IDC: L'infrastruttura AI è la nuova priorità aziendale.

Il sondaggio AI View 2026 di IDC rivela che l'AI sta rapidamente superando tutti gli altri workload, e la maggior parte delle organizzazioni non è preparata alle esigenze infrastrutturali. Solo il 12% conduce un'analisi completa del ROI, e un coinvolgimento tardivo dell'IT porta a aspettative disallineate, sforamenti di budget e implementazioni bloccate. IDC evidenzia la necessità di piattaforme integrate full-stack che semplifichino la distribuzione ibrida e accelerino l'operativizzazione dell'AI.

IDC osserva che "solo il 12% delle aziende esegue un'analisi completa del ROI" e che "l'AI diventerà il workload più grande entro i prossimi tre anni".