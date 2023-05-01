A manutenção de frotas é como operadores de frotas e outras organizações garantem que os veículos dos quais dependem para entregar produtos e serviços estejam disponíveis e operacionais. Uma boa manutenção de frotas muitas vezes requer um processo abrangente de gerenciamento de manutenção de frotas para maximizar as operações.
A manutenção de frotas é a descrição geral de como as organizações abordam o tempo de atividade dos veículos. O gerenciamento de manutenção de frotas é o processo pelo qual os gerentes de frotas garantem a disponibilidade de suas frotas para realizar tarefas, como o transporte de equipamentos, matérias-primas, produtos acabados ou pessoas.
Organizações que dependem de uma frota precisam ter uma visão macro e micro do status de cada veículo. Isso permite que elas planejem com precisão seus serviços com base em quais veículos estão operacionais, quais precisam de reparos imediatos e quais necessitam ser substituídos.
Cada vez mais, as empresas estão optando por gerenciar suas frotas com software de manutenção de frotas em tempo real, como um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado. Este software pode automatizar uma visão ampla e extremamente detalhada da disponibilidade da frota a qualquer momento, mantendo um foco claro nos serviços de manutenção e nos custos operacionais.
Um programa abrangente de gerenciamento de manutenção de frotas fornece às organizações ferramentas para lidar com as exigências regulatórias, prolongar a vida útil dos ativos automotivos por meio de manutenção preventiva, monitorar o status dos equipamentos e otimizar a gestão de peças e inventário.
Veículos comerciais, desde carros até barcos, que necessitam de manutenção regular e que as organizações devem manter o controle. Embora a manutenção de veículos possa variar dependendo do tipo de veículo, todos os abaixo mencionados se beneficiam da participação em um programa de gerenciamento de manutenção de frotas.
Saber como as aeronaves vão se comportar é crítico em um setor onde um erro pode ter consequências desastrosas. O setor aeronáutico foi pioneiro em muitos avanços no gerenciamento de manutenção de ativos, e continua sendo crítico hoje em dia utilizar esses processos para manter as aeronaves seguras e prontas para uso.
A cadeia de suprimentos global depende da confiabilidade e do tempo de operação desses importantes motores do comércio. Nos últimos anos, vimos como a falta de disponibilidade de veículos de transporte pode ter um efeito desastroso na economia global como um todo.
Tanto os caminhões de curta distância quanto os de longa distância sofrem depreciação e outros desgastes que os operadores de frotas devem monitorar.
Os cidadãos avaliam seus representantes eleitos com base na confiabilidade do transporte público, portanto, os governos devem ter uma visão abrangente da condição e da disponibilidade de seus ônibus, trens e outros veículos de transporte.
O crescimento dos serviços de entrega de produtos e alimentos em tempo real e o aumento das entregas durante a pandemia aumentaram a dependência da empresa em relação a motocicletas e bicicletas elétricas.
Os carros são veículos de entrega valiosos para muitos tipos de empresas e podem operar sem problemas por muitos anos se a manutenção for feita corretamente.
Atualmente, o uso de softwares avançados para gerenciamento de frotas e métricas tornou a manutenção de frotas muito mais simples. O software adequado otimiza os fluxos de trabalho ao utilizar inteligência artificial (IA) e outras tecnologias avançadas para avaliar melhor a situação de qualquer veículo da frota e garantir o máximo tempo de atividade para cada veículo específico.
Um método de gerenciamento de inventário que divide o número de itens ou ativos contados diariamente, de modo que todos os itens possam ser contados até um prazo determinado (por exemplo, dez itens por dia de uma lista de 500 ao longo de 50 dias). Isso permite que as organizações mantenham uma visão abrangente de todos os componentes essenciais para cada veículo específico, sem a necessidade de realizar uma inspeção semanal dispendiosa de cada ativo.
O software de gerenciamento de frotas adequado automatiza o consumo de combustível dos veículos da frota, avaliando o armazenamento de combustível existente, limitando reabastecimentos desnecessários e evitando a probabilidade de os veículos ficarem sem combustível.
Essa ferramenta financeira ajuda as empresas a entenderem o custo total de um item, desde a compra inicial e a manutenção até a aposentadoria.
Uma visão 360° de toda a sua frota ajuda você a entender os veículos disponíveis, seu status atual e quais estão fora para entrega ou manutenção, permitindo que você faça as aprovações corretas.
As organizações precisam ter uma visão completa dos cronogramas de manutenção preventiva, que incluem as tarefas solicitadas, quem as requisitou e quando. Isso possibilita uma avaliação mais precisa de quantos veículos estarão funcionando e o tempo necessário para reparar os que estão em operação. Isso também cria uma melhor oportunidade para gerenciar o capital humano responsável pelos reparos da frota. Isso pode ainda acompanhar detalhes menores, porém significativos, como a troca de óleo e pequenos reparos corretivos para manter os veículos da frota em perfeito funcionamento.
