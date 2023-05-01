A manutenção de frotas é a descrição geral de como as organizações abordam o tempo de atividade dos veículos. O gerenciamento de manutenção de frotas é o processo pelo qual os gerentes de frotas garantem a disponibilidade de suas frotas para realizar tarefas, como o transporte de equipamentos, matérias-primas, produtos acabados ou pessoas.

Organizações que dependem de uma frota precisam ter uma visão macro e micro do status de cada veículo. Isso permite que elas planejem com precisão seus serviços com base em quais veículos estão operacionais, quais precisam de reparos imediatos e quais necessitam ser substituídos.

Cada vez mais, as empresas estão optando por gerenciar suas frotas com software de manutenção de frotas em tempo real, como um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado. Este software pode automatizar uma visão ampla e extremamente detalhada da disponibilidade da frota a qualquer momento, mantendo um foco claro nos serviços de manutenção e nos custos operacionais.

Um programa abrangente de gerenciamento de manutenção de frotas fornece às organizações ferramentas para lidar com as exigências regulatórias, prolongar a vida útil dos ativos automotivos por meio de manutenção preventiva, monitorar o status dos equipamentos e otimizar a gestão de peças e inventário.