos regulatórios para garantir que todos os motoristas operem em total conformidade.
Os gestores de frotas comparam os custos da frota, agregam dados em um local central e fazem a otimização das rotas para melhorar a redução de custos e reduzir o downtime. Muitos utilizam soluções de gestão de frotas ou software de gestão de frotas para automatizar e otimizar essas tarefas.
O software de gestão de frotas proporciona aos gestores de frotas uma plataforma de logística em tempo real capaz de comandar tudo, desde o rastreamento da frota e o gerenciamento de motoristas até a previsão do tempo e do tráfego. As soluções de gestão de frotas também podem melhorar o uso de combustível, apresentar métricas importantes de veículos e dados da frota, garantir a conformidade com os requisitos regulamentares e, finalmente, otimizar as operações da frota.
Embora seja semelhante a um sistema de gerenciamento de transporte que permite que uma empresa gerencie suas remessas de entrada e saída, o software de gerenciamento de frotas difere por ser mais robusto e concentrar-se exclusivamente em frotas comerciais.
Alguns recursos comuns do software de gestão de frotas são:
As organizações que desejam estabelecer um forte programa de gestão de frotas devem considerar o seguinte:
Uma estratégia de gestão de frotas de olho no futuro exige um investimento considerável logo no início. Alguns custos iniciais são a inclusão de telemática nos veículos, a compra ou o licenciamento de software e a preparação da força de trabalho.
Os tamanhos das frotas variam e uma frota de veículos pode variar desde bicicletas elétricas até aeronaves. Grandes frotas com uma grande variedade de veículos exigirão abordagens diferentes para cada tipo de veículo, especialmente quando se trata de manutenção preventiva.
À medida que as organizações avançarem na direção de uma abordagem de gestão de frotas mais avançada e baseada em software, precisarão se manter atualizadas sobre as tecnologias mais recentes, atualizar e substituir o hardware e gerenciar a pilha de tecnologia.
