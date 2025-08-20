O que é cloud distribuída?

A cloud distribuída é um serviço da cloud computing pública que permite executar a infraestrutura da cloud pública em vários locais, data centers do seu próprio provedor de cloud, data centers de outros provedores de cloud, data centers de terceiros ou centros de colocation e no local, e gerenciar tudo a partir de um único plano de controle.

Com essa distribuição direcionada e gerenciada centralmente de serviços da cloud pública, sua empresa pode implementar e executar aplicativos ou componentes individuais de aplicativos em uma combinação de locais e ambientes de cloud que melhor atenda aos seus requisitos de desempenho, conformidade normativa e muito mais. A cloud distribuída soluciona as inconsistências operacionais e de gerenciamento que podem ocorrer em ambientes de cloud híbrida ou multi-cloud.

Talvez o mais importante, a cloud distribuída proporciona a base ideal para a edge computing, executando servidores e aplicativos mais perto de onde os dados são criados.

A demanda pela cloud distribuída e pela edge computing ou computação de borda é impulsionada principalmente pela Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (AI), telecomunicações (telco) e outros aplicativos que precisam processar grandes quantidades de dados em tempo real. Mas a cloud distribuída também está ajudando as empresas a superar os desafios de atender as regulamentações de privacidade de dados específicas do país ou do setor e, mais recentemente, de fornecer serviços de TI a funcionários e usuários finais redistribuídos pela pandemia da COVID-19.