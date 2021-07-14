O que é gerenciamento de ativos fixos?

O gerenciamento de ativos fixos pode ser complexo, especialmente para empresas globais ou empresas com grandes inventários, como uma locadora de veículos ou uma multinacional de fabricação.

As organizações podem utilizar planilhas ou ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para o rastreamento de ativos. No entanto, a entrada manual de dados é propensa a erros. Também pode ser um método lento para acompanhar o inventário de ativos fixos, quando frotas de veículos são movidas entre locais ou a tecnologia é complexa.

Para colocar isso em perspectiva, considere este cenário em que sua organização possui veículos. Talvez você tenha um caderno onde você registra quando cada carro precisa de uma troca de óleo, novas palhetas de limpador ou um novo conjunto de pneus. À medida que o número de veículos aumenta, você começa a perceber os problemas que surgem. Se você tivesse todos esses dados centralizados, poderia rastrear facilmente essas informações sem risco de perdê-las ou extraviá-las. Esse é o propósito de um sistema de gerenciamento de ativos.

O software de rastreamento de ativos e as soluções de gerenciamento oferecem uma maneira confiável de supervisionar os ativos fixos. Estão incluídos recursos como rastreamento de localização, processamento de ordens de serviço e trilhas de auditoria.

Software de gerenciamento de ativos

Operações menores podem se beneficiar de um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS). O software de automação auxilia no agendamento, gerenciamento e geração de relatórios das atividades de manutenção. As funcionalidades incluem gerenciamento de fluxos de trabalho, recursos e encaminhamento, orientação operacional e de reparos, além de geração de relatórios e auditoria.

Para grandes operações, um sistema de gerenciamento de ativos empresariais como o IBM Maximo oferece uma plataforma central para gerenciar todos os ativos fixos. Ele integra dados de ativos de todo o ciclo de vida dos ativos: aquisição, operações, manutenção, depreciação e renovação ou substituição.

Com uma visão completa, as organizações obtêm insights sobre seus ambientes complexos de ativos. Elas estão mais bem informadas para gerenciar a integridade dos ativos. As funcionalidades e fluxos de trabalho as ajudam a otimizar as tarefas de gerenciamento e reduzir o downtime. As equipes também têm uma visão empresarial dos controles de segurança e ambientais, para lidar melhor com problemas e riscos.

IoT e IA

A Internet das coisas (IoT) oferece insights profundos e permite maior controle de ativos fixos. O software IBM Maximo, por exemplo, correlaciona dados de sensores e dispositivos para fornecer visibilidade oportuna da integridade e do desempenho dos ativos. Ele aprimora o gerenciamento de ativos ao analisar o status, avaliar o valor e o risco e prever falhas.

A IA utiliza aprendizado de máquina para avaliar o status dos ativos e habilitar a manutenção preditiva. A tecnologia reúne dados de ativos (de sensores, telemetria, ordens de serviço e até mesmo eventos climáticos) e usa algoritmos para ver padrões ou tendências e desenvolver modelos de forecasting. As informações, juntamente com a pontuação preditiva, habilitam o sistema a prescrever táticas ou estratégias de preempção.

Mobile EAM

Conectar técnicos de manutenção e reparos da linha de frente com seu sistema EAM e especialistas por meio de dispositivos móveis torna-se crítico para trabalhar com mais eficiência e segurança e torná-los mais produtivos. O IBM Maximo Mobile foi projetado para transformar as funções de trabalho dos técnicos de campo, fornecendo dados de operações e desempenho de ativos quase em tempo real e instruções de manutenção passo a passo, onde quer que estejam. A poderosa combinação de IA, fluxos de trabalho inteligentes, assistência humana remota e acesso a dados de ativos permite que o Maximo Mobile coloque o equivalente digital de décadas de experiência no setor nas "mãos" dos técnicos.