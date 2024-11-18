I data center nello spazio sono il futuro dello storage cloud?

Non sorprende che una startup che punta a realizzare data center orbitali stia attirando così tanta attenzione. Con la crescente domanda di potenza di elaborazione dell'AI, grandi aziende come Microsoft, Google e Amazon si stanno rivolgendo alle centrali nucleari per soddisfare il loro fabbisogno energetico. L'Electric Power Research Institute prevede che i data center rappresenteranno il 9% del consumo energetico totale negli Stati Uniti entro il 2030. E lo spazio non è l'unica location fuori dagli schemi che le aziende stanno considerando per i data center: Microsoft ha sviluppato, per poi chiudere, un data center sperimentale nel profondo dell'oceano.

Oltre a benefici come costi più bassi e impatto ambientale ridotto, le stazioni dati spaziali potrebbero offrire disponibilità dati verso località remote sulla Terra, connettività durante disastri naturali e, teoricamente, spazi fisici illimitati per l'espansione. Ma ci sono anche degli ostacoli. Innanzitutto, lanciare un satellite in orbita è ancora molto costoso. (Le stime di Lumen si aggirano sugli 8,2 milioni di dollari.) Problemi di latenza dovuti alla distanza potrebbero escludere alcune applicazioni, come le transazioni finanziarie. Le difficili condizioni ambientali dello spazio, tra cui la presenza di radiazioni cosmiche o detriti spaziali, potrebbero causare guasti hardware o danneggiamenti dei dati difficili da riparare.

Queste sfide hanno fatto sì che, nonostante l'interesse globale sia dei governi che dei settori privati, non tutti siano pronti al decollo. Le leggi e i regolamenti internazionali che regolano la tecnologia nello spazio sono ancora in evoluzione, e molti governi e agenzie nazionali stanno adottando un approccio più cauto ed esplorativo, commissionando progetti di ricerca che tracciano il percorso verso i data center in orbita terrestre bassa (LEO) nel lungo periodo.

L'UE ha commissionato uno di questi studi a Thales Alenia Space, un produttore spaziale globale di sistemi a satellite con sede in Francia. I risultati dello studio di fattibilità ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero Emission and Data sovereignty), pubblicati a giugno, hanno rilevato che la distribuzione dei data center in orbita potrebbe ridurre notevolmente il consumo energetico e le emissioni di carbonio rispetto alle infrastrutture tradizionali terrestri. Con l'energia solare come fonte di energia, questi data center spaziali elimineranno inoltre la necessità del raffreddamento ad acqua, in linea con gli obiettivi europei di neutralità carbonica per il 2050.

Lo studio ha delineato una roadmap per una proof of concept da 50 kilowatt che Thales Alenia spera di implementare entro il 2031, per poi arrivare a una distribuzione da 1 gigawatt entro il 2050. Prevede inoltre potenziali ritorni di diversi miliardi di euro entro il 2050.

"La necessità di data center per gli europei è in crescita e dovrebbe continuare nella stessa direzione negli anni a venire", afferma Damien Dumestier, responsabile del progetto ASCEND presso Thales Alenia Space. "I data center potrebbero offrire un'opportunità per offrire all'Europa un'impronta ambientale inferiore e potrebbero anche essere un punto di riferimento per il futuro del settore spaziale europeo."

Altrove in Europa, un team di ricercatore IBM a Zurigo, Svizzera, ha collaborato con la polacca KP Labs, una società focalizzata sulla creazione di software e hardware basati sull'AI per applicazioni spaziali, per studiare data center orbitali per la European Space Agency (ESA).

Nella loro ricerca, che sarà pubblicata in un futuro articolo scientifico, il team delinea tre possibili scenari per i data center. I primi due scenari coinvolgono due satelliti nella stessa orbita: uno raccoglie dati mentre l'altro li elabora. Nel primo caso, un piccolo satellite rileva gli incendi boschivi e invia i dati non elaborati a un satellite più grande, che analizza i dati e trasmette i risultati chiave alla Terra. Nel secondo, un satellite in LEO trasferisce dati non specificati a un data center spaziale geostazionario (che ruota lungo l'orbita terrestre) che ha il vantaggio di una connettività continua con la stazione terrestre. Il terzo scenario immagina un lander lunare che funge da data center, elaborando informazioni provenienti da rover di esplorazione e inviando i risultati rilevanti alla Terra tramite un satellite.

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati", afferma Jonas Weiss, Senior Research Scientist presso IBM Research Europe. "Potremmo dimostrare che probabilmente si sta avvicinando un punto di svolta, in cui l'edge computing di enormi volumi di dati nello spazio sarà economicamente più sostenibile che inviarli sulla Terra."