Os prestadores de serviços de frota precisam ter informações em tempo real sobre a localização de seus veículos nas estradas. O rastreamento de frotas utiliza telemetria para permitir que os operadores monitorem a localização, o status e a atividade de uma frota de veículos. Isso é frequentemente alcançado por meio de dispositivos de rastreamento GPS instalados em cada veículo, que transmitem dados para um software centralizado.
O aumento dos veículos eletrônicos significa que os operadores de frota precisarão ter um plano abrangente para gerenciar as atualizações dos sistemas operacionais dos veículos. Isso inclui decidir quando devem atualizar seu software e como devem implementá-lo, seja tudo de uma vez ou através de testes beta com alguns veículos, a fim de evitar paradas por bugs.
Os gerentes e operadores de frota precisam de uma visão abrangente e econômica da disponibilidade de seus veículos para realizar tarefas. Na cadeia de suprimentos global atual, os gerentes de frota necessitam de precisão absoluta para saber quantos caminhões e veículos estão disponíveis. Um programa de manutenção de frota sólido garante a disponibilidade de todos os tipos de veículos.
O gerenciamento das frotas se tornará cada vez mais crucial à medida que mais empresas migrem para veículos eletrônicos e necessitem de análises em tempo real mais detalhadas sobre o desempenho de seus veículos e as atualizações que devem realizar para atender às expectativas.
O gerenciamento avançado de manutenção de frotas oferece vários benefícios importantes para operadores de frota e organizações, proporcionando uma vantagem competitiva em relação àquelas que utilizam processos mais rudimentares ou manuais.
Uma inspeção veicular inadequada pode colocar os veículos fora de operação, mesmo que estejam "funcionando" bem. Nenhuma empresa se beneficia ao retirar veículos da frota de circulação devido à falha nas inspeções. Um excelente gerenciamento de frota oferece manutenção preditiva ou preventiva.
Ao monitorar o consumo de combustível e outros dados diagnósticos, os fornecedores de frota podem implementar mudanças para minimizar seu impacto econômico de pegada de carbono e evitar que os ativos da frota apresentem falhas, eliminando a necessidade de adquirir novos equipamentos ou veículos antes do necessário.
Saber quais veículos de uma frota precisam de manutenção rotineira e quando permite que as empresas gerenciem toda a operação, desde os prazos de entrega estimados até os suprimentos esperados, além de permitir que as agências governamentais informem melhor seus cidadãos sobre a disponibilidade de serviços. Com a adoção de soluções para a gestão de manutenção de frotas, as empresas aprimoram a manutenção, o que ajuda a evitar cancelamentos dispendiosos e amplia a quantidade de clientes atendidos, criando, assim, um número maior de consumidores satisfeitos.
Organizações com grandes frotas e empresas fornecedoras de veículos de frota provavelmente precisam ter um inventário completo de peças de reposição, para que possam resolver rapidamente qualquer problema com um veículo específico.
Serviços de frota funcionando de forma ideal, com mais veículos em operação e menos quebras ou paradas, resultam em mais entregas e serviços pontuais, levando a um aumento na receita e à redução de custos. Operações de frota bem gerenciadas aumentam o tempo de atividade dos veículos, prolongando a vida útil dos ativos. Ao reduzir as necessidades de manutenção antes que se tornem absolutamente necessárias, a empresa diminui os custos gerais de reparo e reduz os custos de manutenção de toda a frota.
Embora as vantagens de um sistema de gerenciamento de manutenção de frotas superem significativamente as desvantagens, existem algumas questões que qualquer organização deve considerar se quiser adotá-lo.
Estabelecer um processo moderno de gerenciamento de manutenção de frotas exigirá alguns altos custos iniciais, incluindo a adição de telemetria aos veículos, a compra ou licenciamento de software e a necessidade de requalificar a força de trabalho ou contratar novos talentos. Assim como em outros processos de manutenção avançados baseados em software, as organizações podem esperar recuperar rapidamente seus custos iniciais, com base na redução de manutenções desnecessárias, maior tempo de atividade e outros benefícios de ter uma visão abrangente de suas frotas.
Isso depende da diversidade da frota de uma organização. Para grandes frotas com uma ampla variedade de veículos, será necessário adotar abordagens diferentes para cada tipo de veículo. Mas também é verdade que as organizações com a frota de veículos mais diversificada tendem a se beneficiar mais da gestão de manutenção de frotas.
Os trabalhadores de frota, especialmente aqueles que mantiveram um sistema específico por anos ou até décadas, podem hesitar em aprender uma nova abordagem. Cabe aos executivos investir em treinamentos de requalificação e explicar minuciosamente os benefícios do novo sistema para conquistar adeptos.
Uma vez que uma organização começa a se transformar em uma abordagem de gerenciamento de manutenção de frotas mais avançada e orientada por software, ela provavelmente precisará se manter atualizada sobre novas tecnologias, atualizar e substituir hardware e gerenciar sua stack tecnológica. No entanto, cada nova atualização tornará todo o processo mais eficaz, resultando em ainda mais economia e, por fim, maior lucratividade.
