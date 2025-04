Cos'è un data center AI?

In un blog post agli inizi del 2025, Microsoft ha definito l'AI come "l'elettricità della nostra epoca". Resta da vedere se questa dichiarazione sia stata un'iperbole oppure la verità. Di certo, l'adozione di strumenti di AI come ChatGPT di OpenAI da parte di milioni di utenti non esperti è avvenuta a un ritmo impressionante. Questo chiaro potenziale di produttività e monetizzazione delle funzionalità di AI ha portato a un flusso intenso di nuovi strumenti, agenti e generatori di contenuti per la produttività dell'IA.

I modelli open source e la continua democratizzazione dell'AI fanno in modo che non siano solo i principali protagonisti a fare scalpore nell'ecosistema dell'AI. Quasi tutte le entità possono essere un'azienda tecnologica se riescono a identificare un caso d'uso dell'AI e ad adottare l'infrastruttura IT per trasformarlo in realtà. Secondo un rapporto del 2024 dell'IBM Institute for Business Value (IBM IBV), il 43% dei dirigenti tecnologici di livello C afferma che le preoccupazioni sulla propria infrastruttura tecnologica sono aumentate negli ultimi sei mesi a causa dell'AI generativa e che ora sono concentrati sull'ottimizzazione della propria infrastruttura per scalarla.

Nel frattempo, il settore dei data center è cresciuto per soddisfare la domanda. L'infrastruttura dei data center in tutto il mondo è sempre più predisposta per l'AI, in grado di elaborare volumi elevati e complessi di calcoli e richieste. Attualmente, le regioni dell'Asia-Pacifico e del Nord America hanno la più alta proliferazione di data center, in particolare in aree come Pechino, Shanghai, la Virginia settentrionale e l'area della Baia di San Francisco.1

Anche gli ingenti investimenti delle grandi aziende tecnologiche hanno segnalato una crescita del settore dei data center AI. Nel 2025 Microsoft prevede di investire circa 80 miliardi di dollari nella costruzione di data center, mentre Meta sta investendo 10 miliardi di dollari in una nuova struttura di data center iperscalabile con una superficie superiore a 350.000 metri quadri nello stato americano della Louisiana.