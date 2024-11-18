Nei quasi due anni successivi al rilascio di ChatGPT di OpenAI, l'adozione dell'intelligenza artificiale è cresciuta esponenzialmente. L'uso riportato delle organizzazioni di AI generativa è quasi raddoppiato dal 2023 al 2024, secondo un McKinsey Global Survey, e questa cifra dovrebbe crescere di oltre il 40% ogni anno nel prossimo decennio, stando a Bloomberg Intelligence.
Questa crescita non avviene senza costi. Con la crescita della domanda per l'implementazione dell'AI, cresce anche la necessità di data center in grado di elaborare un alto volume di calcolo e richieste complesse. McKinsey prevede che la domanda globale di capacità di data center potrebbe aumentare fino al 22% all'anno per il resto del decennio.
Quando questi data center entreranno in funzione, consumeranno una notevole quantità di energia. Infatti McKinsey stima che la domanda energetica dai data center potrebbe arrivare fino a 298 gigawatt entro il 2030, il equivalente della quantità necessaria per alimentare più di 200 milioni di abitazioni residenziali. Progetti Goldman Sachs un aumento del 160% della domanda di energia per data center entro il 2030, con data center che dovrebbero consumare fino al 4% di tutta l'energia generata entro la fine del decennio.
"Con la crescente adozione dell'AI, è probabile che aumenti la domanda di data center, portando a un aumento del consumo di energia e potenzialmente esercitando ulteriore pressione sulle reti elettriche, che cercano già di soddisfare le esigenze di elettrificazione e di energia decarbonizzata", afferma Phil Spring, Senior Partner e EMEA Energy & Resources Industry Leader presso IBM Consulting.
In alcuni posti si avverte già questo stress. La Virginia del Nord, che ha ospitato un'esplosione di data center nell'ultimo mezzo decennio, ha iniziato a vedere la domanda quasi superare la capacità. Problemi simili hanno afflitto parti della Georgia e dell'Arizona.
E non riguarda solo gli Stati Uniti: Alex de Vries, dottorando alla Vrije Universiteit Amsterdam e fondatore della società di ricerca Digiconomist, indica l'Irlanda come esempio di rete sotto pressione dai data center.
Nella maggior parte dei casi, afferma de Vries, le reti elettriche dovrebbero mantenere la loro funzionalità sotto pressione nel breve termine perché "la produzione di dispositivi e la costruzione di data center richiedono tempo e la pressione di AI sulle reti elettriche dovrebbe essere limitata in questo momento". Tuttavia, osserva che la rapida adozione dell'AI e l'espansione dell'infrastruttura per supportarla presenteranno probabilmente dei problemi in futuro, se non affrontati in modo adeguato.
Alcuni credono che uno strumento che potrebbe aiutare a ridurre la domanda energetica dell'AI sia l'AI stessa. All'inizio di quest'anno, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha sostenuto che l'investimento nella Tecnologia porterebbe a "migliore energia, sistemi di cattura del carbonio migliori, materiali di generazione di energia migliori" — e, in ultima analisi, una rete in grado di supportare la domanda energetica dell'AI.
L'ex CEO di Google Eric Schmidt ha sostenuto lo sviluppo rapido dell'AI, anche a costo dell'abbandono degli attuali obiettivi climatici, sostenendo che l'AI stessa è più propensa a trovare soluzioni al problema rispetto alla conservazione. "Preferisco scommettere sul fatto che l'AI risolva il problema, piuttosto che limitarla e avere il problema," ha detto durante un summit sull'AI all'inizio di quest'anno.
Spring concorda sul fatto che gli strumenti di AI hanno un posto nel processo di miglioramento della sostenibilità. "L'AI e l'AI generativa in particolare sono molto promettenti per accelerare le iniziative di sostenibilità", afferma. "Con la sua capacità di accelerare la conversione dei dati in insight attuabile, fornisce gli strumenti necessari per prendere decisioni più informate e sostenibili nel contesto di un sistema energetico a basse emissioni di carbonio." Aggiunge però che "per trarre veramente beneficio dall'AI, le aziende che implementano la Tecnologia devono adottare un approccio strategico che consideri anche le sue implicazioni ambientali più ampie."
Il settore energetico sta abbracciando l'AI come una possibile soluzione. Un recente studio di IBM ha rilevato che il 63% dei dirigenti di energia e risorse si aspetta di ottenere valore dall'AI generativa e dall'automazione. La speranza è che la tecnologia possa contribuire a mitigare le crescenti richieste di energia, non solo da parte dell'AI, ma anche da parte di altri importanti consumatori di energia, tra cui i veicoli elettrici.
De Vries, da parte sua, è scettico sulla capacità dell'AI di risolvere tutti i problemi legati all'energia che essa stessa crea. "Sarebbe un desiderio illusorio", afferma, spiegando che "storicamente, i guadagni in termini di efficienza hanno spesso portato anche a un aumento della domanda, a volte con conseguente maggiore richiesta di risorse in totale rispetto a prima che i guadagni in termini di efficienza venissero realizzati". De Vries afferma che sarebbe poco lungimirante scommettere sull'efficienza futura ignorando gli effetti reali che la crescente domanda di AI sta già avendo sulla produzione e sul consumo di energia.
Gli esperti affermano che esistono diversi modi per ridurre l'impatto ambientale dell'AI. Ma affrontare il problema, afferma Spring, richiede "di fare scelte più sostenibili in ogni fase del ciclo di vita dell'AI."
Un approccio che può aiutare a limitare le esigenze energetiche è l'uso di foundation model, cioè modelli che richiedono addestramento una sola volta, rispetto ai modelli linguistici di grandi dimensioni, che sono in costante crescita.
Spring fa riferimento al foundation model geospaziale di IBM, sviluppato in collaborazione con la NASA, che può essere messo a punto dalle organizzazioni per tracciare la deforestazione, rilevare i gas serra o prevedere i raccolti senza richiedere una formazione aggiuntiva.
"È importante anche tenere a mente le dimensioni del modello", afferma Spring. "Più grande non sempre significa migliore. Anzi, modelli più piccoli, addestrati su dati di alta qualità e messi a punto, possono spesso ottenere risultati simili o addirittura migliori, pur essendo più efficienti dal punto di vista energetico."
Anche la scelta del luogo di lavorazione più adatto può contribuire ad attenuare il fabbisogno energetico eccessivo. Spring dice che un approccio hybrid cloud può aiutare le organizzazioni a ridurre il consumo energetico e fornire maggiore visibilità sull'uso complessivo, permettendo loro di prendere decisioni più informate su come gestire le tecnologie di AI.
"Collocare i data center in aree con fonti di energia rinnovabile può portare a significativi risparmi energetici e a una riduzione dell'impronta di carbonio", afferma Spring, sottolineando che il 74% dell'elettricità consumata dai data center IBM nel 2023 proveniva da fonti rinnovabili.
In definitiva, l'ascesa dell'AI offre opportunità significative per promuovere la sostenibilità. Ma crea anche un dilemma pressante: quello di bilanciare la necessità di transizione verso l'energia pulita con le crescenti richieste energetiche dell'AI. Nonostante questa sfida, 90% dei leader aziendali crede ancora che l'AI possa avere un impatto positivo sugli obiettivi di sostenibilità. In futuro, la chiave sarà gestire il consumo energetico dell'AI in modo responsabile, sfruttando il suo potenziale in modi che contribuiscano a un futuro sostenibile, anziché ridurlo.