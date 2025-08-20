O que é cloud distribuída?

A cloud distribuída é um serviço da cloud computing pública que permite executar a infraestrutura da cloud pública em vários locais, data centers do seu próprio provedor de cloud, data centers de outros provedores de cloud, data centers de terceiros ou centros de colocation e no local, e gerenciar tudo a partir de um único plano de controle.
Com essa distribuição direcionada e gerenciada centralmente de serviços da cloud pública, sua empresa pode implementar e executar aplicativos ou componentes individuais de aplicativos em uma combinação de locais e ambientes de cloud que melhor atenda aos seus requisitos de desempenho, conformidade normativa e muito mais. A cloud distribuída soluciona as inconsistências operacionais e de gerenciamento que podem ocorrer em ambientes de cloud híbrida ou multi-cloud.
Talvez o mais importante, a cloud distribuída proporciona a base ideal para a edge computing, executando servidores e aplicativos mais perto de onde os dados são criados.
A demanda pela cloud distribuída e pela edge computing ou computação de borda é impulsionada principalmente pela Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (AI), telecomunicações (telco) e outros aplicativos que precisam processar grandes quantidades de dados em tempo real. Mas a cloud distribuída também está ajudando as empresas a superar os desafios de atender as regulamentações de privacidade de dados específicas do país ou do setor e, mais recentemente, de fornecer serviços de TI a funcionários e usuários finais redistribuídos pela pandemia da COVID-19.
Você já deve ter ouvido falar de computação distribuída, em que os componentes de aplicativos são espalhados por diferentes computadores em rede e se comunicam entre si por meio de sistema de mensagens ou APIs, com o objetivo de melhorar o desempenho geral do aplicativo ou maximizar a eficiência da computação.
A cloud distribuída dá um passo gigantesco ao distribuir toda a pilha de computação de um provedor de cloud pública para onde o cliente precisar, localmente, no próprio data center do cliente ou na cloud privada, ou externamente em um ou mais data centers de cloud pública que podem ou não pertencer ao provedor de cloud.
De fato, a cloud distribuída amplia a cloud centralizada do provedor com satélites de micro-cloud geograficamente distribuídos. O provedor de cloud mantém o controle central sobre as operações, atualizações, governança, segurança e confiabilidade de toda a infraestrutura distribuída. E o cliente acessa tudo, os serviços de cloud centralizados e os satélites onde quer que estejam, como uma única cloud e gerencia tudo por meio de um único plano de controle. Dessa forma, como diz o analista do setor Gartner, a cloud distribuída é corrigida com a cloud híbrida e a multi-cloud híbrida.
Mais uma vez, a edge computing refere-se a localizar e executar cargas de trabalho de aplicativos o mais próximo possível fisicamente de onde os dados são criados, por exemplo, onde os usuários estão interagindo com dispositivos como telefones celulares ou leitores de código de barras ou onde os dispositivos IoT, como câmeras de segurança ou sensores de máquinas estão coletando e gerando dados.
Em termos leigos, a edge computing permite que você "leve a matemática aos dados", coloque a computação onde os dados são criados em vez de movê-los para um data center centralizado na cloud para processamento e, em seguida, de volta para onde as respostas são necessárias para suporte à tomada de decisão ou automação de processos. Como resultado, a edge computing é vista cada vez mais como essencial para aplicativos que processam grandes volumes de dados em altas velocidades ou em tempo real, quando a baixa latência é crítica.
É possível implementar a edge computing sem uma arquitetura de cloud distribuída. Entretanto, a cloud distribuída facilita muito a implementação e o gerenciamento de aplicativos de borda.
Imagine que você administra várias fábricas, cada uma com seu próprio servidor de borda hospedado por diferentes provedores de serviços de cloud, processando dados gerados por milhares de sensores. Com a cloud distribuída, é possível controlar e gerenciar tudo, como implementar e gerenciar clusters Kubernetes, fazer atualizações de segurança, monitorar desempenho, e assim por diante. Tudo a partir de um único plano de controle, um dashboard e um conjunto de ferramentas de uma cloud. Sem a cloud distribuída, essas tarefas e ferramentas podem diferir dependendo de onde o servidor de borda está localizado.
A cloud distribuída e a edge computing oferecem suporte a tudo, desde o gerenciamento simplificado de várias clouds até o ajuste de escala e a velocidade de desenvolvimento aprimorados, passando pela implementação de aplicativos e funcionalidades de automação e suporte a decisões de última geração.
O IBM Cloud Satellite ajuda a implementar e executar aplicativos de forma consistente em todos os ambientes locais, de edge computing e de cloud pública de qualquer fornecedor de cloud. Ele padroniza um conjunto principal de serviços de Kubernetes, dados, IA e segurança a serem gerenciados centralmente como um serviço pela IBM Cloud, com visibilidade completa de todos os ambientes por meio de um painel único. O resultado é maior produtividade do desenvolvedor e o aumento da velocidade de desenvolvimento.
Com o IBM Cloud Satellite, é possível lançar serviços de cloud consistentes em qualquer lugar, seja no local, na borda e em ambientes de cloud pública.
