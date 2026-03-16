Gestione dei workload di AI su larga scala

Rispetto ai workload tradizionali, i workload di AI elaborano in genere dati non strutturati (ad esempio, immagini, testo, audio) che introducono complessità per le quali le infrastrutture IT standard non sono state progettate.

L'elaborazione diventa la risorsa più sollecitata. L'addestramento e l'inferenza richiedono unità di elaborazione grafica (GPU) e unità di elaborazione tensoriale (TPU), che sono più costose da fornire e gestire rispetto al calcolo standard. Di conseguenza, la prevedibilità dei costi e l'allocazione delle risorse diventano sfide continue.

L'infrastruttura del data center aggiunge un altro livello. I workload di addestramento AI richiedono cluster di calcolo ad alta densità con raffreddamento avanzato, mentre i workload di inferenza necessitano di un accesso a bassa latenza ai dati e alle applicazioni. Entrambi mettono sotto pressione le infrastrutture dei data center più vecchie. Anche i vincoli energetici stanno influenzando sempre più la scalabilità, rendendo la disponibilità di energia una preoccupazione importante.

Anche i requisiti di prestazioni diventano più complessi. Ritardi e colli di bottiglia non possono ostacolare le applicazioni di produzione e i workload di inferenza devono essere posizionati vicino ai dati e alle applicazioni che servono, come le impostazioni edge.

La governance comporta anche complessità a livello organizzativo e di conformità. Con la moltiplicazione dei sistemi, mantenere data lineage coerente, audit trail e controlli di cybersecurity diventa sempre più difficile. I requisiti di residenza e di sovranità dei dati, che variano a seconda della regione, aggiungono ulteriori sfide, soprattutto per le organizzazioni che operano a livello transfrontaliero.

Infine, l'esperienza operativa crea un divario di competenze per molte imprese. L'esecuzione di workload in produzione richiede competenze in ingegneria dei dati, operazioni di machine learning (MLOps) e gestione dell'infrastruttura che molte organizzazioni stanno ancora sviluppando.

Gestire più sistemi in diverse fasi del ciclo di vita va anche oltre i workflow IT tradizionali. Molti team non sono preparati alla complessità che ne consegue.