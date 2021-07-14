O que é gerenciamento de ativos fixos?

Gerenciamento de ativos fixos é o processo de rastreamento, monitoramento e manutenção dos ativos físicos e equipamentos de uma organização.
As organizações frequentemente usam códigos de barras, códigos QR ou RFID para ajudar a rastrear seus ativos, pois são fáceis de digitalizar e usar com dispositivos móveis. Os tipos de ativos incluem veículos, computadores, móveis e máquinas.
Usando de um sistema de gerenciamento de ativos, as organizações podem:
O gerenciamento de ativos fixos permite que as organizações monitorem equipamentos e veículos, avaliem sua condição e os mantenham em bom estado de funcionamento. Dessa forma, elas minimizam a perda de inventário, as falhas nos equipamentos e o downtime — e melhoram o valor de vida útil de um ativo.
Saiba como os dispositivos de detecção de próxima geração transferem os serviços de gerenciamento de ativos de regimes de manutenção de rotina para processos preditivos impulsionados por IA.
Ativos fixos, como servidores, caminhões de transporte e elevadores, exigem um grande investimento de capital. Eles podem representar uma grande parte do patrimônio líquido de uma empresa. Em algumas empresas, até 40% do investimento vai para a compra de equipamentos e veículos.
Quanto melhor e mais eficazmente uma empresa administra seus ativos, maior a perspectiva de maximizar o valor desses investimentos. Sem um sistema de gerenciamento de ativos fixos, uma organização pode ter:
Para empresas com grandes inventários, os resultados podem se converter em milhões de dólares em perda de produtividade, reparos, substituições ou multas. Além dos custos imediatos, equipamentos abaixo do padrão podem impactar a qualidade dos serviços ou produtos de uma organização — afetando, por sua vez, a satisfação do cliente e a reputação da empresa.
De acordo com a norma internacional ISO 55000, o gerenciamento de ativos deve maximizar a relação custo-benefício. O ideal é que o gerenciamento de ativos fixos melhore a qualidade e a vida útil dos equipamentos e garanta o melhor retorno sobre o investimento.
O gerenciamento de ativos fixos pode ser complexo, especialmente para empresas globais ou empresas com grandes inventários, como uma locadora de veículos ou uma multinacional de fabricação.
As organizações podem utilizar planilhas ou ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para o rastreamento de ativos. No entanto, a entrada manual de dados é propensa a erros. Também pode ser um método lento para acompanhar o inventário de ativos fixos, quando frotas de veículos são movidas entre locais ou a tecnologia é complexa.
Para colocar isso em perspectiva, considere este cenário em que sua organização possui veículos. Talvez você tenha um caderno onde você registra quando cada carro precisa de uma troca de óleo, novas palhetas de limpador ou um novo conjunto de pneus. À medida que o número de veículos aumenta, você começa a perceber os problemas que surgem. Se você tivesse todos esses dados centralizados, poderia rastrear facilmente essas informações sem risco de perdê-las ou extraviá-las. Esse é o propósito de um sistema de gerenciamento de ativos.
O software de rastreamento de ativos e as soluções de gerenciamento oferecem uma maneira confiável de supervisionar os ativos fixos. Estão incluídos recursos como rastreamento de localização, processamento de ordens de serviço e trilhas de auditoria.
Software de gerenciamento de ativos
Operações menores podem se beneficiar de um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS). O software de automação auxilia no agendamento, gerenciamento e geração de relatórios das atividades de manutenção. As funcionalidades incluem gerenciamento de fluxos de trabalho, recursos e encaminhamento, orientação operacional e de reparos, além de geração de relatórios e auditoria.
Para grandes operações, um sistema de gerenciamento de ativos empresariais como o IBM Maximo oferece uma plataforma central para gerenciar todos os ativos fixos. Ele integra dados de ativos de todo o ciclo de vida dos ativos: aquisição, operações, manutenção, depreciação e renovação ou substituição.
Com uma visão completa, as organizações obtêm insights sobre seus ambientes complexos de ativos. Elas estão mais bem informadas para gerenciar a integridade dos ativos. As funcionalidades e fluxos de trabalho as ajudam a otimizar as tarefas de gerenciamento e reduzir o downtime. As equipes também têm uma visão empresarial dos controles de segurança e ambientais, para lidar melhor com problemas e riscos.
IoT e IA
A Internet das coisas (IoT) oferece insights profundos e permite maior controle de ativos fixos. O software IBM Maximo, por exemplo, correlaciona dados de sensores e dispositivos para fornecer visibilidade oportuna da integridade e do desempenho dos ativos. Ele aprimora o gerenciamento de ativos ao analisar o status, avaliar o valor e o risco e prever falhas.
A IA utiliza aprendizado de máquina para avaliar o status dos ativos e habilitar a manutenção preditiva. A tecnologia reúne dados de ativos (de sensores, telemetria, ordens de serviço e até mesmo eventos climáticos) e usa algoritmos para ver padrões ou tendências e desenvolver modelos de forecasting. As informações, juntamente com a pontuação preditiva, habilitam o sistema a prescrever táticas ou estratégias de preempção.
Mobile EAM
Conectar técnicos de manutenção e reparos da linha de frente com seu sistema EAM e especialistas por meio de dispositivos móveis torna-se crítico para trabalhar com mais eficiência e segurança e torná-los mais produtivos. O IBM Maximo Mobile foi projetado para transformar as funções de trabalho dos técnicos de campo, fornecendo dados de operações e desempenho de ativos quase em tempo real e instruções de manutenção passo a passo, onde quer que estejam. A poderosa combinação de IA, fluxos de trabalho inteligentes, assistência humana remota e acesso a dados de ativos permite que o Maximo Mobile coloque o equivalente digital de décadas de experiência no setor nas "mãos" dos técnicos.
Libere o potencial total dos ativos da sua empresa com o IBM Maximo Application Suite ao unificar sistemas de manutenção, inspeção e confiabilidade em uma única plataforma. É uma solução integrada baseada na nuvem que aproveita o poder da IA, IoT e análises avançadas para maximizar o desempenho dos ativos, prolongar o ciclo de vida dos ativos, minimizar os custos operacionais e reduzir o tempo de downtime.