O que é gestão de desempenho de ativos?

A gestão de desempenho de ativos (APM) é uma abordagem estratégica para gerenciar recursos que as empresas usam em suas operações diárias de negócios. As empresas dependem do APM para otimizar o desempenho de seus ativos mais valiosos, incluindo prédios, equipamentos, veículos, software e tecnologia.
As soluções APM de melhor desempenho combinam as melhores práticas de gerenciamento de software e ativos para aumentar o desempenho e a confiabilidade de tudo, desde um edifício de escritório inteligente até uma frota de veículos de transporte. Usando recursos de ponta, como manutenção preditiva, análise aprimorada por IA e monitoramento remoto, o APM ajuda a reduzir a probabilidade de falhas de equipamentos, aumentar a confiabilidade dos ativos e aumentar a duração da vida útil dos ativos sem adicionar custos desnecessários.
Um ativo é qualquer coisa útil ou valiosa para uma organização. O termo pode incluir ativos físicos e não físicos, como infraestrutura e equipamentos, capital (dinheiro) e pessoas. Simplificando, um ativo é qualquer coisa que uma empresa possui e usa para administrar seus negócios.
Gestão do ciclo de vida de ativos (ALM) é o processo pelo qual as organizações de bens de ativos mantêm seus ativos funcionando sem problemas durante toda a vida útil. A gestão de desempenho de ativos (APM) é uma abordagem estratégica que as empresas usam para maximizar o desempenho dos ativos. Embora ambas as abordagens lidem com a saúde e o desempenho dos ativos, o ALM se concentra em todas as etapas do ciclo de vida dos ativos, incluindo os estágios de planejamento, utilização e descomissionamento, enquanto o APM se concentra exclusivamente no desempenho dos ativos durante a fase de utilização.
Organizações de diferentes tamanhos e setores usam o APM como parte de sua estratégia geral de ativos por vários motivos, incluindo a redução da probabilidade de falhas nos ativos, a diminuição do tempo de inatividade não planejado e a minimização dos custos de manutenção. As soluções modernas de APM geralmente também melhoram os recursos de conformidade, os recursos de diagnóstico de equipamentos, a conectividade de ativos e os ecossistemas de manutenção.
Aqui estão alguns dos benefícios que as organizações que implementam um APM eficaz normalmente veem.
Quando as organizações monitoram estrategicamente a saúde e o desempenho de seus ativos mais valiosos, elas reduzem seus custos operacionais e diminuem a probabilidade de detalhamentos que podem resultar em manutenção não planejada. Ao implementar táticas de manutenção preventiva e preditiva, elas podem melhorar seus recursos de previsão e agendar reparos quando se adequarem a eles, não após uma falha inesperada.
As tarefas de manutenção são essenciais para preservar a integridade e a produtividade dos ativos de uma organização. No entanto, seu custo pode variar muito e pode afetar a lucratividade da organização. As melhorias nas capacidades de tomada de decisão geradas por uma abordagem APM sólida ajudam as organizações a evitar a realização de manutenção excessiva e desnecessária.
Usando IA e recursos de aprendizado de máquina (ML) para implantar manutenção preditiva e preventiva, as soluções modernas de APM oferecem melhorias na disponibilidade de ativos e na condição de ativos. Os operadores assistidos por essas novas tecnologias são mais capazes de recomendar estratégias de reparo que ajudam a reduzir os dispendiosos tempos de inatividade para os ativos dos quais a empresa depende.
Atualmente, muitas organizações com muitos ativos aproveitam a Internet of Things (IoT) e a inteligência artificial (IA) como parte de uma estratégia geral de APM para ajudá-las a identificar oportunidades de maior eficiência. Enquanto no passado os líderes empresariais tinham que esperar até o final do mês ou do trimestre para analisar os números de desempenho, hoje eles podem obter os mesmos dados em tempo real. Em um estudo de caso de 2022, 51% das organizações disseram que priorizariam o aumento da eficiência operacional em relação a outras iniciativas.¹
As soluções de APM de melhor desempenho atuais aproveitam software, ferramentas e uma abordagem orientada a dados para ajudar as organizações a alcançar suas iniciativas de transformação digital. As soluções de software APM ajudam os líderes de negócios a construir uma estratégia unificada, aumentar suas capacidades de gerenciamento de risco e oferecer excelência operacional. Aqui estão três etapas para construir um programa APM eficaz dentro de sua organização.
