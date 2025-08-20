O que é gestão de desempenho de ativos?

A APM eficaz começa na primeira etapa do ciclo de vida do ativo: planejamento. Antes mesmo de adquirir um ativo, os tomadores de decisão precisam pensar em como operar e mantê-lo se encaixarão em suas operações mais amplas. Para fazer isso, eles precisarão avaliar o valor do ativo.

A avaliação de ativos varia muito entre organizações e indústrias. Por exemplo, em um negócio de entrega de alimentos, a saúde e o desempenho dos veículos acostumados a transportar mercadorias serão críticos. No entanto, para uma empresa de software, embora possa ser proprietária de uma frota de veículos que usa periodicamente, a saúde e o desempenho dos veículos não são cruciais para suas operações comerciais diárias. Portanto, essas duas organizações valorizariam o mesmo ativo de forma diferente. Quando você estiver começando a formar seu APM, escolha primeiro os ativos que são essenciais para as operações de negócios. Você pode resolver a condição de seus ativos de prioridade mais baixa mais tarde.