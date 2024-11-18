Alcuni credono che uno strumento che potrebbe aiutare a ridurre la domanda energetica dell'AI sia l'AI stessa. All'inizio di quest'anno, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha sostenuto che l'investimento nella Tecnologia porterebbe a "migliore energia, sistemi di cattura del carbonio migliori, materiali di generazione di energia migliori" — e, in ultima analisi, una rete in grado di supportare la domanda energetica dell'AI.

L'ex CEO di Google Eric Schmidt ha sostenuto lo sviluppo rapido dell'AI, anche a costo dell'abbandono degli attuali obiettivi climatici, sostenendo che l'AI stessa è più propensa a trovare soluzioni al problema rispetto alla conservazione. "Preferisco scommettere sul fatto che l'AI risolva il problema, piuttosto che limitarla e avere il problema," ha detto durante un summit sull'AI all'inizio di quest'anno.

Spring concorda sul fatto che gli strumenti di AI hanno un posto nel processo di miglioramento della sostenibilità. "L'AI e l'AI generativa in particolare sono molto promettenti per accelerare le iniziative di sostenibilità", afferma. "Con la sua capacità di accelerare la conversione dei dati in insight attuabile, fornisce gli strumenti necessari per prendere decisioni più informate e sostenibili nel contesto di un sistema energetico a basse emissioni di carbonio." Aggiunge però che "per trarre veramente beneficio dall'AI, le aziende che implementano la Tecnologia devono adottare un approccio strategico che consideri anche le sue implicazioni ambientali più ampie."

Il settore energetico sta abbracciando l'AI come una possibile soluzione. Un recente studio di IBM ha rilevato che il 63% dei dirigenti di energia e risorse si aspetta di ottenere valore dall'AI generativa e dall'automazione. La speranza è che la tecnologia possa contribuire a mitigare le crescenti richieste di energia, non solo da parte dell'AI, ma anche da parte di altri importanti consumatori di energia, tra cui i veicoli elettrici.

De Vries, da parte sua, è scettico sulla capacità dell'AI di risolvere tutti i problemi legati all'energia che essa stessa crea. "Sarebbe un desiderio illusorio", afferma, spiegando che "storicamente, i guadagni in termini di efficienza hanno spesso portato anche a un aumento della domanda, a volte con conseguente maggiore richiesta di risorse in totale rispetto a prima che i guadagni in termini di efficienza venissero realizzati". De Vries afferma che sarebbe poco lungimirante scommettere sull'efficienza futura ignorando gli effetti reali che la crescente domanda di AI sta già avendo sulla produzione e sul consumo di energia.