A APM eficaz começa na primeira etapa do ciclo de vida do ativo: planejamento. Antes mesmo de adquirir um ativo, os tomadores de decisão precisam pensar em como operar e mantê-lo se encaixarão em suas operações mais amplas. Para fazer isso, eles precisarão avaliar o valor do ativo.
A avaliação de ativos varia muito entre organizações e indústrias. Por exemplo, em um negócio de entrega de alimentos, a saúde e o desempenho dos veículos acostumados a transportar mercadorias serão críticos. No entanto, para uma empresa de software, embora possa ser proprietária de uma frota de veículos que usa periodicamente, a saúde e o desempenho dos veículos não são cruciais para suas operações comerciais diárias. Portanto, essas duas organizações valorizariam o mesmo ativo de forma diferente. Quando você estiver começando a formar seu APM, escolha primeiro os ativos que são essenciais para as operações de negócios. Você pode resolver a condição de seus ativos de prioridade mais baixa mais tarde.
Uma técnica que se tornou cada vez mais valiosa na APM é a criação de um gêmeo digital. Um gêmeo digital é uma representação virtual de um ativo que permite aos operadores executar testes e prever o desempenho com base em simulações. Com um bom gêmeo digital, os tomadores de decisão podem saber qual a probabilidade de um ativo ter um bom desempenho nas condições a que pretende submetê-lo. Os gêmeos digitais ajudam operadores e líderes de manutenção a identificar problemas de desempenho e obter insights sobre possíveis melhorias nos planos de manutenção.
Quando se trata de monitorar o desempenho dos ativos, bem como a automação de fluxos de trabalho de ativos críticos, o software APM, como um sistema de gerenciamento de ativos empresariais (EAM) , é crucial para a execução de uma estratégia eficaz. EAM combina software e serviços para ajudar as organizações a manter, controlar e otimizar seus ativos operacionais. Com a quantidade de dados gerados atualmente por meio da IoT, os gerentes de manutenção confiam cada vez mais em softwares de gerenciamento como o EAM, equipados com análise de dados aprimorada por IA, para ajudá-los a tomar decisões mais inteligentes.
Além do EAM, muitas iniciativas de APM implementam um sistema de gerenciamento de manutenção (CMMS) competente para ajudar os departamentos de manutenção a centralizar informações vitais de ativos. Um CMMS informa aos gerentes de manutenção onde está um ativo, que tipo de serviços ou reparos ele exige e quem deve executá-los. Um CMMS forte pode tornar informações críticas sobre um ativo imediatamente acessível e auditável para seus operadores.
As abordagens de APM mais eficazes de hoje dependem da capacidade de agendar a manutenção regularmente para evitar a quebra do equipamento e avaliar continuamente o desempenho em tempo real. Essas duas estratégias, manutenção preventiva e preditiva são fundamentais para o sucesso de muitas iniciativas de APM.
A manutenção preventiva utiliza atividades de manutenção programadas regularmente para reduzir as chances de quebra de ativos. O tempo de inatividade é planejado usando as práticas recomendadas e as médias históricas, como tempo médio entre falhas (MTBF).
A manutenção preditiva avalia e reavalia continuamente a condição de um ativo usando sensores que coletam dados sobre o ativo em tempo real. Esses dados são então ingeridos por um EAM ou CMMS habilitado para IA, onde ferramentas e processos avançados de análise de dados, como o ML, identificam, detectam e resolvem problemas em tempo real. Com base nesses dados e na análise subsequente, os algoritmos são usados para criar modelos que preveem quando poderão surgir futuros problemas potenciais com um equipamento. Foi comprovado que a manutenção preditiva reduz os custos de manutenção, diminui o tempo de inatividade dos ativos em 35% a 50% e aumenta a vida útil dos ativos em 20% a 40%.²
Quando se trata de saber se sua estratégia de APM está funcionando ou não, selecionar as métricas de sucesso certas é fundamental. Os KPIs informam se uma abordagem estratégica foi bem-sucedida e ajudam os líderes de negócios a entender o impacto de suas decisões. Escolher a métrica errada pode dar uma visão imprecisa sobre o desempenho de um ativo e fazer com que as empresas tomem decisões estratégicas que podem ser prejudiciais a longo prazo.
Muitos fatores influenciam a forma como as métricas de desempenho são identificadas, incluindo o setor em que sua organização opera, seu tamanho, os tipos de ativos que possui e suas prioridades gerais de negócios. Aqui estão alguns métodos comprovados que as empresas usam para medir o sucesso de suas iniciativas de APM.
Talvez a métrica mais usada para avaliar o sucesso de qualquer programa de manutenção seja o MTBF dos ativos que ele foi encarregado de reparar. O MTBF é uma fórmula simples que calcula o tempo médio entre os reparos necessários em um equipamento dividindo o tempo total de operação pelo número de falhas durante esse tempo. Um departamento de manutenção cujos ativos têm um MTBF alto geralmente é avaliado como “forte”.
Como bem conhecido e amplamente usado como MTBF, a eficácia geral do equipamento (OEE) (link reside fora de ibm.com) é outra métrica popular para medir o desempenho do ativo. Ele se concentra em três métricas: disponibilidade, desempenho e qualidade do equipamento. A "disponibilidade" é determinada usando o tempo real de produção do ativo em comparação com seu tempo de produção planejado, o "desempenho" mede o desempenho do equipamento em comparação com seu potencial máximo e a "qualidade" avalia a taxa de produção de produtos considerados "boa contagem" em comparação com aqueles que ele produz que apresentam defeitos ou requerem retrabalho. Para determinar a pontuação OEE do ativo, esses três fatores são multiplicados juntos.
Duas outras métricas para medir o sucesso de um programa APM são a rapidez e a eficácia com que os técnicos de manutenção fecham os tickets de ordem de serviço que lhes são atribuídos e a porcentagem geral de trabalho concluído em relação ao não concluído.
Normalmente associada a estratégias de manutenção a longo prazo, a frequência da métrica de tarefas de manutenção de emergência fornece insights sobre a eficácia de um programa de manutenção preventiva. Simplificando, quanto melhor um departamento de manutenção estiver realizando a manutenção preventiva, mais raras devem ser as avarias que requerem intervenção emergencial.
As soluções mais completas de gestão de desempenho de ativos de hoje em dia contam com recursos tecnológicos avançados, como IoT, análises aprimoradas por IA e monitoramento, e capacidades baseadas em nuvem. O IBM Maximo® Application Suite é uma plataforma totalmente integrada que ajuda as empresas a desenvolver suas operações de manutenção, desde o agendamento programado até a manutenção preditiva baseada em condição, informada por insights em tempo real. IBM Maximo tem um histórico comprovado de como ajudar as empresas a impulsionar o desempenho dos ativos, ampliar a vida útil dos ativos e reduzir os custos e o tempo de inatividade.
Aproveite ao máximo seus ativos corporativos com o Maximo Application Suite. É uma plataforma única e integrada baseada em nuvem que usa IA, IoT e análise para otimizar o desempenho, estender os ciclos de vida dos ativos e reduzir o tempo de inatividade operacional e os custos.
1 “Gerenciamento empresarial de ativos 1.0” (link externo a IBM.com) IDC MaturityScape, 2022 de março de 2022
2 “Quantificando o valor da manutenção preditiva" (link reside fora de ibm.com) " Nucleus Research, 2023 de maio de